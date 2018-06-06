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    Главная / Торги / R_501/48_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_501/48_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806577310Дата и время окончания срока приема заявок R_501/48 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806577310

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_501/48_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варакина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_501/48 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806577310Подведение итогов не позднее R_501/48 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_501/48 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    57 504 832,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штатив-рамка д/предметных стекол на 20шт ДПС-20 №1 12005105"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов КРЕАТИНИН-ДДС 506мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Сыворотка диагност. типовая шигел. II типа Флекснера №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Сыворотка диагност. типовая шигел. I типа Флекснера №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Новобиоцину 5мкг фл. №50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов д/опред. тропонина в крови №20 CTI-402"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов Тромбин-тест д/опред. тромбинового времени №3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов д/опред. эстрадиола 200 тестов №1 6605701"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов д/анализатора Immulite One/1000/2000 д/опред. прогестерона 200 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови человека Цоликлон анти-D-lgG д/теста с желатином 10мл №1 20008"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Раствор промывающий Probe wash module д/анализатора Immulite One/1000/2000 2000 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Субстанция Глюкоза моногидрат 0,6кг №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Пробирка вакуумная 4мл с литий-гепарином ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "Пробирка вакуумная 6мл с литий-гепарином ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 350

    "Позиция 15"

    "Среда питательная бульон д/культивирования микроорганизмов 250г сухая №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Набор реактивов д/окраски мазков по методу Циля-Нильсена 100 определений №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов Т4 Свободный-ИФА д/опред. тироксинаТ4 t 2-8С №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов Масло иммерсионное д/микроскопии 100мл t 12-15C №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов Триглицериды-ДДС 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов Ureaplasma urealyticum-IgG-ИФА-БЕСТ д/опред. иммуноглоб. кл. G к Ureaplasma urealyticum t 2-8С №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-Бест д/опред. иммуноглоб. кл. G к Mycoplasma hominis t 2-8С №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Раствор лизирующий 1л д/анализатора MEK №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-В д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл анти-А д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "Гликогемотест д/опред.проц.сод-я гликогемоглобина HbA1c в крови №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Плазма кроличья 1мл цитратная сухая №10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов ХламиБест С trachomatis-lgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к Chlamydia trachomatis 96 опр. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов РФ-Ольвекс д/анализатора д/опред. ревматоидного фактора фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Набор реагентов СРБ-Ольвекс 12,5мл д/анализатора биохимич. д/опред. С-реактивного белка 100 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов ДС-ИФА-HBsAg д/опред. антител к вирусу гепатита В Компл. №1 t 2-8С №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. белка в моче №100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-АВ д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Набор реагентов Векто-Токсо-IgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к Toxplasma gondii t 2-8С №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов Т4 Свободный-ИФА-Бест д/опред. тироксинаТ4 t 2-8С №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов Техпластин-тест д/опред. протромбинового времени 100 опр.-200опр. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов Глюкоза ДДС 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. глюкозы №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 37"

    "Сыворотка контрольная человеч. Trulab N 5мл д/анализатора биохимич. норма фл. №1 590006010060"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Набор реагентов Бест анти-ВГС д/опред. иммуноглоб. кл. G, М к вирусу гепатита С Компл. №2 96 опр. №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов ТТГ-ИФА-Бест д/опред. ТТГ в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Сыворотка контрольная человеч. Trulab P 5мл д/анализатора биохимич. патология фл. №1 590506010060"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Набор реагентов Вектогеп В–HBs-антиген д/опред. HBsAg Компл. №3 96 опр. №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 42"

    "Набор реагентов Билирубин-Витал д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. и связ. 276 опр. №1 В03.12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Набор реагентов ИФА-АНТИ-ЛЮИС-G д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum t 2-8С №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 44"

    "Сульфосалициловая к-та ч двухводная 0,6кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Набор реагентов Калий-Витал 50мл д/опред. калия №2 В26.11"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Набор реагентов Общий белок-ДДС 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. общ. белка №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 47"

    "Набор реагентов ДС-ИФА-анти-HBc д/опред. антител к вирусу гепатита В Компл. №1 t2-8C №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Эритромицину 15мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Набор реагентов Альфа-амилаза-ДДС 125мл д/анализатора биохимич. д/опред. альфа-амилазы №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 50"

    "Раствор калибровочный ДДС 100мл д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 51"

    "Раствор гемолизирующий ДДС 1л д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата фл. №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 52"

    "Набор дисков индикаторн. ДИ-ПЛС-50-01 д/опред. чувствит. стафилококков к антибиотикам 100шт. фл. №6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Набор реагентов ГлюкоСтар 1000мл д/опред. глюкозы в крови и моче №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Набор реагентов Аланинаминотрансфераза-ДиаС 510мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Разбавитель изотонич. Дилюент АБХ 10л д/гематологических исслед. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 56"

    "Среда питательная д/выделения и дифференциации энтеробактерий сух. 250г №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Сыворотка диагностич. 2мл сальмонел. адсорбир.Н-gm д/РА лиофил. д/диагностич.целей №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Стрептомицину 300мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Набор реагентов Холестерин-Ново 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. холестерина фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "Устройство д/исследований проб крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП нестер. №100"

    Кол-во: 800

    "Позиция 61"

    "Набор реагентов 470мл д/анализаторов пакет раствора стандарт1 электролитов крови EX-D,EX-Ds №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Набор реагентов 140мл д/анализаторов пакет раствора стандарт2 электролитов крови EX-D,EX-Ds №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф №500"

    Кол-во: 150

    "Позиция 64"

    "Среда питательная Шоколадный агар с ростовыми добавками плотная готовая к использованию в чашке Петри №10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 65"

    "Тест-система иммуноферментная МилаЛаб-ИФА-анти-НСV д/опред. антител к вирусу гепатита С Компл. №1 96 опр. №1 С-2162"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Дозатор пипеточный 20-200мкл одноканальный №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Раствор красителя МиниМед-М-Г 1л эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду №1 12005702"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Тест-система д/опред. скрытой крови в кале д/экспресс-анализатора №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Набор реагентов 45мл д/опред. гликозилированого гемоглобина one HbA1c FS №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 70"

    "Вещество вспомогательное Глицерин чда 1,2кг №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 71"

    "Перекись водорода мед. р-р д/дезинфекции 37% 10л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "Контроль гематологический Boule Con-Diff Normal 16 параметров 1фл.*4,5мл t 2-8С №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Набор реагентов Щелочная фосфотаза-Ново жидкая форма 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. щелочной фосфатазы фл. №1 В-8327"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-HBsAg-фактор д/выявл. гепатита В №25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-Анти-ВГС-фактор д/выявл. гепатита С №25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Емкость стеклянная д/окраски препаратов на 30 стекол 75мм*65мм*85мм №1 12001402"

    Кол-во: 75

    "Позиция 78"

    "Раствор красителя 1л Эозина метиленового синего по Май-Грюнвальду №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 79"

    "Набор реагентов ИХА-FOB-ФАКТОР д/иммунохроматограф. качественного выявления крови в кале 20 опр. №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 80"

    "Набор реагентов Мочевина-ДДС 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевины №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 81"

    "Набор реагентов Мочевина-ДДС 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевины №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 82"

    "Набор реагентов Сифилис-АгКЛ-РМП 70мл д/опред. антигена кардиолипинового д/реакции микропреципитации компл. 2 2000 опр. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 83"

    "Картридж промывочный д/анализатора газов крови Rapidlab №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Картридж реагентов д/анализатора газов крови Rapidlab №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Раствор промывающий Хемаренз ПЕНТ 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 86"

    "Раствор лизирующий ЕОлайз ПЕНТ 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 87"

    "Раствор лизирующий БАЗОлайз ПЕНТ 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 88"

    "Раствор лизирующий Аутолайз ПЕНТ 400мл д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 89"

    "Разбавитель изотонич. Дилюент ПЕНТ 20л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 90"

    "Набор реагентов Тромбин-ДДС 20мл д/анализатора гематологич. д/опред. тромбинового времени №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Набор реагентов Бест анти-ВГС д/опред. иммуноглоб. кл. G, М к вирусу гепатита С Компл. №3 192 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Реагент лизирующий Аутолайз 3 1л д/гематологических исслед. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 93"

