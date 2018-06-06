Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Инструмент БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Инструмент БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806410Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806410

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Инструмент БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 12:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструмент свойства

    Инструмент

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-70

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    alexeeva@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Алевтина Хилларовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:30 GMT +320.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806410Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:3020.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806410Дата и время вскрытия заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2018 08:3021.06.2018 08:3021.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806410Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 08:3021.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806410Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно требованиям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗАЯВКА на Licota GM-SG0200 Сверло спиральное по металлу 2.0 мм, HSS-G, DIN338, 5xD"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "ЗАЯВКА на Licota AKD-40001Ножовка по металлу профессиональная 300мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Электронагреватель "Делсот ЭВУБ - 2,0""

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Электрододержатель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Электродержатель HANDY200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Электродержатель HANDY200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Электрическая печь для сушки и прокалки электродов ПСПЭ-10/400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Щит BKV 2/4 G 16А переносной IP44 с розетками 4шт.х230В-16А 2шт.х400В-16А (Brennenstuhl Германия)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Щётка-крацовка дисковая латунированная стальная проволока 0,3мм, 200ммх22мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Щетка по металлу SANTTOOL 060102"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Щетка по металлу 250 мм с пластиковой ручкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Щетка очистки пильного полотна"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Щетка круглая стальная 125мм 0714.691.512"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Щетка для УШМ, 125мм, плоская, латунированная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Щетка для УШМ 125мм, посадка 22,2мм, плоская, крученная проволока 0,5мм."

    Кол-во: 250

    "Позиция 16"

    "Щетка для УШМ 125мм, посадка 22,2мм, плоская, крученная проволока 0,5мм."

    Кол-во: 150

    "Позиция 17"

    "Щетка дисковая радиальная200х22,2мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Щетка 5-рядная металлическая с деревянной ручкой SPARTA 748245"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Щетка 4-рядная металлическая с пластмассовой ручкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Штангенциркуль электронный ШЦЦ-II-250-0,01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Штангенциркуль электронный ШЦЦ-I-150-0,01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Штангенциркуль разметочный 500мм Vogel"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Шприц для смазки LICOTA AGH-10003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Шлифшкурка тканевая водостойкая № 25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Шлифмашинка пневматическая 150 мм х 2,5 мм PAS-10067-6BPRO LICOTA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шлифмашина угловая УШМ 900Вт, 125 мм, 1100 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Шлифмашина прямая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Шарошка абразивная, цилиндр удлин. (25x38, хвостовик 6 мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Шарошка абразивная, конус удлин. (25х70, хвостовик 6 мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Шарошка абразивная, конус (32х32 мм; хвостовик 6 мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Центратор наружный эксцентриковый ЦНЭ 8-15 (для труб 89 - 159мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Центратор наружный эксцентриковый ЦНЭ 37-42 (для труб 377- 426 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Центратор наружный эксцентриковый ЦНЭ 27-32 (для труб 273 - 325 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Центратор наружный эксцентриковый ЦНЭ 16-21 (для труб 168 - 219 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Фреза корончатая 89мм (3 1/2") по металлу BOSCH код 26088546"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Фреза корончатая 73мм (2 7/8") по металлу BOSCH код 26088546"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Фреза корончатая 46мм (1 13/16") по металлу BOSCH код 26088546"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Фреза корончатая 35мм (1 3/8") по металлу BOSCH код 26088546"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Фреза корончатая 27мм (11/16") по металлу BOSCH код 26088546"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Фреза корончатая 140мм (5 1/2") по металлу BOSCH код26088546"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Фреза корончатая 102мм (4") по металлу BOSCH код 26088546"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Фен промышленный в кейсе "Зубр профессионал" ФТ-П2000 М2ДК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Фен Bosch GHG 660 LCD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Устройство зарядное для свинцовых аккумуляторов Вымпел-57"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Уровень магнитный KAPRO PLUMBSITE ТОРПЕДО 923-10-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Уровень магнитный FatMax I Beam1200 мм модель 1-43-556"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Уровень магнитный 600 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Углошлифмашинка MAKITA GA7040SF01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Угловая шлифмашина Bosch PWS 8-125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Труборез для нержавеющей стали модель 15-SI, 5-28мм, RIDGID, 97212"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Труборез Ridgid 83080 466-HWS для стальных труб (114-168 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Труборез RIDGID 2-А роликовый для больших нагрузок, для труб 1/8-2 (10-60мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Толщиномер A1207"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Термовоздуходувка Makita HG 651 CK (фен строительный)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Таль ручная цепная ТОР HS-C 101231 (г\п 2т.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Таль ручная рычажная ТОР 102153"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Таль ручная рычажная ТОР 102153"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Съемник фильтра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Съемник для стрелок манометров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Струбцина реечная быстрозажимная 4"(100мм) GROSS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Струбцина винтовая для правки кромок и удаления элипсности труб диаметром 159-720мм СТВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Стриппер для кабеля KLAUKE KL745HK"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Стриппер KNIPEX KN-1262180"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Стриппер Kabifix FK28 для удаления оболочки кабеля (6...28мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Стол гидравлический СПГО,8/1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Стеклорез алмазный ЗУБР ЭКСПЕРТ 3362"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Солидолонагнетатель FLEXBIMEC 4922"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Скобы для степлера 53/14S 1000 шт. NOVUS 042-0359"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Сверло ц/х. 2,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Сверло ц/х. 1,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Сверло ц/х 5,00"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "Сверло ц/х 4,5 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Сверло ц/х 4,0 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Сверло ц/х 3,5 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 75"

