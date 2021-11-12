Оказание услуг по профессиональному обучению (профессиональная подготовка) безработных граждан по программе «кладовщик» в объеме не менее 240 учебных часов, в количестве 5 (пять) человек. 0851200000621007149

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621007149 Уникальный номер закупки 0851200000621007149 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по профессиональному обучению (профессиональная подготовка) безработных граждан по программе «кладовщик» в объеме не менее 240 учебных часов, в количестве 5 (пять) человек. 0851200000621007149 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

Все закупки и тендеры ГКУ НСО "УКСИС" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru