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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806420
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Клапаны Nuovo General
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-58
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
pavel.konorev@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Конорев Павел Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Клапаны Nuovo General
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 14:00 GMT +315.06.2018 14:0015.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806420Дата и время окончания срока приема заявок Клапаны Nuovo GeneralМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 16:0015.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806420Дата и время вскрытия заявок Клапаны Nuovo GeneralМосква
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 14:0026.06.2018 14:0026.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806420Подведение итогов не позднее Клапаны Nuovo GeneralМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клапаны Nuovo General
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Колличество и перечень согласно приложенной заявки, Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объём поставляемого товара (цена единицы товара не должна зависеть от объёма заказа, расценка должна быть единичной)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.14.11
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 10
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