    "Сверло ц/х 3,00"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Сверло ц/х 2,50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Сверло ц/х 1,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 78"

    "Сверло по металлу HSS-Со 3,5х70/39мм RUKO 215035"

    Кол-во: 40

    "Позиция 79"

    "Сверло по металлу HSS-Со 3,2х65/36мм RUKO 215032"

    Кол-во: 40

    "Позиция 80"

    "Сверло по металлу HSS-G 3,0 х 61 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 81"

    "Сверло по металлу HSS-G 2,0 х 49 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "Сверло по металлу 3 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Сверло к/х ф 8,7 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Сверло к/х ф 7,0 ГОСТ 10903-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Сверло к/х ф 56,00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Сверло к/х ф 35,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Сверло к/х ф 33,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Сверло к/х 9,0 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Сверло к/х 8,5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Сверло к/х 39,00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Сверло к/х 37,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Сверло к/х 34,0 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Сверло к/х 29,5 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Сверло к/х 27,5 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Сверло к/х 25,5 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Сверло к/х 24,5 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Сверло к/х 22,5 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Сверло к/х 19,5 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Сверло к/х 17,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Рюкзак для инструмента Stanley STST1-72335 1-72-335"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Рулетка металлическая 10м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Рулетка измерительная с магнитным крюком King Tony 79084-03C, 3 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Рулетка STAYER PROFI "Mars" 5м х 25 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Рулетка 5м x 25мм FIT "Универсал" 17226"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Рулетка 50м с фибергласовой лентой,обрезиненный корпус"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Рулетка 5 м (19 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Рулетка 5 м (19 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Рулетка 3м х16мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Рулетка 3,0 м (16 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Рулетка 10м FIT, арт. 17710"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Ролики для поворотного трубореза RIDGID 2-А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Резец фасочный 320-1099 30 RH BEV D.L.Ricci Corp."

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Резец отрезной 13523-6 D1 3/8 Sever 3,5" (для труборезного станка D.L. Ricci Corp)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Резак пропановый трехтрубный Р3П-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Режущие ролики для труборезов Ridgid Е-3186"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Припой ПОС-61 прв 2 100 гр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Припой ПОС-40 ГОСТ 21937-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Полотно ножовочное ручное 300х12,5х0,65 (р=1,0) Х6ВФ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 119"

    "Полотно ножовочное по металлу KRAFTOOL KRAFT-FLEX, 300мм, 2 шт. 15942-18-S2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Полотно ножовочное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное"

    Кол-во: 25

    "Позиция 122"

    "Полотно для ножовки по металлу 1,25х12,5х300мм, Х6ВФ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Полотно для ножовки по металлу (300 мм, закаленное) SPARTA 777715"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Полотно биметаллическое ленточнопильное Independence II M51, 34х1,1х2/3х4180 мм¶"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Полотна для ножовки по металлу 12х300мм двухстор. 50шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 126"

    "Пневмогайковерт SCORPIO YU-1281TK с комплектом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Плоскогубцы комбинированные VDE 1000V 200 мм APT-37001C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Плоскогубцы комбинированные 200мм VDE 1000V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Плашка М8х1,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Плашка М36х4 Р6М5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Плашка М36х2,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Плашка М33х3,5 Р6М5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Плашка М30х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "Плашка М30*3,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Плашка М27х1,5 9ХС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Плашка М27*3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Плашка М24х2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Плашка М22х2,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Плашка М22х2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Плашка М18х2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Плашка М18х1,25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Плашка М18х1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "Плашка М18*2,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Плашка М12х1,25 м/р"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Плашка М10х1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Плашка Дюймовая №12-28 UNF 60° Р6АМ5 28 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Плашка Дюймовая №12-28 UNF 60° 9ХС 28 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Плашка Дюймовая №12-24 UNC 60° Р6АМ5 24 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Плашка Дюймовая №12-24 UNC 60° 9ХС 24 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Плашка Дюймовая №10-24 UNC 60° Р6АМ5 24 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 151"

    "Плашка Дюймовая №10-24 UNC 60° 9ХС 24 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Плашка Дюймовая № 8-36 UNF 60° Р6АМ5 36 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Плашка Дюймовая № 8-36 UNF 60° 9ХС 36 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Плашка Дюймовая № 8-32 UNC 60° Р6АМ5 32 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Плашка Дюймовая № 8-32 UNC 60° 9ХС 32 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Плашка Дюймовая № 6-40 UNF 60° Р6АМ5 40 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Плашка Дюймовая № 6-40 UNF 60° 9ХС 40 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Плашка Дюймовая № 6-32 UNC 60° Р6АМ5 32 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "Плашка Дюймовая № 6-32 UNC 60° 9ХС 32 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Плашка Дюймовая № 5-44 UNF 60° Р6АМ5 44 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Плашка Дюймовая № 5-44 UNF 60° 9ХС 44 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 162"

