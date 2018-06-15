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Номер извещения
ГП806418
Уникальный номер закупки
ЗП 41-2018
Наименование закупки
Запрос предложений № ЗП 41-2018 по выбору поставщика уничтожителей бумаги (шредеров) для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Контактный телефон
+7 343 355-59-08
Факс
+7 343 355-58-01
Адрес электронной почты
kotlov@gpb.ural.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлов Валерий Петрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка уничтожителей бумаги (шредеров) Fellowes Powershred 60Cs для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 12:00 GMT +315.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806418Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уничтожителей бумаги (шредеров) Fellowes Powershred 60Cs для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806418Дата и время вскрытия заявок Поставка уничтожителей бумаги (шредеров) Fellowes Powershred 60Cs для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 15:3031.07.2018 15:3031.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806418Подведение итогов не позднее Поставка уничтожителей бумаги (шредеров) Fellowes Powershred 60Cs для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уничтожителей бумаги (шредеров) Fellowes Powershred 60Cs для Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
46.66.10
46.66
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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