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Номер извещения
ГП806461
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 17:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
Почтовый адрес
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
Контактный телефон
+7 812 605-08-60 доб. 17143
Факс
--
Адрес электронной почты
Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вавричина Виктория Витальевна
Место рассмотрения предложений
Выборгский район
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Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (фильтрующие элементы для газодувки газа регенерации) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
28.13.32.120
Кол-во: 0
Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для погружных насосов производства EBARA) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
28.15.23.120
28.13.31
Кол-во: 0
Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства General Electric) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
28.74.11.110
28.15.23
28.13.32.120
Кол-во: 0
Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (торцевые уплотнения John Crane для насосно-компрессорного оборудования) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
28.13.3
Кол-во: 0
Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для поршневых компрессоров производства NEUMAN&ESSER) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
28.13.32.120
Кол-во: 0
Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для турбин производства Solar Turbines) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
28.14.20.000
28.11.33.000
Кол-во: 0
Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для газодувки производства Sundyne) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
28.13.32.120
Кол-во: 0
Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов производства Termomeccanica Pompe) на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
28.15.10.115
28.15.10.112
28.13.31
Кол-во: 0
Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для компрессоров производства АО «РЭПХ») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
28.74.11.130
28.74.11.110
28.15.23.120
28.13.32.120
Кол-во: 0
Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для насосов полупогружных производства ОАО «Пензкомпрессормаш») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
28.15.23.120
28.13.31
Кол-во: 0
Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2018 12:00 GMT +308.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806461Дата и время окончания срока приема заявок Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2018 12:0008.11.2018 12:0008.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806461Дата и время вскрытия заявок Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Подведение итогов не позднее
29.12.2018 16:0029.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.201829.12.2018 16:0029.12.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806461Подведение итогов не позднее Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот№11: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей динамического оборудования (ЗИП для дозировочных насосов производства ООО «Здт «Ареопаг») на два года эксплуатации» для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96
197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б
28.14.20.000
28.14.11.110
28.13.31
Кол-во: 0
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