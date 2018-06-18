Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемого по настоящему договору Товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выписки УПД, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня отгрузки Товара на основании УПД (универсальный передаточный документ). Срок поставки Товара с момента заключения договора до 31.12.2018 года. Поставка товара осуществляется партиями, которые формируются на основании заявок Покупателя. Поставщик обязуется поставить партию Товара в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения заявки.