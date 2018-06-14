выполнение составной части научно-исследовательской работы «Анализ результатов реализации ФЦП РГМТ. Разработка предложений по внедрению технологий на строящихся судах. Анализ, прогнозирование, выявление и формирование плана перспективных и прорывных технологий для обеспечения конкурентоспособности отечественного судостроения» Шифр «Прорыв-КТ-2-______»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806576790 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки выполнение составной части научно-исследовательской работы «Анализ результатов реализации ФЦП РГМТ. Разработка предложений по внедрению технологий на строящихся судах. Анализ, прогнозирование, выявление и формирование плана перспективных и прорывных технологий для обеспечения конкурентоспособности отечественного судостроения» Шифр «Прорыв-КТ-2-______» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»

Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр Юридический адрес 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44 Почтовый адрес 196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44 Контактный телефон +7 812 748-63-08 Факс +7 812 748-63-08 Адрес электронной почты zakupki@krylov.spb.ru Ф.И.О. контактного лица Соколова Надежда Евгеньевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru