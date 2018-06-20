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Номер извещения
31806576297
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Противообледенительной жидкости ПОЖ тип 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423231, РЕСП ТАТАРСТАН16, Г БУГУЛЬМА, ПРОЕЗД АЭРОПОРТ
Почтовый адрес
423231, Республика Татарстан, Бугульминский район, город Бугульма, проезд Аэропорт
Контактный телефон
7-855-963460
Факс
Адрес электронной почты
nelya77@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фаткуллина Наиля Равильевна
Место рассмотрения предложений
Бугульма, Аэропорт
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Противообледенительная жидкость ПОЖ тип 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 18:00 GMT +320.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806576297Дата и время окончания срока приема заявок Противообледенительная жидкость ПОЖ тип 1 Бугульма, Аэропорт
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 18:0120.06.2018 18:0120.06.2018 18:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806576297Дата и время вскрытия заявок Противообледенительная жидкость ПОЖ тип 1 Бугульма, Аэропорт
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Противообледенительная жидкость ПОЖ тип 1
Начальная цена
570 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 (Десять) тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, РТ, Бугульминский район, город Бугульма, АэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЭРОПОРТ БУГУЛЬМА
Все закупки и тендеры АЭРОПОРТ БУГУЛЬМА
Адрес местонахождения
423231, РЕСП ТАТАРСТАН16, Г БУГУЛЬМА, ПРОЕЗД АЭРОПОРТ
423231, Республика Татарстан, Бугульминский район, город Бугульма, проезд Аэропорт
20.5
20.5
Документация лота
Кол-во: 10
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