    "Плашка Дюймовая № 5-40 UNC 60° Р6АМ5 40 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "Плашка Дюймовая № 5-40 UNC 60° 9ХС 40 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 164"

    "Плашка Дюймовая № 4-48 UNF 60° Р6АМ5 48 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Плашка Дюймовая № 4-48 UNF 60° 9ХС 48 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "Плашка Дюймовая № 4-40 UNC 60° Р6АМ5 40 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 167"

    "Плашка Дюймовая № 4-40 UNC 60° 9ХС 40 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 168"

    "Плашка Дюймовая № 3-56 UNF 60° Р6АМ5 56 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Плашка Дюймовая № 3-56 UNF 60° 9ХС 56 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "Плашка Дюймовая № 3-48 UNC 60° Р6АМ5 48 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Плашка Дюймовая № 3-48 UNC 60° 9ХС 48 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Плашка Дюймовая № 2-64 UNF 60° Р6АМ5 64 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "Плашка Дюймовая № 2-64 UNF 60° 9ХС 64 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 174"

    "Плашка Дюймовая № 2-56 UNC 60° Р6АМ5 56 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "Плашка Дюймовая № 2-56 UNC 60° 9ХС 56 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 176"

    "Плашка Дюймовая № 1-72 UNF 60° Р6АМ5 72 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 177"

    "Плашка Дюймовая № 1-72 UNF 60° 9ХС 72 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 178"

    "Плашка Дюймовая № 1-64 UNC 60° Р6АМ5 64 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Инструмент монтажный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Инструмент губцевый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Индикатор часового типа с торцевой шкалой mitutoyo"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "Индикатор емкости аккумуляторов Кулон-12/6p"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Зубило SDS-max BOSCH, плоское 400мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Зубило 300х16х25мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Заклепочник 250мм MATRIX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-2 КИН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Дрель-шуруповерт Makita DDF 453 RFE3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Дрель-шуруповерт GSR 18 V-EC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Дрель-шуруповерт "Интерскол" ДА-12ЭР аккумуляторная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Дрель аккумуляторная BOSCH GSR 18 V-LI L-BOXX 3.0 Ач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Дрель Makita DP 4011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Дрель 4-x скоростная Makita 6300-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Домкрат гидравлический бутылочный 12 т, 230-465 мм, Matrix (артикул 50727)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Диск отрезной BOSCH 125х22х1,6мм по металлу"

    Кол-во: 50

    "Позиция 195"

    "Диск отрезной 125х2,5х22 BF 12250"

    Кол-во: 30

    "Позиция 196"

    "Диск лепестковый 125х22,2х12 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 197"

    "Дефектоскоп А1211 Mini"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Гравер электрический для работы с пластиком и металом артикул GM2318"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Газоанализатор ALTAIR 4X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Вилка кабельная TST 35-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Верстак слесарный серии "Гефест ВС-105-ЭП""

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "Бумага наждачная влагостойкая Mirka WPF P60 230х280мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 203"

    "Бумага наждачная влагостойкая Mirka WPF P1000 230х280мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 204"

    "Бумага наждачная влагостойкая Mirka WPF P100 230х280мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 205"

    "Болторез Tulips Tools IS11-118 450мм мах o разреза 8мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Бокорезы для электроники KNIPEX KN-7803125"

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "Бокорезы 190 мм изол. ручками MATRIX GRAND"

    Кол-во: 20

    "Позиция 208"

    "Бокорезы 1000 V KNIPEX KN-7006160"

    Кол-во: 6

    "Позиция 209"

    "Блок монтажный 2т количество роликов 1 (полиспаст) с крюком"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "Аппарат сварочный инверторый EWM Pico 162 с набором для сварки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Анализатор-течеискатель АНТ-3М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 18 V-EC Professional"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Licota GM-SG0610 Сверло спиральное по металлу 6,1 мм, HSS-G, DIN338, 5xD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Licota GM-SG0610 Сверло спиральное по металлу 6,1 мм, HSS-G, DIN338, 5xD"

    Кол-во: 5

    "Позиция 215"

    "Licota GM-SG0450 Сверло спиральное по металлу 4.5 мм, HSS-G, DIN338, 5xD"

    Кол-во: 10

    "Позиция 216"

    "Licota GM-SG0300 Сверло спиральное по металлу 3.0 мм, HSS-G, DIN338, 5xD"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "610435 Плоскогубцы изолированные комбинированные, 1000 В, рукоятки BI, 160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Полотно биметаллическое ленточнопильное Independence II M51, 34х1,1х3/4х4180 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Плашка Дюймовая № 1-64 UNC 60° 9ХС 64 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "Плашка Дюймовая № 0-80 UNF 60° Р6АМ5 80 ниток/дюйм, dнар.16мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 221"

    "Плашка Дюймовая 9/16"-12 UNC 60° Р6АМ5 12 ниток/дюйм dнар.38мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 222"