    "Сыворотка диагностич. АГНОЛЛА 2мл шигеллезная адсорб. сухая д/РА моновал. фазы 1,2 Зонне №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Набор реагентов CLONiMED 10мл анти-k kel2 д/типирования антигенов эритроцитов моноклональный №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Игла-бабочка д/взятия крови ОП длинна катетера 19см G23*0,60мм*19мм №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "Реагент лизирующий Аутолайз АБХ 1л д/гематологических исслед. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 97"

    "Тест-система д/опред. антител к Хеликобактер пилори 20 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "Набор реагентов д/опред. железа в крови ДДС 500мл №1 10092"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Набор реагентов ИХА-анти-ТП-ФАКТОР д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 25опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Набор реагентов д/опред. СА-19-9-ИФА-БЕСТ №1 T-8470"

    Кол-во: 15

    "Позиция 101"

    "Набор реагентов ИХА-ПСА-УЛЬТРА-ФАКТОР д/опред. ПСА №25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 102"

    "Набор реагентов ОБЩИЙ БЕЛОК-ДиаС 346мл д/анализатора д/опред. общ. белка 1310 опр. фл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Набор реагентов д/опред. концентрации опухолевого маркера СА 15-3-ИФА-Бест №1 Т-8472"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "Набор реагентов ВектоРубелла-IgМ д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу краснухи №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 105"

    "Набор реагентов ВектоРубелла-IgG д/опред. иммуноглоб. кл. G к вирусу краснухи №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 106"

    "Набор реагентов ВектоТоксико-IgG-адвидность д/опред. индекса авидности иммуноглоб. класса G к Toxoplasma gondii №1 D-1762"

    Кол-во: 15

    "Позиция 107"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-e супер №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 108"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-А1 д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 109"

    "Набор реагентов Анти-Бактантиген-Тест д/опред. антител к антигенам бактерий Компл. №9 1000 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Набор реагентов Диахим-ПАП д/окраски мазков по Папаниколау 100 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 111"

    "Набор реагентов 10л д/анализатора гематологич. Дилюент III изотонич.раствор №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 112"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Амоксициллину/Клавуланат 20мкг/10мкг фл. №50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 113"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Амикацину 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 114"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный сухой к шигеллам - Зонне для РПГА 1мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 116"

    "Раствор изотонический Diluid III Diff 20л д/гематологических исслед. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 117"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Линезолиду 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 118"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Имипенему 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 119"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный жидкий к шигеллам - Зонне для РПГА №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Сыворотка контрольная TruLab HbA1c 0,25мл д/анализатора биохимич. д/опред. гликозилированого гемоглобина уровень 2 фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Сыворотка контрольная TruLab HbA1c 0,25мл д/анализатора биохимич. д/опред. гликозилированого гемоглобина уровень 1 фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Сыворотка диагност. адсорбир. шигел. сухая поливал. I-VI типа Флекснера-Зонне №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Набор реагентов 100мл д/опред. холестерина ЛПВП в крови FS №210"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Набор реагентов 100мл ЛПНП в крови FS д/опред. холестерина №210"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Набор реагентов ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. щелочной фосфатазы фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Набор реагентов ХОЛЕСТЕРИН-ДиаС 585мл д/анализатора д/опред. холестерина фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Набор реагентов ХОЛЕСТЕРИН-ДиаС 198мл д/анализатора д/опред. холестерина фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 128"

    "Набор реагентов д/опред. фибриногена ОптиФибриноген-тест 160-320 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 129"

    "Набор реагентов Тромбин-реагент д/опред. тромбинового времени №10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 130"

    "Набор реагентов Триглицериды-ДДС 606мл д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Набор реагентов 48мл д/опред. ревматоидного фактора FS 110опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Набор реагентов Билирубин прямой-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. прям. билирубина фл. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 133"

    "Набор реагентов д/опред. протромбинового времени МЛТ-Тромбопластин на 300-600опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Набор реагентов Билирубин общий-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. общ. билирубина фл. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 135"

    "Набор реагентов Билирубин общий-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. общ. билирубина фл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Набор реагентов Билирубин общий-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. общ. билирубина фл. №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 137"

    "Набор реагентов ОБЩИЙ БЕЛОК-ДиаС 173мл д/анализатора д/опред. общ. белка фл. №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 138"

    "Набор реагентов Мочевая кислота АО-ДиаС 173мл д/анализатора д/опред. мочевой кислоты фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 139"

