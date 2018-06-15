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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806577116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка машины коммунальной МК2000 (с дополнительным сменным навесным оборудованием)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Контактный телефон
+7 8332 74-02-12
Факс
+7 8332 58-61-22
Адрес электронной почты
info@vmpavitec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плехова Екатерина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Киров
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Машина коммунальная МК2000 (с дополнительным сменным навесным оборудованием)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.06.201825.06.2018 17:0025.06.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806577116Дата окончания срока рассмотрения заявок Машина коммунальная МК2000 (с дополнительным сменным навесным оборудованием) Киров
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 17:0027.06.2018 17:0027.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806577116Подведение итогов не позднее Машина коммунальная МК2000 (с дополнительным сменным навесным оборудованием) Киров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машина коммунальная МК2000 (с дополнительным сменным навесным оборудованием)
Начальная цена
4 390 603,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВМП АВИТЕК
Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
29.10.59.130
45.19.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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