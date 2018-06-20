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    Главная / Торги / Поставка Противообледенительной жидкости ПОЖ тип 1

    Поставка Противообледенительной жидкости ПОЖ тип 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806576297Дата и время окончания срока приема заявок Противообледенительная жидкость ПОЖ тип 1 Бугульма, АэропортПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806576297

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Противообледенительной жидкости ПОЖ тип 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 13:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗКЭФ на поставку ПОЖ 2018

    Изменения в извещении

    ЗКЭФ

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЭРОПОРТ БУГУЛЬМА
    Все закупки и тендеры АЭРОПОРТ БУГУЛЬМА

    Юридический адрес

    423231, РЕСП ТАТАРСТАН16, Г БУГУЛЬМА, ПРОЕЗД АЭРОПОРТ

    Почтовый адрес

    423231, Республика Татарстан, Бугульминский район, город Бугульма, проезд Аэропорт

    Контактный телефон

    7-855-963460

    Факс

    Адрес электронной почты

    nelya77@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фаткуллина Наиля Равильевна

    Место рассмотрения предложений

    Бугульма, Аэропорт

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Противообледенительная жидкость ПОЖ тип 1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 18:00 GMT +320.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806576297Дата и время окончания срока приема заявок Противообледенительная жидкость ПОЖ тип 1 Бугульма, Аэропорт

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 18:0120.06.2018 18:0120.06.2018 18:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806576297Дата и время вскрытия заявок Противообледенительная жидкость ПОЖ тип 1 Бугульма, Аэропорт

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806576297Подведение итогов не позднее Противообледенительная жидкость ПОЖ тип 1 Бугульма, Аэропорт

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Противообледенительная жидкость ПОЖ тип 1

    Начальная цена

    570 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 (Десять) тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, РТ, Бугульминский район, город Бугульма, АэропортРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс – 30% , оставшаяся сумма в течение 30 (тридцати) календарных дней после перечисления аванса. Поставка Товара осуществляется в течение 10 дней с момента получения аванса на расчетный счет Продавца. Доставка Товара осуществляется автотранспортом, средствами и за счет Поставщика до места Заказчика: РТ, г. Бугульма, Аэропорт.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЭРОПОРТ БУГУЛЬМА
    Все закупки и тендеры АЭРОПОРТ БУГУЛЬМА

    Адрес местонахождения

    423231, РЕСП ТАТАРСТАН16, Г БУГУЛЬМА, ПРОЕЗД АЭРОПОРТ

    423231, Республика Татарстан, Бугульминский район, город Бугульма, проезд Аэропорт

    Классификатор ОКПД2

    20.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.5

    Производство прочих химических продуктов

    Документация лота

    ЗКЭФ на поставку ПОЖ 2018

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов"

    Кол-во: 10

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