    "Набор реагентов Мочевина-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. мочевины 460 опр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 140"

    "Набор реагентов Мочевина-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. мочевины 1380 опр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 141"

    "Набор реагентов д/опред. микроальбуминурии Микраль-тест II №30"

    Кол-во: 80

    "Позиция 142"

    "Набор реагентов ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. лактатдегидрогеназы фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 143"

    "Набор реагентов 125мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы-МВ №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Набор реагентов КРЕАТИНИН-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. креатинина 1620 опр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 145"

    "Набор реагентов КРЕАТИНИН-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. креатинина 540 опр. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 146"

    "Набор реагентов д/опред. 100мл кальция в крови и моче Кальций ОКФ ДДС №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 147"

    "Набор реагентов Калий-Витал 50мл д/опред. калия №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 148"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Келл(К) Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 149"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 150"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-с Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 151"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-C супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 152"

    "Набор реагентов 100мл д/опред. железа в крови Железо ФС №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 153"

    "Набор реагентов ЖЕЛЕЗО-ДиаС 173мл д/анализатора д/опред. железа фл. №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 154"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-Cw Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 155"

    "Набор реагентов Глюкоза-ДиаС 195мл д/анализатора д/опред. глюкозы фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 156"

    "Набор реагентов Гамма-Глутамилтрансфераза ДиаС 170мл д/опред. гамма-глутамилтрансферазы фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Набор реагентов д/анализатора крови Буферы Buffer Pack 4*90мл/4*370мл №1 104227"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Набор реагентов Альбумин-ДиаС 198мл д/анализатора д/опред. альбумина фл. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 159"

    "Набор реагентов 100мл д/опред. альбумина в крови Альбумин ФС №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 160"

    "Набор реагентов α-АМИЛАЗА-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. альфа-амилазы фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 161"

    "Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза-ДиаС 170мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт 540 опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 162"

    "Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза-ДиаС 510мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт фл. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 163"

    "Набор реагентов Аланинаминотрансфераза-ДДС 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 164"

    "Набор реагентов АЧТВ-тест д/опред. АЧТВ №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 165"

    "Набор реагентов д/анализатора Solution pack Na/K/Cl 800мл пакет с раствором №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 166"

    "Набор реагентов ЭйБиИкс Минидил ЛМГ 20л д/разведения д/гематологич. анализаторов №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 167"

    "Набор реагентов ЭйБиИкс Клинер 1л д/промывания д/гематологич. анализаторов №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 168"

    "Раствор системный 300мл д/анализатора InnovaStar блок контейнеров №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 169"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Гентамицину 120 мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 170"

    "Антиген кардиолипиновый для РМП 2мл амп. №10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 171"

    "Электрод Na д/анализатора Lyte №1 ME-2102D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Трек мультикюветный д/анализатора Clima MC-15 №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 173"

    "Тампон-зонд ОП стер. Кэри Блэйр, ПП+Виск с этикеткой в пробирке №100 230917"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Стекло предметное АпексЛаб со шлифов. краями с полосой д/записи 75мм*25мм*1,1мм №1"

    Кол-во: 3960

    "Позиция 175"

    "Набор реагентов Ренампластин 8мл д/опред. протромбинового времени №10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 176"

    "Пробирка полипропил. тип Эппендорф 1,5мл №1000"

    Кол-во: 80

    "Позиция 177"

    "Пробирка 0,5мл д/пробоподготовки с гемолизирующим реагентом IS №100"

    Кол-во: 25

    "Позиция 178"

    "Раствор красителя 1л Эозина метиленового синего типа Лейшмана №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 179"

    "Набор реагентов Сыворотка диаг. моносп. Моно-РИД-G,A,M против IgG(H) IgA(H) IgM(H) чел.сух. 1мл №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Набор реагентов 5мл Калия теллурит 2 % р-р д/выделения микроорганизмов №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 181"

    "Набор реагентов Общий белок-ПГК-ДДС 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. общ. белка №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 182"

    "Набор реагентов КРЕАТИНКИНАЗА ДДС 125мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "Среда питательная 200г сухая №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "Среда питательная Агар Клиглера-ГРМ д/идентифик. энтеробакт.сух. 0,25кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 185"

    "Среда питательная 250г №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 186"

    "Среда питательная Цитратный агар Симмонса 0,25кг №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 187"

    "Среда питательная Щелочной агар сухая 0,25кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Среда питательная Среда Хью-Лейфсона Селенитовый бульон 0,2кг №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 189"

    "Среда питательная Стафилококкагар 0,25кг №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 190"

    "Сыворотка диагностич. 1мл эшерихиозная ОКВ поливалентная д/РА сухая амп. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "Сыворотка диагностич. 1мл эшерихиозная ОКД поливалентная д/РА t 2-8C сухая амп. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 192"

    "Сыворотка диагностич. 1мл эшерихиозная ОКЕ поливалентная д/РА сухая амп. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 193"

    "Сыворотка диагностич. 1мл эшерихиозная ОКС поливалентная д/РА t 2-8C сухая амп. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Сыворотка диагност. антиглобулиновая д/пробы Кумбса 10мл №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 195"

    "Среда питательная д/контроля микробной загрязненности сухая - М Агар Сабуро 0,25кг №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 196"

    "Среда питательная бульон д/культивирования дрожжевых и плесневых грибов 250г №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 197"

    "Среда питательная агар 250г д/выделения сальмонелл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Среда питательная д/культивирования микроорганизмов 0,25кг сухая №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 199"

    "Среда питательная д/выделения возбудителя иерсиниоза и псевдотуберкулеза, сухая 0,25г №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 200"

    "Среда питательная Олькеницкого 0,25кг №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 201"

    "Среда питательная двухфазная д/посева крови двухфазная 75мл №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 202"

    "Среда питательная Коринетоксагар 0,25кг №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 203"

    "Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза-ДДС 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 204"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама 100опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 205"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса М Микоплазма pneumoniae-IgМ-ИФА-БЕСТ №1 D-4366"

    Кол-во: 25

    "Позиция 206"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса М Chlamydophila pneumoniae-IgМ-ИФА-БЕСТ №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 207"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса G Mycoplasma pneumoniae-lgG-ИФА-Бест №1 D-4362"

    Кол-во: 25

    "Позиция 208"

    "Набор реагентов д/опред. иммуноглоб. класса G Chlamydophila pneumoniaе-IgG-ИФА-БЕСТ №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 209"

    "Набор реагентов ИФА-HBsAg-подтверждающий тест д/опред. антител к вирусу гепатита В 200 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "Тест-система иммуноферментная д/опред. иммуноглоб. кл. М к возб. сифилиса 96 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 211"

    "Набор реагентов д/опред. антигена вируса гепатита В ДС-ИФА-HBsAg 96*5 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 800

    "Позиция 213"

    "Пробирка вакуумная 10мл с литий-гепарином ОП стер. пластик 16мм/100мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания и гелем ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 215"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 216"

    "Набор реагентов Юни-Тест-БМ 500мл д/опред. белка в моче t 2-8С №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 217"

    "Среда питательная сухая 0,25кг №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 218"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик №100"

    Кол-во: 400

    "Позиция 219"

    "Наконечник ОП PATHFAST №210"

    Кол-во: 60

    "Позиция 220"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефотаксиму 30мкг №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 221"

    "Детергент 2л щелочной №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 222"

    "Бумага фильтровальная 1кг 20см*20см №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 223"

    "Набор реагентов д/анализатора гематологич. очищающий раствор 0,25л. №1 ГР20009"

    Кол-во: 15

    "Позиция 224"

    "Набор реагентов 250мл д/опред. неорганического фосфора №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 225"

    "Тест-система д/опред. аденовируса №20 29071"

    Кол-во: 7

    "Позиция 226"

    "Тест-система д/опред. Д-димера №20 72051"

    Кол-во: 5

    "Позиция 227"

    "Тест-полоски DIRUI H13-Cr д/анализатора мочи №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Лампа фотометрическая д/анализатора Clima MC-15 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 229"

    "Среда питательная д/культивирования микроорганизмов 0,25кг №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 230"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 800

    "Позиция 231"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. б/сетки 50мм*20м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 232"

    "Мультикалибратор системный 1*3мл №1 D98485SV"

    Кол-во: 5

    "Позиция 233"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. IgG антител к бета-2 гликопротеиду 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Набор реагентов Anti-dsDNA-Screen д/анализатора Alegria д/опред. антител к двуспиральной ДНК 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 235"

