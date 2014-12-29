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Номер извещения
ГП423185
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.Жилой комплекс поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Москва, , Москва, ул. Наметкина, д.16
Почтовый адрес
117997, Москва, , Москва, ГСП-17, ул. Наметкина, д.16
Контактный телефон
+7 495 719-51-98
Факс
+7 495 719-83-33
Адрес электронной почты
inf@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кожемякин Игорь Васильевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2014 16:00 GMT +329.12.2014 16:0029.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423185Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. КрепостнаяМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2014 18:0029.12.2014 18:0029.12.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП423185Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. КрепостнаяМосква
Дата и время проведения
30.12.2014 11:0030.12.2014 11:0030.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП423185Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. КрепостнаяМосква
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 18:0031.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423185Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. КрепостнаяМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.201431.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423185Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. КрепостнаяМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная
Начальная цена
403 866 342,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
40 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117997, Москва, , Москва, ул. Наметкина, д.16
117997, Москва, , Москва, ГСП-17, ул. Наметкина, д.16
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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