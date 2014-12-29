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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.Жилой комплекс поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.Жилой комплекс поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2014 16:0029.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423185Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. КрепостнаяМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП423185

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.Жилой комплекс поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Газпром
    Все закупки и тендеры Газпром

    Юридический адрес

    117997, Москва, , Москва, ул. Наметкина, д.16

    Почтовый адрес

    117997, Москва, , Москва, ГСП-17, ул. Наметкина, д.16

    Контактный телефон

    +7 495 719-51-98

    Факс

    +7 495 719-83-33

    Адрес электронной почты

    inf@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кожемякин Игорь Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2014 16:00 GMT +329.12.2014 16:0029.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423185Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. КрепостнаяМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2014 18:0029.12.2014 18:0029.12.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП423185Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. КрепостнаяМосква

    Дата и время проведения

    30.12.2014 11:0030.12.2014 11:0030.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП423185Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. КрепостнаяМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 18:0031.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423185Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. КрепостнаяМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 18:0031.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423185Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. КрепостнаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи на объекты жилого комплекса поселка КС Краснодарская, расположенных по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная

    Начальная цена

    403 866 342,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    40 000 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    40 000 000,00

    или

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    на 50 дней
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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром
    Все закупки и тендеры Газпром

    Адрес местонахождения

    117997, Москва, , Москва, ул. Наметкина, д.16

    117997, Москва, , Москва, ГСП-17, ул. Наметкина, д.16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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