    "Набор калибраторов специфических белков TruСal Protein 5 уровней 1мл №5 592009910039"

    Кол-во: 5

    "Позиция 236"

    "Субстанция Крахмал индикатор чистый 0,5 кг №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 237"

    "Набор реагентов д/опред. ревматоидного фактора РФ-Экспресс-латекс 250 опр. Абрис+ №1 302.1.250"

    Кол-во: 20

    "Позиция 238"

    "Набор реагентов д/опред. антистрептолизина О 48мл №1 170129910935"

    Кол-во: 5

    "Позиция 239"

    "Тест-система иммуноферментная ИФА-Анти-HCVc-M д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу гепатита С 96 опр. №1 С-253"

    Кол-во: 10

    "Позиция 240"

    "Тест-система иммуноферментная ИФА-АНТИ-НСV-СПЕКТР-G д/опред. антител к вирусу гепатита С 24 опр. №1 С-351"

    Кол-во: 15

    "Позиция 241"

    "Набор реагентов ХОЛЕСТЕРИН-ДиаС 546мл д/анализатора д/опред. холестерина 2300 опр. фл. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 242"

    "Набор реагентов Холестерин-Витал 250мл д/опред. холестерина №4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 243"

    "Набор реагентов д/опред. содержания С-реактивного белка в реакции агглютинации латекса №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 244"

    "Набор реагентов д/опред. Трансферрин 48 мл №1 172529910935"

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Нистатину 80 ЕД фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 246"

    "Пробирка лабораторная 10мл центрифужная 17мм/105мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "Набор реагентов д/анализатора Immulite One/1000/2000 д/опред. ДГЭА-С/DHEA-SO4 200 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 248"

    "Набор реагентов Натрий-Витал 10мл д/опред. натрия 66 опр. №2 В27.102"

    Кол-во: 5

    "Позиция 249"

    "Набор реагентов Magnesium XL FS 125мл д/анализатора биохимич. д/опред. магния фл. №1 146109910021"

    Кол-во: 5

    "Позиция 250"

    "Сыворотка диагностич. 2мл сальмонеллезная адсорб. для РА O-9 амп. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "Набор реагентов 3мл д/анализатора биохимич. мультикалибратор фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 252"

    "Набор реагентов ПСА общий-ИФА-БЕСТ д/опред. ПСА общего в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 253"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-В д/опред. групп крови фл.-кап. пласт. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 254"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-А д/опред. групп крови фл.-кап. пласт. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 255"

    "Набор тест-полосок ИХА-МУЛЬТИ-фактор д/выявл.12 вид. нарк. в моче морф.,марих.,амф,бенз.,барб.,кокаин,метадон,м.амф.,тад.,мдма, фенциклид.,котинин №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 256"

    "Зонд-тампон д/отбора проб ОП нестер. дерево/хлопок 150мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 257"

    "Штатив-рамка д/предметных стекол на 20шт металл. 75мм/65мм/85мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 258"

    "Пипетка Пастера 1мл ПЭ градуир. ОП стер. 160мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 259"

    "Палочка-тампон ОП стер. дерево/хлопок р.S/15см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 260"

    "Контроль гематологический Контролблод 16 Х Абнормал Хай 3мл низкий патологический №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 261"

    "Контроль гематологический Контролблод 16 Х Абнормал Хай 3мл высокий патологический №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 262"

    "Раствор очищающий 75мл д/коагулометра CoaLAB 1000 №1"

    Кол-во: 51

    "Позиция 263"

    "Раствор промывающий 75мл д/коагулометра CoaLAB 1000 №1"

    Кол-во: 51

    "Позиция 264"

    "Реагент Витрогель 250мл д/пробоподготовки №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "Пробоотборник образца д/анализатора биохимич. Dirui CS 100мм/150мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 266"

    "Блок кювет д/коагулометра CoaLAB 1000 с магнитными мешалками №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 267"

    "Чашка Петри стер. п/с д.55мм №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 268"

    "Тест-система иммуноферментная МилаЛаб-ИФА-анти-НСV д/опред. антител к вирусу гепатита С Компл. №3 480 опр. №1 C-2164"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "Тест-система иммуноферментная МилаЛаб-ИФА-анти-НСV д/опред. антител к вирусу гепатита С Компл. №3 192 опр. №1 C-2163"

    Кол-во: 10

    "Позиция 270"

    "Набор реагентов КлиниТест-Щелочная Фосфотаза 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. щелочной фосфатазы фл. №1 В-12256"

    Кол-во: 10

    "Позиция 271"

    "Емкость д/окраски препаратов на 20 стекол 85мм*80мм*40мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 272"

    "Масло иммерсионное д/микроскопии 100мл №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 273"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-Спайс-фактор д/выявл. синтет. каннабиноидов в моче спайс №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 274"

    "Пробирка вакуумная 4мл д/гематологии с активатором свертывания 13мм*75мм №50"

    Кол-во: 70

    "Позиция 275"

    "Пластина биохимическая д/дифферен. энтеробактерий 20 опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 276"

    "Набор реагентов Мочевая кислота-ДДС 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты №1 10141"

    Кол-во: 40

    "Позиция 277"

    "Набор реагентов ЭйБиИкс Минипак ЛМГ 4,2л д/гематологич. анализаторов №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 278"

    "Набор реагентов КлиниТест-Мочевина 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевины фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 279"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к кардиолипину 24 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 280"

    "Набор реагентов д/анализатора TruСal Protein high калибратор специф. белков 1мл №1 592009910037"

    Кол-во: 5

    "Позиция 281"

    "Диагностикум эритроцит. сальмонел. О-аг жидкий комплексн. 8мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 282"

    "Набор реагентов д/иммунофер. определения CA-72-4 ИФА х-м №1 К-244"

    Кол-во: 15

    "Позиция 283"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 284"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 800

    "Позиция 285"

    "Среда питательная 250гр ферментативный сухой №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 286"

    "Игла трубч. двойная G22/0,7мм/38мм №100"

    Кол-во: 120

    "Позиция 287"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к Scl-70 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 288"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. IgM антитела к вирусу простого герпеса 24 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "Набор реагентов д/анализатора Alegria д/опред. антител к митохондриям 24 опр. №1 416-2160-24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 290"

    "Набор реагентов ANA-screen д/анализатора Alegria д/скрининга антиядерных антител 24 опр. №1 416-2380-24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 291"

    "Набор реагентов 63мл д/анализатора с калибратором д/опред. ЛПНП фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 292"

    "Концентрат д/приготовления забуферной воды pH 6,8-7,2 50мл №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 293"

    "Набор реагентов Глюкоза-ДиаС 585мл д/анализатора биохимич. д/опред. глюкозы 1710 опр. №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 294"

    "Набор реагентов ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ДиаС 198мл д/анализатора д/опред. триглицеридов фл. №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 295"

    "Пробирка реакционная д/анализатора Immulite One/1000/2000 №1000 6972933/LRXT"

    Кол-во: 10

    "Позиция 296"

    "Кювета д/анализатора BFT II с мешалкой 500шт №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 297"

    "Контейнер 120мл д/биолог. материалов стер. с завинч. крышкой №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 298"

    "Капилляры с фиксир.меткой разлома 20 мкл №100"

    Кол-во: 400

    "Позиция 299"

    "Капилляры 10мкл №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 300"

    "Буфер фосфатный д/анализатора глюкозы Эксан 0,01М №1 939816"

    Кол-во: 150

    "Позиция 301"

    "Ареометр стекл. д/измерения плотности урины №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 110мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 303"

    "Ланцет 1,2мм д/каппилярного забора крови розовый №200"

    Кол-во: 35

    "Позиция 304"

    "Сыворотка контрольная 1мл д/диагностики сифилиса положительная кроличья фл. №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "Вода деионизированная Витал 1л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 306"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ципрофлоксацину 5мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 307"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Цефтриаксону 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 308"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Пефлоксацину 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 309"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Норфлоксацину 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 310"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Меропенему 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 311"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Линкомицину 15мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 312"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Левофлоксацину 5мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 313"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Левомицетину 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 314"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Клиндамицину 2мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 315"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ванкомицину 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 316"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Бензилпенициллину 10 ЕД фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 317"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Амоксициллину 20мкг t 2-8C фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 318"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ампициллину 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 319"

    "Детергент 0,5л антибактериальный безфосфотазный №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 320"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Азитромицину 15мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 321"

