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Номер извещения
31806576743
Уникальный номер закупки
138
Наименование закупки
Поставка рабочих мест операторов станков.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рабочих мест оператора станков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2018 13:00 GMT +326.06.2018 13:0026.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806576743Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рабочих мест оператора станков Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 17:0029.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806576743Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка рабочих мест оператора станков Москва
Дата и время проведения
02.07.2018 10:0002.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806576743Дата и время проведения Поставка рабочих мест оператора станков Москва
Подведение итогов не позднее
05.07.2018 17:0005.07.2018 17:0005.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806576743Подведение итогов не позднее Поставка рабочих мест оператора станков Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рабочих мест оператора станков
Начальная цена
1 365 005,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
13 650,05 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 110.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
31.09.11.190
31.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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