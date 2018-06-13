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Номер извещения
31806576520
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
R_500/48_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
Почтовый адрес
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
Контактный телефон
+7 831 466-67-67 доб. 639
Факс
+7 831 429-07-03
Адрес электронной почты
tender@nofnn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малькова Любовь Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
R_500/48 < Медицинские изделия >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
R_500/48 < Медицинские изделия >
Начальная цена
26 571 516,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП НО НОФ
Все закупки и тендеры ГП НО НОФ
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
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46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1000
Кол-во: 6000
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