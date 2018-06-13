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    Главная / Торги / R_500/48_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_500/48_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806576520Дата и время окончания срока приема заявок R_500/48 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806576520

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_500/48_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_500/48 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.06.201818.06.2018 16:0018.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806576520Подведение итогов не позднее R_500/48 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_500/48 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    26 571 516,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салфетки марлевые мед. стер. 7,5см*7,5см №10"

    Кол-во: 2066

    "Позиция 2"

    "Повязка стер. на нетканой основе с впитыв. прокладкой 10см*20см №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувствительн. 24см/30см №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага ПС-АЗ-1 250мм/320мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага ПС-АЗ-1 100мм/200мм №100"

    Кол-во: 106

    "Позиция 6"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 160/150, 180/60 №1000"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 132/20-01-1 №1000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Индикатор воздушной стерилизации ОП химич. 180/60-02 №1000"

    Кол-во: 115

    "Позиция 9"

    "Индикатор паровой стерилизации 134/5-02 №1000"

    Кол-во: 85

    "Позиция 10"

    "Игла инъекц. ОП стер. 1,2*40мм 18G №100"

    Кол-во: 590

    "Позиция 11"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. анатом. р.7,5 пар №1"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 12"

    "Лейкопластырь ФармЛайн фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 1см*500см №1"

    Кол-во: 320

    "Позиция 13"

    "Материал хир. шовный Пролен стер. нить 90см, р.3/0, метрич.2 нерассасыв. две иглы колющ. 31мм №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Перчатки смотр. неопудр. двухкратного хлорирования с полим. покрытием р.S пар №50"

    Кол-во: 300

    "Позиция 15"

    "Перчатки смотр. неопудр. двухкратного хлорирования с полим. покрытием р.М пар №50"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "Емкость-контейнер 0,25л д/колюще-режущих мед. отходов класса Б цвет желтый №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Салфетка спиртовая антисептич. 60*100мм №1"

    Кол-во: 15850

    "Позиция 18"

    "Клеенка подкладная с ПВХ покрытием голубая 25п.м.*1,4м №1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 19"

    "Материал хир. шовный Пролен стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 нерассасыв. две иглы колющ. 31мм 1/2 №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Загубник д/фиброэндоскопии ОП стер. №1"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 21"

    "Бинт д/фиксации повязок липкий на полотне нетканом прокладочном 15м*15 см №1"

    Кол-во: 161

    "Позиция 22"

    "Термометр мед. ртутн. в футляре №1"

    Кол-во: 1160

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов д/контроля кач-ва предстер. очистки ИМН Азопирам 100мл №1000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Емкость-контейнер д/сбора колюще-режущих мед. отходов класса Б 1л цвет желтый №1"

    Кол-во: 750

    "Позиция 25"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.23 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 26"

    "Маска кислородная Апексмед ОП стер. р.L №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 27"

    "Лезвие д/микротомов д/мягких и твердых тканей д/обычной и очень тонкой резки №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Контур дых. конфигурируемый с дых. мешком 60см-140см №1"

    Кол-во: 940

    "Позиция 29"

    "Зонд аспирационный тип Капкон с вакуум. контролем ОП стер. СН 16/50см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 30"

    "Зонд-тампон д/отбора проб с пробиркой ОП стер. дерево/хлопок 150мм №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 31"

    "Игла-бабочка д/забора крови ОП стер. G23*0,60мм*19мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Магистраль кровопровод. д/гемодиализа A/V set Systems 8мм №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 33"

    "Криопробирка 5мл с внеш. резьбой,градуир. ПП нестер. №200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Зонд питательный ОП стер. СН 14/120см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Пробирка 0,5мл д/взятия капиллярной крови с К3 ЭДТА №1"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 36"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 50см*60см №1"

    Кол-во: 24000

    "Позиция 37"

    "Рулон комбинированный с индикатором д/стерилизации плоский 150мм/200м №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Трубка трахеостомическая с манжетой ОП стер. ID 9.0/104мм/5,5мл №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Валик ватный стоматологический нестер. №500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 6.5 №1"

