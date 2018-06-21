Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры на выполненные работы.