    "Плашка Дюймовая 9/16"-12 UNC 60° 9ХС 12 ниток/дюйм dнар.38мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 223"

    "Плашка Дюймовая 7/8"- 9 UNC 60° Р6АМ5 9 ниток/дюйм dнар.55мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 224"

    "Плашка Дюймовая 7/8"- 9 UNC 60° 9ХС 9 ниток/дюйм dнар.55мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 225"

    "Плашка Дюймовая 7/8"- 14 UNF 60° Р6АМ5 14 ниток/дюйм dнар.55мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 226"

    "Плашка Дюймовая 7/16"-14 UNC 60° Р6АМ5 14 ниток/дюйм dнар.30мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 227"

    "Плашка Дюймовая 7/16"-14 UNC 60° 9ХС 14 ниток/дюйм dнар.30мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 228"

    "Плашка Дюймовая 5/8"-18 UNF 60° Р6АМ5 18 ниток/дюйм, dнар.45мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 229"

    "Плашка Дюймовая 5/16"-24 UNF 60° 9ХС 24 ниток/дюйм dнар.25мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "Плашка Дюймовая 5/16"-18 UNC 60° 9ХС 18 ниток/дюйм dнар.25мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "Плашка Дюймовая 3/8"-16 UNC 60° Р6АМ5 16 ниток/дюйм, dнар.30мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 232"

    "Плашка Дюймовая 3/8"-16 UNC 60° 9ХС 16 ниток/дюйм, dнар.30мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 233"

    "Плашка Дюймовая 3/4"-16 UNF 60° Р6АМ5 16 ниток/дюйм, dнар.45мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 234"

    "Плашка Дюймовая 3/4"-10 UNC 60° Р6АМ5 10 ниток/дюйм, dнар.45мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 235"

    "Плашка Дюймовая 3/4"-10 UNC 60° 9ХС 10 ниток/дюйм, dнар.45мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 236"

    "Плашка Дюймовая 2"-4 1/2 UNC 60° Р6АМ5 4 1/2 нитки/дюйм dнар.90мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 237"

    "Плашка Дюймовая 2"-4 1/2 UNC 60° 9ХС 4 1/2 нитки/дюйм dнар.90мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 238"

    "Плашка Дюймовая 2 1/4"-4 1/2 UNC 60° 9ХС 4 1/2 нитки/дюйм dнар.105мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 239"

    "Плашка Дюймовая 2 1/2"-4 UNC 60° 9ХС 4 нитки/дюйм dнар.120мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 240"

    "Плашка Дюймовая 1/4"-28 UNF 60° Р6АМ5 28 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 241"

    "Плашка Дюймовая 1/4"-28 UNF 60° 9ХС 28 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 242"

    "Плашка Дюймовая 1/4"-20 UNC 60° 9ХС 20 ниток/дюйм, dнар.20мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 243"

    "Плашка Дюймовая 1/2"-20 UNF 60° Р6АМ5 20 ниток/дюйм, dнар.38мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 244"

    "Плашка Дюймовая 1/2"-20 UNF 60° 9ХС 20 ниток/дюйм, dнар.38мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 245"

    "Плашка Дюймовая 1/2"-13 UNC 60° Р6АМ5 13 ниток/дюйм, dнар.38мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 246"

    "Плашка Дюймовая 1/2"-13 UNC 60° 9ХС 13 ниток/дюйм, dнар.38мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 247"

    "Плашка Дюймовая 1"-12 UNF 60° 9ХС 12 ниток/дюйм, dнар.55мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Плашка Дюймовая 1"- 8 UNC 60° Р6АМ5 8 ниток/дюйм, dнар.55мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 249"

    "Плашка Дюймовая 1"- 8 UNC 60° 9ХС 8 ниток/дюйм, dнар.55мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 250"

    "Плашка Дюймовая 1 3/8"-12 UNF 60° Р6АМ5 12 ниток/дюйм dнар.65мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 251"

    "Плашка Дюймовая 1 3/8"-12 UNF 60° 9ХС 12 ниток/дюйм dнар.65мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 252"

    "Плашка Дюймовая 1 3/8"- 6 UNC 60° Р6АМ5 6 ниток/дюйм dнар.65мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 253"

    "Плашка Дюймовая 1 3/4"- 5 UNC 60° Р6АМ5 5 ниток/дюйм dнар.90мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 254"

    "Плашка Дюймовая 1 3/4"- 5 UNC 60° 9ХС 5 ниток/дюйм dнар.90мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 255"

    "Плашка Дюймовая 1 1/8"-12 UNF 60° Р6АМ5 12 ниток/дюйм dнар.65мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 256"

    "Плашка Дюймовая 1 1/4"-12 UNF 60° Р6АМ5 12 ниток/дюйм dнар.65мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 257"

    "Плашка Дюймовая 1 1/4"-12 UNF 60° 9ХС 12 ниток/дюйм dнар.65мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 258"

    "Плашка Дюймовая 1 1/4"- 7 UNC 60° Р6АМ5 7 ниток/дюйм dнар.65мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 259"

