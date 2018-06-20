Поставка Противообледенительной жидкости ПОЖ тип 1

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс – 30% , оставшаяся сумма в течение 30 (тридцати) календарных дней после перечисления аванса. Поставка Товара осуществляется в течение 10 дней с момента получения аванса на расчетный счет Продавца. Доставка Товара осуществляется автотранспортом, средствами и за счет Поставщика до места Заказчика: РТ, г. Бугульма, Аэропорт.