    Кол-во: 220

    "Позиция 41"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 24/110см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. углеродистая сталь р.24 №100"

    Кол-во: 36

    "Позиция 43"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 20/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 44"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 20/110см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 45"

    "Лейкопластырь бактерицидный 2,3см*7,2см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 46"

    "Шланг соединительный д/помпы артроскопической Arthrex AR-6450, AR-6475 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 47"

    "Шланг д/помпы артроскопической Arthrex AR-6450, AR-6475 к пациенту с коннектором Луер Лок №1 AR-6425"

    Кол-во: 60

    "Позиция 48"

    "Повязка липкая с атравмат. впитыв. тампоном ОП стер. на нетканной основе 10см/15см №5"

    Кол-во: 1610

    "Позиция 49"

    "Лейкопластырь бактерицидный 1,9см*7,2см №1"

    Кол-во: 240

    "Позиция 50"

    "Игла инъекц. ОП тип соед. Луер G16*38мм №1"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 51"

    "Бинт д/фиксации повязок липкий на полотне нетканом прокладочном 15м*10 см №1"

    Кол-во: 180

    "Позиция 52"

    "Лейкопластырь фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 3см*500см №1"

    Кол-во: 4224

    "Позиция 53"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 54"

    "Повязка стер. на нетканой основе с впитыв. прокладкой 6,5см*9,5см №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Дренаж хир. одноканал. с открытым дистал. концом ОП стер. силикон. р.10 дл.50см №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Дренаж хир. одноканал. с открытым дистал. концом ОП стер. силикон. р.12 дл.50см №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Устройство д/вливания в малые вены тип игла-бабочка ОП стер. дл. катетера 300мм G21*0,80мм*19мм №1"

    Кол-во: 900

    "Позиция 58"

    "Наконечник д/кружки Эсмарха ОП стер. д/взрослых 8,0*160 №1"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 59"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 12/18см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 60"

    "Рулон комбинированный с индикатором д/стерилизации со складкой 100мм/100м/50мм №1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 61"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. с индикатором д/стерилизации плоский 130мм/270мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. анатом. р.6 пар №1"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 63"

    "Материал хир.шовн. Капрон 75см р.3-4 метрич.6 круч. игла реж 20мм 1/2 L=20м №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 64"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. анатом. р.8 пар №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 65"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. анатом. р.6,5 пар №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 66"

    "Вата мед. хир. нестер. 500г гигроск. хлопк. №1"

    Кол-во: 353

    "Позиция 67"

    "Клеенка подкладная с ПВХ покрытием 2п.м.*1,4м №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 68"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 9.0 №1"

    Кол-во: 75

    "Позиция 69"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.5 №1"

    Кол-во: 110

    "Позиция 70"

    "Дез. средство Клиндезин Экстра 1л с моющим эффектом концентрат №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Салфетки дезинф. Трилокс №80"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "Емкость-контейнер д/сбора колюще-режущих мед. отходов класса Б 0,5л цвет желтый №1"

    Кол-во: 1450

    "Позиция 73"

    "Фартук мед. ламинир. ОП нестер. спанбонд пл.40г/м² дл.140см №1"

    Кол-во: 1420

    "Позиция 74"

    "Пленка рентгеновская мед. д/маммографии 18см/24см №100"

    Кол-во: 36

    "Позиция 75"

    "Перчатки хир. стер. синт. кольчужные противопорезные р.7 пар №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Перчатки хир. стер. синт. кольчужные противопорезные р.8 пар №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 77"

    "Игла инъекц. ОП стер. 0,6*25мм 23G №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Индикатор паровой стерилизации 126/10-02 №1000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 79"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 200мм/330мм №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Гель для УЗИ сред. вязкости окрашенный 250г фл. №1"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 81"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1"

    Кол-во: 180

    "Позиция 82"

    "Мочеприемник мужск. типа Утка полимерн. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 83"

    "Проявитель и регенератор ручн. обраб. 2*25л №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Гель для УЗИ высокой вязкости окрашенный 5кг канистра №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 85"

    "Индикатор д/паровой и воздушной стерилизации №500"

    Кол-во: 40

    "Позиция 86"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/45-01-1 №1000"

