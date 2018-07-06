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Номер извещения
ГП806415
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, проводимый в электронной форме на право заключения договора купли-продажи незавершённого строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он расположен, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Незавершённый строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он располагается, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3, являющийся единым неделимым лотом. Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 54:35:012515:47) на территории г. Новосибирска № 128076 от 10.03.2017 г. заключен с Мэрией города Новосибирска и действует по 09.03.2066 г. Площадь земельного участка – 61 208 кв. м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 18:00 GMT +306.07.2018 18:0006.07.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806415Дата и время окончания срока приема заявок Незавершённый строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он располагается, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3, являющийся единым неделимым лотом. Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 54:35:012515:47) на территории г. Новосибирска № 128076 от 10.03.2017 г. заключен с Мэрией города Новосибирска и действует по 09.03.2066 г. Площадь земельного участка – 61 208 кв. м Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.07.2018 11:0009.07.2018 11:0009.07.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806415Дата окончания срока рассмотрения заявок Незавершённый строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он располагается, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3, являющийся единым неделимым лотом. Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 54:35:012515:47) на территории г. Новосибирска № 128076 от 10.03.2017 г. заключен с Мэрией города Новосибирска и действует по 09.03.2066 г. Площадь земельного участка – 61 208 кв. м Москва
Дата и время проведения
10.07.2018 11:0010.07.2018 11:0010.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806415Дата и время проведения Незавершённый строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он располагается, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3, являющийся единым неделимым лотом. Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 54:35:012515:47) на территории г. Новосибирска № 128076 от 10.03.2017 г. заключен с Мэрией города Новосибирска и действует по 09.03.2066 г. Площадь земельного участка – 61 208 кв. м Москва
Подведение итогов не позднее
03.08.2018 15:0003.08.2018 15:0003.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806415Подведение итогов не позднее Незавершённый строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он располагается, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3, являющийся единым неделимым лотом. Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 54:35:012515:47) на территории г. Новосибирска № 128076 от 10.03.2017 г. заключен с Мэрией города Новосибирска и действует по 09.03.2066 г. Площадь земельного участка – 61 208 кв. м Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.08.201803.08.2018 15:0003.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806415Подведение итогов не позднее Незавершённый строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он располагается, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3, являющийся единым неделимым лотом. Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 54:35:012515:47) на территории г. Новосибирска № 128076 от 10.03.2017 г. заключен с Мэрией города Новосибирска и действует по 09.03.2066 г. Площадь земельного участка – 61 208 кв. м Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Незавершённый строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он располагается, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3, являющийся единым неделимым лотом. Договор аренды земельного участка (кадастровый номер 54:35:012515:47) на территории г. Новосибирска № 128076 от 10.03.2017 г. заключен с Мэрией города Новосибирска и действует по 09.03.2066 г. Площадь земельного участка – 61 208 кв. м
Начальная цена
79 579 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 957 900,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Золотая горка-один»
Все закупки и тендеры «Золотая горка-один»
Адрес местонахождения
630112, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, А101
52.10.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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