    "Плашка Дюймовая 1 1/4"- 7 UNC 60° 9ХС 7 ниток/дюйм dнар.65мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Плашка Дюймовая 1 1/2"-12 UNF 60° Р6АМ5 12 ниток/дюйм dнар.75мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 261"

    "Плашка Дюймовая 1 1/2"-12 UNF 60° 9ХС 12 ниток/дюйм dнар.75мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 262"

    "Плашка Дюймовая 1 1/2"- 6 UNC 60° Р6АМ5 6 ниток/дюйм dнар.75мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 263"

    "Плашка Дюймовая 1 1/2"- 6 UNC 60° 9ХС 6 ниток/дюйм dнар.75мм "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 264"

    "Пирометр инфракрасный бесконтактный портативный Extech 42570"

    Кол-во: 2

    "Позиция 265"

    "Пилки для электролобзика B26 (T227D) Makita А-85771"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Переходник 3/8"-1/2""

    Кол-во: 3

    "Позиция 267"

    "Переходник 1/4"-3/8""

    Кол-во: 3

    "Позиция 268"

    "Переходник 1/2"-3/8""

    Кол-во: 3

    "Позиция 269"

    "Переходник 1/2"-3/4""

    Кол-во: 3

    "Позиция 270"

    "Переходник 3/4"-1/2" Licota"

    Кол-во: 3

    "Позиция 271"

    "Переставные клещи с фиксатором APT-36013 Licota"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Пассатижи "Мастер" 160мм (КВТ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Отвертка ударно-поворотная TOPEX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "Отвертка ударно-поворотная 1/2", набор бит, 6 шт. MATRIX 11579"

    Кол-во: 5

    "Позиция 275"

    "Отвертка KRAFTOOL ударно-поворотная, реверсивная, сменные биты, 8шт, набор 10 предметов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 276"

    "Нутромер индикаторный НИ 50-160 0.01 ЧИЗ 211927"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Нутромер индикаторный НИ 250-450 0.01 ЧИЗ 211933"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Нутромер индикаторный НИ 160-250 0.01 ЧИЗ 211932"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Ножовка по металлу 300мм Kraftool 15807"

    Кол-во: 3

    "Позиция 280"

    "Ножовка по металлу 300 мм с прорезиненной ручкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Ножовка по металлу 300 мм с прорезиненной ручкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Ножовка по дереву "МХ-ТОР" 500 мм "Matrix""

    Кол-во: 6

    "Позиция 283"

    "Ножовка по дереву "МХ-ТОР" 500 мм "Matrix""

    Кол-во: 2

    "Позиция 284"

    "Ножовка по дереву "МХ-ТОР" 500 мм "Matrix""

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм прямой резки усиленные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Ножницы Licota AKD-30002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Нож кабельный электрика прямой Haupa"

    Кол-во: 8

    "Позиция 288"

    "Нож для стриппера KLAUKE KL749ES"

    Кол-во: 5

    "Позиция 289"

    "Насос ручной гидравлический НРГ-7010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "Насадка смазочная (М10х1, диаметр 15 мм) PRESSOL 12631"

    Кол-во: 4

    "Позиция 291"

    "Напильник квадратный 200 № 1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 292"

    "Нагнетатель смазки Ж58А 8009 ГОСТ 19853-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Набор шестигранных ключей KRAFTOOL 27444-H13"

    Кол-во: 5

    "Позиция 294"

    "Набор шестигранников угловых длинных дюймовых 9 предметов 1/16"-3\8""

    Кол-во: 3

    "Позиция 295"

    "Набор шестигранников Licota HW2M092H2S2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 296"

    "Набор инструментов ProsKit 1PK-7110B для обслуживания компьютеров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Набор инструментов 143 предмета 1/4" и 1/2" 6 гр. ALK-8009F LICOTA¶"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Набор инструмента 104 предм. "Арсенал" AUTO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 299"

    "Набор инструмента (пассатижи, плоскогубцы, бокорезы) 9 предмета МАСТАК 03-3НВ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 300"

    "Набор борфрез твердосплавных, арт. GM-CBS10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Набор бит для шуруповерта Force, (102 предм.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Набор бит Makita P-53724"

    Кол-во: 3

    "Позиция 303"

    "Набор бит 32 Bosch colored"

    Кол-во: 2

    "Позиция 304"

    "Мультиметр Fluke 289"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Монтажка искробезопасная 20 х 600 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 306"

    "Монтажка 470 мм."

    Кол-во: 4

    "Позиция 307"

    "Молоток слесарный 400г квадратный боек, фиберглассовая ручка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Молоток 500гр MATRIX"

    Кол-во: 6

    "Позиция 309"

    "Молоток 300 гр пластиковая ручка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 310"

    "Молоток 0,5 кг тип 1 ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Микрометр 75-100 мм.103-140-10 Mitutoyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Микрометр 50-75 мм.103-139-10 Mitutoyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Микрометр 400-425 мм. 103-153 Mitutoyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Микрометр 300-325 мм. 103-149 Mitutoyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Микрометр 25-50мм. 103-138 Mitutoyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Микрометр 175-200 мм.103-144-10 Mitutoyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Микрометр 150-175 мм.103-143-10 Mitutoyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "Микрометр 125-150 мм. 103-142-10 Mitutoyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "Микрометр 100-125 мм. 103-141-10 Mitutoyo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Метчик М8 х1,25 Р6М5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 321"

    "Метчик М36 х 4,0 Р6М5 ГОСТ 3266-81."

