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    Главная / Торги / Знаки и журналы БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Знаки и журналы БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806408

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Знаки и журналы БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Знаки и журналы Свойства

    Знаки и журналы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-70

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    alexeeva@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Алевтина Хилларовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:30 GMT +320.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:3020.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806408Дата и время вскрытия заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2018 08:3021.06.2018 08:3021.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806408Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 08:3021.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806408Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно требованиям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Удостоверение по промышленной безопасности"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Удостоверение (4Н) о проверке знаний "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок""

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Табличка на общежитие"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Табличка иформационная (пленка на металле) 600х450"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Табличка иформационная (пленка на металле) 350х250"

    Кол-во: 18

    "Позиция 8"

    "Табличка информационная 30х45 см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Табличка для идентификации трубопроводов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Расписка: метанол - яд"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 11"

    "Плакаты "Ручной слесарный инструмент" комплект из 3 листов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Паспорт насоса"

    Кол-во: 25

    "Позиция 13"

    "Оперативный журнал слесаря АВР"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Личная карточка прохождения обучения безопасности труда"

    Кол-во: 22

    "Позиция 15"

    "Личная карточка прохождения обучения безопасности труда"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Личная карточка прохождения обучения безопасности труда"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Знак комбинированный "При работе с химреагентами использовать средства индивидуальной защиты""

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Знак комбинированный "Огневые работы! Доступ посторонним запрещен", металл 300х400"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Знак комбинированный "Газоопасные работы! Доступ посторонним запрещен", металл 300х400"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Знак безопасности BL-2010B.ON (ВЫХОД)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 21"

    "Знак "Телефон""

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Знак "Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Знак "Работать с инструментом не дающем искры""

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Знак "Работать здесь" Пластик"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Знак "Работать в защитных очках" 150 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Знак "Работать в защитных наушниках" 150 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Знак "Работать в защитной каске (шлеме)" 150 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Знак "Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества""

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Знак "Ответственный за пожарную безопасность" 100х200 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Знак "Осторожно! Опасная зона", 400х300 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Знак "Осторожно! Опасная зона""

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Знак "Осторожно! Газ!" металл 300х400 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Знак "Опасно! Ядовитые вещества!" 150 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Знак "Огнетушитель", 200 х 200 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Знак "Огнетушитель" 200 х 200 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Знак "Огнетушитель" 100х100 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Знак "Огневые работы. Доступ посторонним запрещен.""

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Знак "Не открывать. Работают люди""

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Знак "Не открывать работают люди""

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Знак "Не закрывать. Работают люди" 100х200 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Знак "Не закрывать. Работают люди""

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Знак "Не включать! Работают люди""

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Знак "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики" 100х100 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Знак "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики""

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Знак "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Знак "Зона повышенного уровня шума""

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" п/с"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги""

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги""

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Знак "Запрещается курить""

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Знак "Запрещается курить!" 200х200 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Знак "Газоопасные работы. Проход и проезд запрещен.""

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Знак "Внимание! Опасность (прочие опасности)""

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Знак "Взрывоопасно" 150 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Журнал эксплуатационный учета работы циркуляционных компрессоров УПМ-40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Журнал эксплуатационный учета работы компрессорной станции воздуха КИПиА на ИОПУ-12,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Журнал эксплуатационный учета работы дожимных компрессоров УПМ-40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Журнал эксплуатационный учета работы азотной станции на ИОПУ-12,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Журнал учёта эксплуатационных параметров установок автоматической противопожарной защиты"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Журнал учета часовой наработки оборудования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Журнал учета технического обслуживания пожарного автомобиля"

    Кол-во: 7

    "Позиция 63"

    "Журнал учета технического обслуживания компрессорной установки PDS 250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Журнал учета технического обслуживания компрессорной установки JUNIOR - II"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям 100 л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Журнал учета ПТП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Журнал учета неисправностей средств связи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Журнал учета метанола"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Журнал учета и осмотра такелажных средста механизмов и приспособлений"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Журнал учета занятий по подготовке дежурной смены"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Журнал учета газоопасных работ без наряд - допусков"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами и устройствами ПОД-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Журнал установки - снятия заглушек"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Журнал технологических параметров учета работы компрессоров воздуха КИП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Журнал технического обслуживания огнепреградительных клапанов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Журнал ремонтов оборудования ВПУ Водопад - 50 - поз.15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Журнал ремонтов оборудования ВПУ Водопад - 100 - поз.114"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Журнал ремонтов оборудования ВПУ Водопад - 100 - поз.113"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Журнал регистрации результатов предрейсового технического контроля"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Журнал регистрации проверок №1 дыхательных аппаратов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Журнал регистрации предрейсовых (предсменных) медицинских осмотров"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Журнал регистрации послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Журнал регистрации отключения и включения блокировок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Журнал регистрации операций с прекурсорами"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Журнал регистрации операций по прекурсорам СПГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "журнал регистрации обучения по программе спецподготовки слесаря АВР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, 100 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (50 листов)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Журнал регистрации вводного инструктажа, 100 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Журнал распоряжений"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Журнал рапорт оператора ДПУ УПМ-40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Журнал рапорт оператора ДПУ ИОПУ-12,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Журнал рапорт оператора БМК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Журнал пункта связи 200листов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Журнал проведения тренировочных занятий по плану ликвидации авармй"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Журнал проведения ТО огневых преградителей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "журнал ППР оборудования систем отопления и теплоснабжения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Журнал ППР оборудования сетей канализации"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Журнал ППР оборудования сетей водоснабжения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Журнал осмотра резервуаров"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "журнал оперативный А4 100 л."

    Кол-во: 12

    "Позиция 102"

    "Журнал обхода трасс тепловых сетей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Журнал начальника смены СПГ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Журнал начальника смены оперативный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Журнал контроля воздушной среды УКПГ (первая очередь УКПГ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Журнал контроля воздушной среды УКПГ (вторая очередь УКПГ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Журнал контроля воздушной среды УДК и КС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Журнал контроля воздушной среды СПГ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Журнал инструктажей водителей по безопасности движения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Журнал для регистрации амбулаторны больных"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Журнал дефектов оборудования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Журнал выявленных дефектов оборудования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Журнал выдачи резервных ключей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Журнал выдачи протоколов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Журнал выдачи переносных светильников, электроинструмента и всопогательного оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Журнал вывода (ввода) оборудования в ремонт (из ремонта)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Журнал вахтенный оператора (машиниста) грузоподъемного крана- манипулятора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "Журнал административных распоряжений"

    Кол-во: 2

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЯРГЕО
    Запрос предложений № ГП237200
    Строительство поисково-оценочной скважины
    Строительство поисково-оценочной скважины
    593674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП201799
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ базовой станции для объекта «Базовая станция. Сети связи», расположенного на стройке «Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка»
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ...
    585664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014227
    Поставка металлопроката
    Поставка металлопроката
    593567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014221
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд...
    593549
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП012575
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    586354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012572
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    586349
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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