    "Тест-система д/опред. тропонина I д/анализатора ИХЛ PATHFAST №60"

    Кол-во: 50

    "Позиция 322"

    "Тест-система д/опред. специфического антигена СА-125 №20 74051"

    Кол-во: 10

    "Позиция 323"

    "Тест-система д/опред. пресепсина д/анализатора ИХЛ PATHFAST №60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 324"

    "Тест-система д/опред. Д-Димера д/анализатора ИХЛ PATHFAST №60"

    Кол-во: 50

    "Позиция 325"

    "Тест-полоски д/опред. глюкозы в крови Бетачек №50"

    Кол-во: 40

    "Позиция 326"

    "Тест-полоски д/опред. антигена энтеровируса Enterovirus One-step assay кассеты №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 327"

    "Тест-полоски МикроальбуФАН д/анализатора Лаура д/опред. микроальбумина №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 328"

    "Полоски индикаторные Уриполиан-XN д/анализа мочи №100"

    Кол-во: 400

    "Позиция 329"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. глюкозы, белка и рН в моче №100"

    Кол-во: 400

    "Позиция 330"

    "Набор калибраторов 1мл д/анализатора биохимич. д/опред. гликозилированого гемоглобина фл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 331"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Кларитромицину 15мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 332"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Карбенициллину 100мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 333"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Доксициклину 30мкг фл. №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 334"

    "Капсулы полистироловые д/анализатора Hitachi №1000 18320"

    Кол-во: 10

    "Позиция 335"

    "Набор реагентов Аланинаминотрансфераза-ДиаС 170мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт фл. №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 336"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-D Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 337"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. глюкозы, кетонов в моче №100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 338"

    "Набор реагентов Техпластин-тест К д/опред. протромбинового времени 50 опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 339"

    "Наконечник д/дозатора 100мкл-1000мкл тип 2 ОП стер. №250"

    Кол-во: 400

    "Позиция 340"

    "Сыворотка диагностич. 2мл сальмонеллезная адсорб. для РА O-4 амп. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 341"

    "Пробирка вакуумная 0,2мл с К3 ЭДТА ОП стер. 10мм/45мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 342"

    "Набор реагентов ФОСФОР-ДиаС 170мл д/опред. фосфора фл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 343"

    "Набор реагентов д/анализатора Immulite One/1000/2000 д/опред. пролактина 200 опр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 344"

    "Пробирка вакуумная 8мл с литий-гепарином ОП стер. пластик 16мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 345"

    "Среда питательная д/культивирования микроорганизмов 500г сухой №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 346"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. №1"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 347"

    "Система д/взятия капиллярной крови К3 ЭДТА 200мкл №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 348"

    "Раствор очищающий Юни-Гем 100мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 349"

    "Раствор красителя 1л Азур-эозин по Романовскому №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 350"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. глюкозы в моче №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 351"

    "Игла трубч. зеленая 21G 1,5мм*38мм №100"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 352"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный Флекснера 6 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 353"

    "Спиртовка лабораторная СП-1 стекло №1 12003101"

    Кол-во: 5

    "Позиция 354"

    "Тест-полоски д/анализа мочи UrineRS Н-10 д/анализаторов CL-50 №100"

    Кол-во: 25

    "Позиция 355"

    "Стекло предметное с необработанными краями 76мм*26мм*1,0мм №1"

    Кол-во: 3960

    "Позиция 356"

    "Стекло покровное 18мм*18мм*0,17мм №1000"

    Кол-во: 60

    "Позиция 357"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 358"

    "Пробирка лабораторная 14мм/120мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 359"

    "Наконечник 100-1000 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 150

    "Позиция 360"

    "Наконечник 0,5-250 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 150

    "Позиция 361"

    "Кювета реакционная д/анализаторов однораз. BS-300 Mindray №1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 362"

    "Кювета реакционная д/анализатора биохимич. BS №1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 363"

    "Система д/идентификации микроорганизмов набор 2 д/межродовой и видовой дифф. энтеробактерий №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 364"

    "Кювета д/анализатора Helena одиночная №500 С-101"

    Кол-во: 10

    "Позиция 365"

    "Чашка Петри стер. п/с 60мм №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 366"

    "Наконечник д/дозатора 0,5мкл-250 мкл тип 1 №500"

    Кол-во: 500

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