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    Главная / Торги / «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806461

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 17:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    Техническое предложение

    Спецификация

    Техническое предложение

    Спецификация

    Техническое предложение

    Спецификация

    Техническое предложение

    Спецификация

    Техническое предложение

    Спецификация

    Техническое предложение

    Спецификация

    Техническое предложение

    Спецификация

    Техническое предложение

    Спецификация

    Техническое предложение

    Спецификация

    Техническое предложение

    Спецификация

    Техническое предложение

    Документация

    Изменения в извещении

    Дополнительные разъяснения документации

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Проект Договора

    Изменения в извещении

    Изменения к Лоту № 3

    Изменения в извещении

    Изменения к Лоту № 3

    Чертежи к лоту № 3

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Дополнительная информация по Лоту № 3

    Изменения в извещении

    Уточненная спецификация к Лоту № 9

    Изменения в извещении

    Изменение ТЗ по Лоту № 6

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60 доб. 17143

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вавричина Виктория Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Выборгский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    06.06.2018

    Техническое предложение

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот№1"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.15.23.120

    Подшипники скольжения

    28.13.31

    Части насосов; части подъемников жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    06.06.2018

    Техническое предложение

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №2 "

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.74.11.110

    Винты и болты из черных металлов

    28.15.23

    Корпуса подшипников и подшипники скольжения

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    06.06.2018

    Техническое предложение

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 3"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.13.3

    Части насосов и компрессоров

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    06.06.2018

    Техническое предложение

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 4"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    06.06.2018

    Техническое предложение

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 5"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.000

    Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок

    28.11.33.000

    Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    06.06.2018

    Техническое предложение

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 6"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    06.06.2018

    Техническое предложение

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 7"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.15.10.115

    Подшипники качения шариковые упорные и упорно-радиальные

    28.15.10.112

    Подшипники качения шариковые радиальные

    28.13.31

    Части насосов; части подъемников жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    06.06.2018

    Техническое предложение

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лот №8"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.74.11.130

    Гайки из черных металлов

    28.74.11.110

    Винты и болты из черных металлов

    28.15.23.120

    Подшипники скольжения

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    06.06.2018

    Техническое предложение

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 9"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.15.23.120

    Подшипники скольжения

    28.13.31

    Части насосов; части подъемников жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    06.06.2018

    Техническое предложение

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 10"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.000

    Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок

    28.14.11.110

    Клапаны редукционные

    28.13.31

    Части насосов; части подъемников жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    06.06.2018

    Техническое предложение

    06.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 11"

    Кол-во: 0

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