    Кол-во: 15

    "Позиция 87"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 88"

    "Зонд ректальный ОП стер. СН 32/38см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Игла д/порта прямая ОП стер. G20/40мм №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Бахилы мед. ПЭ гладк. пл.2,8г/м2 пар №50"

    Кол-во: 5500

    "Позиция 91"

    "Бахилы хир. низкие ОП нестер. спанбонд 20г/м² пар №1"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 92"

    "Лейкопластырь фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 2см*500см №1"

    Кол-во: 224

    "Позиция 93"

    "Трубка дренажная ПВХ силиконизированная одноканальная d-8мм кг №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 94"

    "Мешок дых. реанимационный 1650мл д/взрослых силикон. №1"

    Кол-во: 29

    "Позиция 95"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 96"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. с индикатором д/стерилизации плоский 90мм/260мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Дренаж хир. ДСХО1-Медсил одноканал. с открытым дистал. концом ОП стер. силикон. р.14 дл.50см №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Тепловлагообменник д/трахеоканюли с портом д/санации и д/подачи кислорода стер. №1"

    Кол-во: 279

    "Позиция 99"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. 2-хлоринация р.S пар №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 100"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. 2-хлоринация р.М пар №50"

    Кол-во: 400

    "Позиция 101"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. 2-хлоринация р.L пар №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 102"

    "Маска защитная лицевая мед. трехслойная на резинках №1"

    Кол-во: 28100

    "Позиция 103"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. с индикатором д/стерилизации плоский 150мм/300мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 104"

    "Тампон д/опред. околоплодных вод с реагентом нитризин желтый №25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Фильтр воздушный ФВС-Кронт сменный №12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 106"

    "Калоприемник полимерн. запахонепрониц. д.20-70мм №5"

    Кол-во: 172

    "Позиция 107"

    "Рулон комбинированный с индикатором д/стерилизации плоский 300мм/200м №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 80мм*20м вт.16мм наруж.намотка №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 109"

    "Камера небулайзерная к ингалятору Omron NE C28/C29/C30 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 110"

    "Ингалятор д/малого объема д/аэрозольной терапии 210см №1"

    Кол-во: 1900

    "Позиция 111"

    "Рулон комбин. плоский д/стерилизации 200мм*200м №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 60см*100см №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 113"

    "Картридж мед. д/гемодиализа 1100г бикарбонатный №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 114"

    "Набор д/ГДФ-онлайн магистраль+ обратный клапан д/артериально-венозных систем №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 115"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. р.XS пар №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 116"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. р.S пар №50"

    Кол-во: 3390

    "Позиция 117"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. бежевые р.М пар №50"

    Кол-во: 3860

    "Позиция 118"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. р.L пар №50"

    Кол-во: 590

    "Позиция 119"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 120"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 320

    "Позиция 121"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 16/110см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 122"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/18см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 123"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из высокоуглерод. стали р.22 №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 110мм*18м рулон №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 125"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый со стяжкой 60см*100см №1"

    Кол-во: 36500

    "Позиция 126"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 50см*60см №1"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 127"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 115мм/200мм №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 150мм/280мм №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 129"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем с РКП ОП стер. СН 16/45см №1"

    Кол-во: 900

    "Позиция 130"

    "Брюки д/проктологич. операций ОП нестер. с разрезом, голубые, короткие р.52-54 смс 42 №10"

    Кол-во: 120

    "Позиция 131"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К2 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 132"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. анатом. р.7 пар №1"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 133"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. анатом. р.6,5 пар №1"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 134"

    "Устройство д/дренирования ран с баллоном 250см.куб ОП №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 135"

    "Трубка дренажная резиновая 5кг тип II 5*1,5мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 14/18см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 137"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 12/40см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 138"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 10/40см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 139"

    "Смазка-аэрозоль универсальный силиконовый №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Катетер мочеточник. ОП рентгеноконтр. правый стер. СН 05/710мм №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 141"

    "Катетер мочеточник. ОП рентгеноконтр. правый стер. СН 04/710мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 142"

    "Катетер мочеточник. ОП рентгеноконтр. левый стер. СН 07/710мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 143"

    "Салфетки марлевые мед. стер. 10см*10см №10"

    Кол-во: 650

    "Позиция 144"

    "Катетер аспирац. тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. с РКП СН 16/50см №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 145"

    "Зонд урогенитальный ОП стер. тип F Комбинированный №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 146"

    "Зонд урогенитальный ОП стер. Тип D-Цитощетка №1"

    Кол-во: 2700

    "Позиция 147"

    "Контейнер д/сбора биоматериалов 125мл стер.с крышкой в инд.упак. №1"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 148"

    "Зонд урогенитальный ОП стер. тип А универ. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 149"

    "Зонд ректальный ОП стер. СН 30/40см №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 150"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 30/110см №1"

    Кол-во: 360

    "Позиция 151"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 28/110см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 26/110см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 24/110см №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 154"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 155"

    "Презерватив д/ректо-ваг. датчика аппарата УЗИ Вива д=28мм №100"

    Кол-во: 54

    "Позиция 156"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 22/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 157"

    "Повязка сорбиционная д/глаз ОП стер. 56мм/70мм №25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 50см*60см №1"

    Кол-во: 27000

    "Позиция 159"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 230мм/280мм №100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 160"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. голубые р.М пар №50"

    Кол-во: 34

    "Позиция 161"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. голубые р.S пар №50"

    Кол-во: 34

    "Позиция 162"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. голубые р.L пар №50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 163"

    "Фильтр бактериальновирусный со свойством сохранения тепла и влаги ОП стер. прямой 15М/22F-22M/15F №1"

    Кол-во: 2875

    "Позиция 164"

    "Термобумага д/видеоприн. MITSUBISHI КР65НМ 110*20 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 165"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувствительн. 35см/43см №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. повыш. прочности р.М пар №25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 168"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 169"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 490

    "Позиция 170"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой тип Мерфи ID 7.0 №1"

    Кол-во: 1740

    "Позиция 171"

    "Пинцет мед. ОП стер. 19см №1"

    Кол-во: 4090

    "Позиция 172"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 90мм*90мм*400л №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 173"

    "Контейнер-приемник к инструменту д/извлечения удаляемых органов ОП нестер. №10 Л0100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Ингалятор компрессионный 6мл с маской д/аэрозольной терапии р.М №1 0131-02-62"

    Кол-во: 100

    "Позиция 175"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 8.0 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой армированная тип Мерфи ID 7.5 №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 177"

    "Губка коллагеновая кровоостанавливающая 10*10мм стер. №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 178"

    "Губка гемостатическая коллагеновая 50мм/50мм №1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 179"

    "Набор д/трахеостомии с манжетой ОП стер. ID 8.0 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 180"

    "Маска кислородная д/взрослых средняя р.3 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 181"

    "Маска анестезиологическая р.S №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 182"

    "Маска анестезиологическая Апексмед р.M №1 0127-00-05"

    Кол-во: 60

    "Позиция 183"

    "Маска анестезиологич. р.L №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 184"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.L №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 185"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с винт. фиксатором р.М №1"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 186"

    "Канюля назальная кислородная с прямым наконечником б/латекса 210см №1"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 187"

    "Канюля назальная кислородная р.L №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 188"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.4/100мм №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 189"

    "Простыня хир. ОП нестер. голубая с перфорацией спанбонд в рулоне пл.25 80см*200см №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 190"

    "Простыня хир. ОП стер. смс пл.25гр/м² 70см/80см №1"

    Кол-во: 18000

    "Позиция 191"

    "Простыня малая операц. нестер. ОП 70см*80см пл. 42 №1"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 192"

    "Пеленка хир. ОП нестер. смс пл.25г/м2 80см*70см №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 193"

    "Комплект белья акушерский ОП стер. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 194"

    "Адаптер д/диализа полимер. ОП д/подключения 4-х мешков №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 195"

    "Фильтр д/коробки стерилизационной КФ-9 №2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 196"

    "Фильтр д/коробок стерилизационных №2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 197"

    "Тест-пакет д/испытания паровых стерилизаторов 134 С/3,5мин №6"