    Кол-во: 10

    "Позиция 322"

    "Метчик М33х3,5 Р6М5ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 323"

    "Метчик М33х2,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 324"

    "Метчик М30х3,5 м/р"

    Кол-во: 5

    "Позиция 325"

    "Метчик М30х3,0 Р6М5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 326"

    "Метчик М30х2 Р6М5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 327"

    "Метчик М30х1,5 Р6М5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 328"

    "Метчик М27х2 Р6М5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 329"

    "Метчик М24х2,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 330"

    "Метчик М24х2,0 Р6М5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 331"

    "Метчик М24х1,0 Р6М5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 332"

    "Метчик М18х1,0 Р6М5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 333"

    "Метчик М16х1,0 Р6М5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 334"

    "Метчик М14х1,5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 335"

    "Метчик М12х1,0 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 5

    "Позиция 336"

    "Метчик М12 х1,5 Р6М5 ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 337"

    "Метчик М 6 м/р"

    Кол-во: 10

    "Позиция 338"

    "Метчик №12 UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (28 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 339"

    "Метчик №12 UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (24 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 340"

    "Метчик №10 UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (32 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 341"

    "Метчик №10 UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (24 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 342"

    "Метчик № 8 UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (36 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 343"

    "Метчик № 8 UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (32 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 344"

    "Метчик № 6 UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (40 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 345"

    "Метчик № 6 UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (32 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 346"

    "Метчик № 5 UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (44 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 347"

    "Метчик № 5 UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (40 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 348"

    "Метчик № 4 UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (48 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 349"

    "Метчик № 3 UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (56 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 350"

    "Метчик № 3 UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (48 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 351"

    "Метчик № 2 UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (64 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 352"

    "Метчик № 1 UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (72 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 353"

    "Метчик № 1 UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (64 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 354"

    "Метчик № 0 UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (80 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 355"

    "Метчик 9/16" UNC 60° Р6М5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (12 ниток/дюйм) "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 356"

    "Метчик 9/16" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (12 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 357"

    "Метчик 7/8" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (9 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 358"

    "Метчик 7/16" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (14 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 359"

    "Метчик 5/8" UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (18 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 360"

    "Метчик 5/8" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (11 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 361"

    "Метчик 5/16" UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (24 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 362"

    "Метчик 3/4" UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (16 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 363"

    "Метчик 3/4" UNC 60° Р6М5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (10 ниток/дюйм) "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 364"

    "Метчик 3/4" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (10 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 365"

    "Метчик 2" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (4 1/2 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 366"

    "Метчик 1/2" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (13 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 367"

    "Метчик 1" UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (12 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 368"

    "Метчик 1" UNC 60° Р6М5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (8 ниток/дюйм) "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 369"

    "Метчик 1" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (8 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 370"

    "Метчик 1" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (8 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 371"

    "Метчик 1 3/8" UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (12 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 372"

    "Метчик 1 3/8" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (6 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 373"

    "Метчик 1 3/4" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (5 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 374"

    "Метчик 1 1/4" UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (12 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 375"

    "Метчик 1 1/4" UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (12 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 376"

    "Метчик 1 1/4" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (7 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 377"

    "Метчик 1 1/4" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (7 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 378"

    "Метчик 1 1/2" UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (12 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 379"

    "Метчик 1 1/2" UNF 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (12 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 380"

    "Метчик 1 1/2" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., комплект из 2-х шт. (6 ниток/дюйм) DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 381"

    "Метчик 1 1/2" UNC 60° Р6АМ5 дюймовый, м/р., (6 ниток/дюйм) для глухих отверстий DIN351 "CNIC""

    Кол-во: 4

    "Позиция 382"

    "Машинка углошлифовальная PWS BOSСH 20-230 J (230 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 383"

    "Машинка углошлифовальная BOSСH 15-150 CIH Professional"

    Кол-во: 2

    "Позиция 384"

    "Машина шлифовальная угловая Makita GA 6021С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "Машина шлифовальная угловая Bosch GWS 22-230 LVI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 386"

    "Машина шлифовальная угловая Bosch GWC 15-125С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 387"

    "Машина шлифовальная ленточная MAKITA 9403"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "Машина угловая шлифовальная Makita GA 9050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 389"

    "Машина угловая шлифовальная BOSCH GWS 22-230 Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 390"

    "МАСТАК 132-10500 (Шприц для масла 500 мл)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "Лом KRAFTOOL "EXPERT" шестигранный, с заостренным концом и лопаткой, 25мм, 1200мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 392"

    "Лежак пластиковый GARWIN GE-CRP06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Лазерный дальномер BOSCH DLE 150 CONNECT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "Кувалда омедненная 5 кг с ручкой ТУ 3689-034-10524112-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 395"

    "Кувалда кованая с обратной двухкомпонентной фиберглассовой рукояткой 6,0 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 396"

