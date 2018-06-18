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Номер извещения
31806576114
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оснастки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Почтовый адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Контактный телефон
+7 342 211-36-59
Факс
+7 342 240-98-34
Адрес электронной почты
mbormotova@protonpm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бормотова Мария Николаевна
Место рассмотрения предложений
614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка оснастки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 09:00 GMT +318.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806576114Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка оснастки614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 09:0018.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806576114Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка оснастки614010, г.Пермь, Комсомольский проспект,93, корп.12, каб.405
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка оснастки
Начальная цена
543 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 715,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара производится силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: г.Пермь, Комсомольский пр., 93.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Протон-ПМ
Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
27.90.13.129
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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