    Кол-во: 17

    "Позиция 198"

    "Рулон комбинированный с индикатором д/стерилизации со складкой 300мм/100м/80мм №1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 199"

    "Рулон комбинированный с индикатором д/стерилизации со складкой 150мм/100м/50мм №1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 200"

    "Рулон комбинированный с индикатором д/стерилизации плоский 150мм/200м №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации крафт-бумага ПС-АЗ-1 200мм/280мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 202"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 200мм/300мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 203"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 150мм/250мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 204"

    "Лента липкая с индикатором д/стерилизации д/паровой стерилизации 19мм/50м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 205"

    "Индикатор паровой стерилизации №500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Индикатор биологический д/контроля воздушной стерилизации ОП №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 207"

    "Бумага крепированная д/стерилизации бело-зеленая 1200*1200мм №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 208"

    "Повязка липкая с атравмат. впитыв. тампоном ОП стер. на нетканной основе 7,5см/8см №5"

    Кол-во: 2295

    "Позиция 209"

    "Повязка липкая с атравмат. впитыв. тампоном ОП стер. на нетканной основе 7,5см/12,5см №5"

    Кол-во: 1945

    "Позиция 210"

    "Повязка липкая с атравмат. впитыв. тампоном ОП стер. на нетканной основе 10см/40см №5"

    Кол-во: 3380

    "Позиция 211"

    "Повязка липкая с атравмат. впитыв. тампоном ОП стер. на нетканной основе 10см/30см №5"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 212"

    "Повязка липкая с атравмат. впитыв. тампоном ОП стер. на нетканной основе 10см/25см №5"

    Кол-во: 901

    "Позиция 213"

    "Повязка липкая с атравмат. впитыв. тампоном ОП стер. на нетканной основе 10см/20см №5"

    Кол-во: 1780

    "Позиция 214"

    "Повязка д/фиксации канюль ОП стер. на нетканной основе 5,8см*8см №1"

    Кол-во: 20500

    "Позиция 215"

    "Повязка фиксир. защит. д/эпидуральных катетеров стерильная №1"

    Кол-во: 450

    "Позиция 216"

    "Эндопротез-сетка стер. полипропилен.-поливинилфторид с петлей 30*1,1см толщ. 0,4мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Устройство д/вливания в малые вены тип игла-бабочка ОП стер. дл. катетера 300мм G25*0,50мм*19мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 218"

    "Игла инъекц. ОП стер. 0.8*40мм 21G №1"

    Кол-во: 9300

    "Позиция 219"

    "Игла инъекц. ОП стер. 1,2*40мм 18G №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 220"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя 21G*1 1/2 0,8*38мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 221"

    "Скобки к ушивателю органов 0,3*4*4,8 №1000 8990406"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Материал хир. шовный Пролен стер. нить 90см, р.5/0 метрич. 1 две иглы колющ. 17мм 1/2 №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Материал хир. шовный Пролен стер. нить 90см, р.4/0 метрич.1,5 нерассасыв. две иглы колющ. 17мм 1/2 №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 60см*100см №1"

    Кол-во: 35500

    "Позиция 225"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый со стяжкой 33см*30см №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 226"

    "Емкость-контейнер 1л д/сбора острого инструментария класс Б нестер. №1"

    Кол-во: 2645

    "Позиция 227"

    "Дез. средство Миросептик-экспресс 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 228"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.3-4, метрич.6, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 229"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.2/0, метрич.3, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 230"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.1, метрич.4, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 231"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.2, метрич.5, плетен. без иглы катушка №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 232"

    "Зеркало вагинальное по Куско нержав. сталь нестер. р.2 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 233"

    "Стекло покровное 24мм*32мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Рулон комбинированный с индикатором д/стерилизации со складкой 250мм/100м/65мм №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 235"

    "Пленка рентгеновская мед. тип III 210*12,5м №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 236"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. №1"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 237"

    "Салфетки марлевые мед. стер. двухслойные 16см*14см №20"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 238"

    "Помпа микроинфузионная 275мл ОП стер. с регулируемой скоростью потока 4,6,8,10мл/час без болюса №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 239"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.24 №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 240"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса Б желтый 50см*60см №1"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 241"

    "Рулон с индикатором д/паровой и газовой стерилизации плоский 350мм/200м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 242"

    "Нарукавники хир. с манжетой ОП стер. спанбонд пл.40гр/м² пар №1"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 243"

    "Абсорбент 5л/4,5кг Натронная известь канистра цветоинд. бел.-фиол. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 244"

    "Бахилы хир. высокие на завязках ОП стер. спанбонд пл.42гр/м² р.39-41 пар №1"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 245"

    "Простыня хир. ОП стер. спанбонд пл.42гр/м² 130см/240см №1"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 246"

    "Чехол д/шнура и трубок стер. пл.42г/см2 спанбонд 240см*15см №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 247"

    "Зонд аспирационный тип Вакон с вакуумн.контролем ОП стер. СН 16/50см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 248"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 12/18см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 249"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 250"

    "Закрепитель и регенератор маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 251"

    "Повязка фиксир. защит. д/назальных трубок и катетеров малая №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 252"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. с индикатором д/стерилизации плоский 150мм/250мм №100"

    Кол-во: 45

    "Позиция 253"

    "Дренаж хир. одноканал. с открытым дистал. концом ОП стер. силикон. р.24 дл.50см №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Дренаж хир. одноканал. с открытым дистал. концом ОП стер. силикон. р.20 дл.50см №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 255"

    "Дренаж хир. одноканал. с открытым дистал. концом ОП стер. силикон. р.18 дл.50см №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 256"

    "Пленка термографическая медицинская 26*36 №150"

    Кол-во: 8

    "Позиция 257"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 350мм/500мм №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 258"

    "Воздуховод орофарингеальный Гведела ОП стер. р.3/90мм №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 259"

    "Элеватор д/остеосинтеза по Хоманн-Гайдарджи 360мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Элеватор д/остеосинтеза по Хоманн-Гайдарджи 350мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Элеватор д/остеосинтеза по Хоманн-Гайдарджи 260мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Элеватор д/остеосинтеза по Хоманн-Гайдарджи 245мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Элеватор д/остеосинтеза по Хоманн-Гайдарджи 240мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Пеленки 60см*90см №30"

    Кол-во: 108

    "Позиция 265"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 266"

    "Проявитель и регенератор маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 267"

    "Подгузники 130-170 см р.4 №30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 268"

    "Гигрометр психрометрический 0+25С №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 269"

    "Гигрометр психрометрический +15+40С №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 270"

    "Бинт гипсовый 3м*10см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 271"

    "Кружка Эсмарха 1,5л ОП стер. №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 272"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. с индикатором д/стерилизации плоский 250мм/320мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 273"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №100"

    Кол-во: 35

    "Позиция 274"

    "Молоток д/остеосинтеза стальной 650г №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Захват д/остеосинтеза 255мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Кружка Эсмарха 1500мл ОП стер. №1"

    Кол-во: 210

    "Позиция 277"

    "Зонд-тампон д/отбора проб ОП стер. дерево/хлопок 150мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 278"

    "Катетер в/в с портом ОП стер. G18/1,3мм/45мм №1"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 279"

    "Магистраль инфуз. 200мл д/насоса инфуз. Rythmic с мешком д/лекарств, с удлинителем №1"

    Кол-во: 1570

    "Позиция 280"

    "Маска ларингеальная ОП д/пациента массой от 70 кг р.5 №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 281"

    "Маска ларингеальная ОП д/пациента массой 50-70 кг р.4 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 282"

    "Проводник д/позадилонной установки эндопротезов многораз. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Проводник д/трансобтураторной установки эндопротезов многораз. правый/левый №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 285"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.1, метрич.4, плетен. б/иглы катушка №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 286"

    "Презерватив д/ректо-ваг. датчика аппарата УЗИ латексные д.28мм дл.200мм №200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 287"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 1,31м2 57мм*23м вт.12мм наруж.намотка №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 288"

    "Зонд урогенитальный ОП стер. тип В Ложка Фолькмана №1"

    Кол-во: 6000

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