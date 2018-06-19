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    Главная / Торги / Поставка железобетонных изделий для выполнения работ на объектах для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка железобетонных изделий для выполнения работ на объектах для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806577178Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для выполнения работ на объектах для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул.Потехина, 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806577178

    Уникальный номер закупки

    72

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка железобетонных изделий для выполнения работ на объектах для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Приложение № 2 - Проект договора

    Приложение № 3 - Формы основных документов

    Приложение № 4 - Критерии и порядок оценки и сопоставления предложений

    Приложение № 5 - Горячая линия безопасности

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    v.kovtun@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковтун Валентина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул.Потехина, 41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Изделия строительные из бетона

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка железобетонных изделий для выполнения работ на объектах для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 10:00 GMT +319.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806577178Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для выполнения работ на объектах для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул.Потехина, 41

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 10:0019.06.2018 10:0019.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806577178Дата и время вскрытия заявок Поставка железобетонных изделий для выполнения работ на объектах для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул.Потехина, 41

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2018 21:0012.07.2018 21:0012.07.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806577178Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для выполнения работ на объектах для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул.Потехина, 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201812.07.2018 21:0012.07.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806577178Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для выполнения работ на объектах для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул.Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железобетонных изделий для выполнения работ на объектах для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    375 433,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул.Потехина, 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: в течение 10 дней с момента получения заявки (Отгрузочной разнарядки) поставщиком по электронной почте, указанной в договоре. Период поставки: – с момента заключения договора до 30.11.2018 Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.142

    Плиты перекрытий железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.61.1

    Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня"

    Кол-во: 105

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