    "Кувалда кованая с обратной двухкомпонентной фиберглассовой рукояткой 3,0 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 397"

    "Кувалда Matrix Master 5000г 10924"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "Кувалда 5 кг фиберглассовая обрезин ручка Matrix 10924"

    Кол-во: 1

    "Позиция 399"

    "Кувалда 3кг с пласт. ручкой MATRIX MASTER"

    Кол-во: 2

    "Позиция 400"

    "Кувалда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 401"

    "Круг шлифовальный 230х6,0х22 HITACHI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 402"

    "Круг шлифовальный 180х6х22 max 8000 об/мин"

    Кол-во: 5

    "Позиция 403"

    "Круг шлифовальный 150х2,5х22 Луга-Абразив"

    Кол-во: 10

    "Позиция 404"

    "Круг шлифовальный 125х6,0х22 max 12250 об/мин BOSCH"

    Кол-во: 200

    "Позиция 405"

    "Круг отрезной по металлу 230х2,5х22"

    Кол-во: 30

    "Позиция 406"

    "Круг отрезной 300х3х32"

    Кол-во: 50

    "Позиция 407"

    "Круг отрезной 230х3х22 А35 по металлу"

    Кол-во: 50

    "Позиция 408"

    "Круг отрезной 230х2,5х22,2 Интерскол"

    Кол-во: 250

    "Позиция 409"

    "Круг отрезной 180х2,5х22,23 BOSCH max 8500 об/мин"

    Кол-во: 250

    "Позиция 410"

    "Круг отрезной 180х2,5х22 мм по металлу"

    Кол-во: 20

    "Позиция 411"

    "Круг отрезной 180х2,5х22 мм по металлу"

    Кол-во: 30

    "Позиция 412"

    "Круг отрезной 180х2,5х22 мм по металлу"

    Кол-во: 15

    "Позиция 413"

    "Круг отрезной 150х2,5х22,2"

    Кол-во: 250

    "Позиция 414"

    "Круг отрезной 150*3*22"

    Кол-во: 30

    "Позиция 415"

    "Круг отрезной 150*1,6*22 HITACHI"

    Кол-во: 20

    "Позиция 416"

    "Круг отрезной 125х2х22,2 А36 металл"

    Кол-во: 250

    "Позиция 417"

    "Круг отрезной 125х2,5х22,23 BOSCH max 12250 об/мин BOSCH"

    Кол-во: 200

    "Позиция 418"

    "Круг отрезной 125х1х22,23 BOSCH"

    Кол-во: 200

    "Позиция 419"

    "Круг отрезной 125х1,6х22 А40 метал+нерж,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 420"

    "Круг Лепестковый Торцевой (КЛТ) ЛУГА-АБРАЗИВ КЛТ1 125 Х 22 Р150 (№10)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 421"

    "Круг Лепестковый Торцевой (КЛТ) ЛУГА-АБРАЗИВ КЛТ1 125 Х 22 Р120 (№12)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 422"

    "Круг Лепестковый Торцевой (КЛТ) ЛУГА-АБРАЗИВ КЛТ1 125 Х 22 Р100 (№16)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 423"

    "Краскопульт с верхним бачком HVLP 1,3 мм с регулятором давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 424"

    "Краскопульт WALCOM SLIM S HVLP верхний бачок 0,68 л, размер сопла 1,3 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Краскопульт Fubag Expert S1000/1.5 HVLP 110142"

    Кол-во: 2

    "Позиция 426"

    "Коронка по металлу Ruko 128040 HSS-G 40мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 427"

    "Коронка по металлу Ruko 128030 HSS-G 30мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 428"

    "Коронка по металлу Ruko 128024 HSS-G 24мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 429"

    "Коронка по металлу Ruko 128018 HSS-G 18мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 430"

    "Коронка по металлу Ruko 128015 HSS-G 15мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 431"

    "Компрессор воздушный Fubag FC 2/24 CM2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 432"

    "Ключ ударный накидной 80 CrV DIN 7444"

    Кол-во: 10

    "Позиция 433"

    "Ключ ударный накидной 19мм (шестигранный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 434"

    "Ключ ударный накидной 17мм (шестигранный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 435"

    "Ключ трубный рычажный №3 20-63мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 436"

    "Ключ трубный Licota APT-4203 рычажный 2", APT-4203"

    Кол-во: 4

    "Позиция 437"

    "Ключ трубный 1" LICOTA АРТ-4201"

    Кол-во: 4

    "Позиция 438"

    "Ключ серповидный 46 сталь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 439"

    "Ключ серповидный 41 сталь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 440"

    "Ключ серповидный 36 сталь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 441"

    "Ключ серповидный 32 сталь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 442"

    "Ключ серповидный 30 сталь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 443"

    "Ключ серповидный 27 сталь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 444"

    "Ключ серповидный 24 сталь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 445"

    "Ключ разводной трещеточный AWT-35039-8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 446"

    "Ключ разводной 300 мм Licota арт. AWT-35037-12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 447"

    "Ключ разводной 0-29мм W27AS10 JONNESWAY"

    Кол-во: 3

    "Позиция 448"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный №65 DIN7444"

