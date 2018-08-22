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    Главная / Торги / Закупка ЗИП для азотных станций для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка ЗИП для азотных станций для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.08.2018 13:0022.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806423Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИП для азотных станций для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806423

    Уникальный номер закупки

    054

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗИП для азотных станций для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция

    Изменения в извещении

    Приглашение к участию

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Формат предоставления оферты

    Изменения в извещении

    Типовой договор поставки с приложениями

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗИП для азотных станций для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.08.2018 13:00 GMT +322.08.2018 13:0022.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806423Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИП для азотных станций для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.08.2018 13:0022.08.2018 13:0022.08.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806423Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗИП для азотных станций для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.11.2018 17:0022.11.2018 17:0022.11.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806423Подведение итогов не позднее Закупка ЗИП для азотных станций для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201822.11.2018 17:0022.11.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806423Подведение итогов не позднее Закупка ЗИП для азотных станций для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗИП для азотных станций для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Формат предоставления оферты

    06.06.2018

    Инструкция

    06.06.2018

    Приглашение к участию

    14.06.2018

    Типовой договор поставки с приложениями

    27.07.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ЗИП для ДГУ CAT C-32 1. Масло моторное летнее 20л 10 шт 2. Фильтр масляный 2 шт 3. Фильтр топливный 1 шт 4. Сепаратор топливный 1 шт 5. Фильтр воздушный 2 шт 6. Фильтр воздушный 2 шт 7. Ремень генератора 1 шт 8. Набор ремней крыльчатки 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Фильтр АР- Ф 15 ХЛ 320-40 УХЛ (1). ТУ производителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Фильтрующий элемент из одного слоя сетки к фильтру SIS 218 (сетка 25 м⁻⁶, длина 64 мм) ТУ производителя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Корпус фильтра из нержавеющей стали (316L) фирмы Classic Filters Ltd. Тип корпуса SIS218 c ИПД ТУ производителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "ЗИП для мобильной азотной станции МА-0,8-60-99,5 В соответствии с ОЛ к Заявке УГ0000054"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ЗИП для передвижной азотной станции МА-10-25-99 В соответствии с ОЛ к Заявке УГ0000054"

    Кол-во: 1

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