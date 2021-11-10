На выполнение работ по ремонту здания Куйбышевского районного суда г. Самары расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Пугачевский тракт, 65.в рамках выборочного капитального ремонта 0142100003621000055

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142100003621000055 Уникальный номер закупки 0142100003621000055 Номер закупки Наименование закупки На выполнение работ по ремонту здания Куйбышевского районного суда г. Самары расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Пугачевский тракт, 65.в рамках выборочного капитального ремонта 0142100003621000055 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

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