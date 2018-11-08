Лот 11

Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»