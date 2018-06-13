Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / R_500/47_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_500/47_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806576474Дата и время окончания срока приема заявок R_500/47 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806576474

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_500/47_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 13:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_500/47 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.06.201818.06.2018 16:0018.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806576474Подведение итогов не позднее R_500/47 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_500/47 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    3 536 081,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трусы процедур. нестер. смс 17 100см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи стандартный ОП стер. №2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Салфетки марлевые мед. стер. двухслойные 16см*14см №10"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 4"

    "Имплантат хир. д/закрытия трепанационного отверстия д.12мм №2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Имплантат хир. д/закрытия трепанационного отверстия д.10см №2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Протез кровеносного сосуда линейный д.28мм дл.50см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Протез кровеносного сосуда Васкутек Gelweave линейный d-30мм дл.40см №1 734030"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Протез кровен. сосуда из потитетрафторзтилена линейный №1 Л8-40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Протез кровен. сосуда из потитетрафторзтилена линейный №1 Л6-40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Протез кровен. сосуда из потитетрафторзтилена линейный №1 Л10-40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Протез кровен. сосуда из потитетрафторзтилена бифуркационный №1 Б22-11-11-40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Протез кровен. сосуда из потитетрафторзтилена бифуркационный №1 Б20-10-10-40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Протез кровен. сосуда из потитетрафторзтилена бифуркационный №1 Б18-9-9-40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Проводник эндоваскулярный прямой кончик д.0,035 дл.145см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Проводник эндоваскулярный изогнутый кончик д.0,035 дл.145см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Повязка фиксир. защит. д/эпидуральных катетеров стерильная №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 9см*15см №30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 9см*10см №30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Пластырь фиксирующий мед. ОП стер. 6см*7см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Перчатки смотр. ОП нестер. неопуд. ПЭ р.М №50"

    Кол-во: 600

    "Позиция 21"

    "Перчатки смотр. стер. латексн. неопудр. р.М пар №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 22"

    "Перчатки смотр. с внутр. полимер. покрытием ОП нестер. латекс. неопудр р.М пар №100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "Перчатки полиэтиленовые ОП №100"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 24"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. д/паровой и газовой стерилизации плоский 60мм/100мм №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 25"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. д/паровой и газовой стерилизации плоский 100мм/200мм №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 26"

    "Наконечник д/кружки Эсмарха ОП стер. взрослый НКЭцо №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 27"

    "Набор д/катетеризации центр. вен одноканальный ОП стер. G18 диам.1,4мм дл.20см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Набор д/катетеризации центр. вен по Сельдингеру д/детей однопросвет. 20Ga*20см №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Набор д/катетеризации центр. вен одноканальный д/детей G24 дл. 80мм №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Набор д/дренирования полостных образований и п/э №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Микроаппликатор стоматологич. Regular №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Материал стомат. 3,5мл гель д/травления дентина и эмали шпр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Материал стомат. Канал Плюс гель д/расширения каналов, шприц 5г №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Масло-спрей д/стомат. наконечников Каролина д/смазки, чистки 500мл №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 210мм*280мм*143л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 112мм*100мм*150л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.24 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 38"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.23 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 39"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.22 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 40"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.15 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 41"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.11 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 42"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.10 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 43"

    "Лампа галгеновая д/ларингоскопа сменная 2,5В №1 28958"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Лампа вакуумная д/ларингоскопа 2,5В №6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Комплект белья хир. КМ-ИМС-КХО12 стер. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 46"

    "Комплект белья хир. стер. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 47"

    "Комплект белья хир. ОП стер. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 48"

    "Комплект белья хир. стер. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 49"

    "Комплект белья хир. стер. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 50"

    "Комплект белья хир. ОП стер. №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 51"

    "Коврик дезинфекционный многослойный антибакт. с клеевым покрытием 115*60см 30сл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Катетер дренажный СН 08/40см №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Канюля аспирационная д/забора медикаментов с антибактериальным воздушным фильтром 0,45мкм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 54"

    "Индикатор химический ОП д/контроля полноты удаления воздуха Медтест 134/5-121/20 тест-пакет №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Индикатор химический д/контроля полноты проникновения пара №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Индикатор химический д/контроля процессов стерилизации №1000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Индикатор химический д/воздушной стерилизации 180С/60мин №1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Индикатор химический д/контроля воздушной стерилизации 180/60 №1000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 59"

    "Индикатор химический д/контроля полноты проникновения пара №1000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Индикатор химический д/контроля процессов стерилизации №1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Индикатор биологический д/контроля этиленоксидн. стерилизации №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Игла пункционная д/чрескожного дренирования полостных образований с пласт. адаптором G16 диам. 1,6мм дл. 10cм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Игла дентальная д/карп. шприца ОП стер. 30G*16мм №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Игла д/дренирования полостей ОП стер. 1,35мм дл.20см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Игла д/дренирования полостей ОП стер. 1,2мм дл. 38см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G21*0,80мм*38мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 67"

    "Игла биопсийная п/автоматическая ОП с регулировкой 16G*20см №1 GTZ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Валик мед. ватный ОП нестер. №500"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Бумага диагр. д/ЭКГ 143мм*150мм*300л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Браслет д/новорожденных идентификационный розовый №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 71"

    "Браслет д/новорожденных идентификационный голубой №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 72"

    "Халат хир. ОП стер. смс пл.42гр/м² 140см/160см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 73"

    "Халат хир. ОП стер. смс пл.25гр/м² 140см/160см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 74"

    "Халат хир. ОП стер. смс пл.42гр/м² 140см/140см №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 75"

    "Халат хир. ламинир. ОП стер. вуденпалп пл.68гр/м² р.54-56 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 76"

    "Халат хир. ламинир. ОП стер. вуденпалп пл.68гр/м² р.52-54 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 77"

    "Фильтр д/коробки стерилизационной КФ-18 №2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 5.5 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 79"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 5.0 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 80"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 4.5 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 81"

    "Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном тип Мерфи ID 4.0 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 82"

    "Термометр мед. ртут.TVY-120 ( №1)"

    Кол-во: 100

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить