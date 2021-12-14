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Номер извещения
0375200046621000039
Уникальный номер закупки
0375200046621000039
Наименование закупки
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, приобретению, обеспечению установки (монтажа) системы видеонаблюдения, установки автоматических шлагбаумов, оборудования КПП в ГБУЗ РК "Советская районная больница " 0375200046621000039
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
29.10.2021 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, приобретению, обеспечению установки (монтажа) системы видеонаблюдения, установки автоматических шлагбаумов, оборудования КПП в ГБУЗ РК "Советская районная больница "
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0375200046621000039Подведение итогов не позднее выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, приобретению, обеспечению установки (монтажа) системы видеонаблюдения, установки автоматических шлагбаумов, оборудования КПП в ГБУЗ РК "Советская районная больница "
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, приобретению, обеспечению установки (монтажа) системы видеонаблюдения, установки автоматических шлагбаумов, оборудования КПП в ГБУЗ РК "Советская районная больница "
Начальная цена
4 460 868,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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