    Кол-во: 6

    "Позиция 449"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный №60 DIN7444"

    Кол-во: 6

    "Позиция 450"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный №55 DIN7444"

    Кол-во: 6

    "Позиция 451"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный 75 мм GSS-V075"

    Кол-во: 6

    "Позиция 452"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный 19 мм GSТ-А019"

    Кол-во: 10

    "Позиция 453"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный 17 мм GSТ-А017"

    Кол-во: 10

    "Позиция 454"

    "Ключ накидной односторонний 36 ударный искробезопасный - омедненный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 455"

    "Ключ накидной односторонний 32 ударный искробезопасный - омедненный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 456"

    "Ключ накидной односторонний 30 ударный искробезопасный - омедненный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 457"

    "Ключ накидной односторонний 27 ударный искробезопасный - омедненный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 458"

    "Ключ накидной односторонний 24 ударный искробезопасный - омедненный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 459"

    "Ключ накидной односторонний 22 ударный искробезопасный - омедненный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 460"

    "Ключ динамометрический двухсторонний 3/4" 100-800Нм Licota"

    Кол-во: 1

    "Позиция 461"

    "Ключ динамометрический двухсторонний 1/2" 40-210Нм Licota"

    Кол-во: 2

    "Позиция 462"

    "Ключ динамометрический 1/4" 6-30Нм двухсторонний AQP-N20030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 463"

    "Ключ газовый №6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 464"

    "Ключ газовый № 3 омедненный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 465"

    "Ключ алюминиевый прямой трубный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 466"

    "Клещи токоизмерительные - ваттметр APPA A18 plus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 467"

    "Кернер автоматический, усиленный ЗУБР "Эксперт" 21420-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 468"

    "Капсула преобразователя для А1207 съемная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 469"

    "Инструмент слесарно-монтажный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 470"

    "Набор торцевых головок 3/4",12 гр.,7/8"-2",15 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 471"

    "Набор торцевых головок 1/2, 12 граней, 24 предмета, 5/16" - 1-1/4""

    Кол-во: 1

    "Позиция 472"

    "Набор торцевых головок 1/2" ,12 граней,24 предмета,дюймовые.TopMax 3/8" - 1-1/4""

    Кол-во: 1

    "Позиция 473"

    "Набор съемников стопорных колец STAYER MASTER держатель с 4 насадками арт. 2280"

    Кол-во: 2

    "Позиция 474"

    "Набор Сверла ПРОФИ по металлу, быстрорежущая сталь, 19 штук"

    Кол-во: 1

    "Позиция 475"

    "Набор сверл по металлу ЗУБР серия "ЭКСПЕРТ" 29621-Н19-М, 19шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 476"

    "Набор сверл по металлу EXTREME DEWALT 2 HSS-G (29шт) DT7926"

    Кол-во: 1

    "Позиция 477"

    "Набор сверл Garwin GM-BS25C 25 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 478"

    "Набор сверл 1.0-10.0х0,5мм 19пр. HSS-R Spiralbohrer (Metall) EVEN DIN338"

    Кол-во: 3

    "Позиция 479"

    "Набор сверл (25 шт; 1-13 мм; HSS-G) по металлу Bosch 2608587017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 480"

    "Набор сверел по металлу BOSCH 25 HSS-Co 135 1-13мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 481"

    "Набор принадлежностей Bosch X-Line Titanium 2607019327 (167120)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 482"

    "Набор отверток Licota АСК-382003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 483"

    "Набор отверток KRAFTOOL (21 предм.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 484"

    "Набор отверток"

    Кол-во: 1

    "Позиция 485"

    "Набор Отвертка реверсивная с битами и адаптером, Cr-V, 32 предмета Kraftool 26142-H32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 486"

    "Набор напильников Licota арт.ATG-6314(5 шт 200 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 487"

    "Набор напильников JONNESWAY MF05S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 488"

    "Набор надфилей Licota ATG-6315"

    Кол-во: 1

    "Позиция 489"

    "Набор ключей трещеточных с полукарданом 72 зуба в пластмасовом кейсе 12 предметов ARW-12MK15 Licota"

    Кол-во: 2

    "Позиция 490"

    "Набор ключей накидных 75гр. 8пр AWT-EBSK01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 491"

    "Набор ключей комбинированных текстурных в кейсе 26пр. 6-32 мм Licota арт. AWT-ESFK05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 492"

    "Набор ключей комбинированных дюймовых Licota AWT-ERSK03 14 предметов 5/16-1-1/4""

    Кол-во: 2

    "Позиция 493"

    "Набор ключей комб 26 предм 6-32мм в скрутке AWT-ERSK04"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014263
    Поставка редукторного масла
    Поставка редукторного масла
    593707
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЯРГЕО
    Запрос предложений № ГП237200
    Строительство поисково-оценочной скважины
    Строительство поисково-оценочной скважины
    593674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП201799
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ базовой станции для объекта «Базовая станция. Сети связи», расположенного на стройке «Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка»
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ...
    585664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014227
    Поставка металлопроката
    Поставка металлопроката
    593567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014221
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд...
    593549
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП012575
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    586354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012572
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    586349
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить