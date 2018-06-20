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    Главная / Торги / ГСМ БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    ГСМ БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806406

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ГСМ БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 11:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГСМ свойства

    ГСМ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-70

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    alexeeva@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Алевтина Хилларовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:30 GMT +320.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:3020.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806406Дата и время вскрытия заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2018 08:3021.06.2018 08:3021.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806406Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 08:3021.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806406Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно требованиям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электролит корректирующий"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Тосол ОЖ-40 Sintec 20 кг"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 3"

    "Тосол А-65 ТУ 2422-001-76668516-2005"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Тосол А-40М"

    Кол-во: 600

    "Позиция 5"

    "Топливо дизельное арктическое "Дизель Опти" (ДТ-А-К5)"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 6"

    "Средство универсальное 0,4л LIQUI MOLY LM 40 Multi-Funktions-Spray 8049"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Средство моющее KARCHER"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Состав ремонтно-востановительный П1С2"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 9"

    "Смазка Циатим-221 ГОСТ 9433-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Смазка Циатим-221 (0,8кг) ГОСТ. 9433-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Смазка Циатим-221"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Смазка Циатим-221"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Смазка универсальная WD-40 аэрозоль (420 мл)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Смазка универсальная WD-40 аэрозоль (420 мл)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Смазка САГ-2 ТУ 38.401-58-289-01"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Смазка САГ-2 ТУ 38.401-58-289-01"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Смазка Литол-24 ( 10кг)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Смазка ЛЗ-162, банка 10 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Смазка для СГУ Grease Turmsilon LMI 5000 WF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Смазка для СГУ Grease Turmsilon LMI 5000 WF"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Смазка для консервации двигателя Yamalube STOR-RITE 400 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Смазка WD-40 420 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Смазка WD-40 420 мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Смазка WD-40 400 мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Смазка WD-40 300 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Смазка WD-40 300 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Смазка WD-40 200 мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Смазка WD-40 200 мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Смазка WD-40 200 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Смазка Mobil Polyrex EM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Смазка LIQUI MOLY LM 50 Litho HT высокотемпературная для ступичных подшипников (арт.3400) 5кг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Смазка Exxon Mobil Unirex N2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Смазка "Резол" ТУ 38.10111.21-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Смазка "Литол-24" (800 гр)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Смазка "Литиевый комплекс "Castrol LMX Li-Komplexfett", 300г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Размораживатель WD-40"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Паста уплотнительная 131-435 КГУ тип 8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Паста уплотнительная 131-435 КГУ тип 4."

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Паста уплотнительная 131-435 КГ,тип 2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Паста уплотнительная 131-435 КГ, тип 3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Паста ВНИИНП-501"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Паста ВНИИНП-501"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Паста ВНИИНП-232"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Паста алмазная марки АСМ зернистостью 40/28 микрон ПОМ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Паста алмазная марки АСМ зернистостью 20/14 микрон ПОМ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Паста алмазная марки АСМ зернистостью 10/7 микрон ПОМ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Паста алмазная АСМ 5/3 НОМ ГОСТ 25593-83"

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "Паста алмазная АСМ 1/0 НОМ ГОСТ 25593-83"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Паста 131-435 КГУ тип 0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Очиститель системы охлаждения Restore 18,9л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Моторное масло Quicksilver Synthetic Blend Oil 4T 25W-40 1L"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Минеральное моторное масло STIHL HP"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Масло турбинное ТП-22С"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 54"

    "Масло трансмиссионоое ПЛМ Yamalube"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Масло трансмиссионное Castrol SAE-XO 75W90 GL-5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 56"

    "Масло трансмиссионное ATF DX III Лукойл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Масло трансмиссионное "TRANS LUBE SAE 90""

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Масло трансмисионное Мobil ATF 320"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "Масло моторное полусинтетическое LiguiMoly MoS2 Leichtlauf 10W-40 SL/CF. A3/B3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Масло моторное ЛУКОЙЛ ЛЮКС п/с 10W40 5л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Масло моторное ЛУКОЙЛ ЛЮКС п/с 10W40 5л"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "Масло моторное Teboil Супер HPD CAE 5W40"

    Кол-во: 600

    "Позиция 63"

    "Масло моторное Teboil Супер HPD CAE 5W40"

    Кол-во: 60

    "Позиция 64"

    "Масло моторное Shell Rimula R4 X 15W-40"

    Кол-во: 624

    "Позиция 65"

    "Масло моторное LiguiMoly Molygen 5W-40"

    Кол-во: 200

    "Позиция 66"

    "Масло моторное HONDA SAE 10W30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Масло моторное 2 stroke Synthetic 3*1 gallon (293600133)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Масло минеральное MANNOL Outboard Universal 2TAKT 1 литр"

    Кол-во: 170

    "Позиция 69"

    "Масло минеральное MANNOL Outboard Universal 2TAKT 1 литр"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Масло Лукойл Торнадо GT (бочка 216,5 л)"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 71"

    "Масло лодочное двухтактное полусинтетическое Yamalube 2M - 1л¶"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Масло лодочное двухтактное полусинтетическое Yamalube 2M"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Масло компрессорное VDL 150"

    Кол-во: 4300

    "Позиция 74"

    "Масло компрессорное Mobil Pegasus 805"

    Кол-во: 1460

    "Позиция 75"

    "Масло компресс.ShellCorena D46"

    Кол-во: 80

    "Позиция 76"

    "Масло ИГП-18 ТУ 38.101413-78"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Масло для судовых газовых турбин марки СГТ"

    Кол-во: 2912

    "Позиция 78"

    "Масло для смазки цепи"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Масло для 4-т моторов снегоходов Yamalube 0W-40 Full-Synthetic with Ester - 1л¶"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Масло ВМГЗ 200л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 81"

    "Масло ВМГЗ 200л"

    Кол-во: 600

    "Позиция 82"

    "Масло в коробку снегохода BRP XPS (619590098) 0,3л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Масло в коробку снегохода BRP XPS (619590098) 0,3л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Масло авиационное МС-8П, ОСТ 38.01163-78 (бочка 216,5л)"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 85"

    "Масло Yamalube 4M 5W-30 Full Synthetic 1л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "Масло Yamalube 4M 5W-30 Full Synthetic"

    Кол-во: 25

    "Позиция 87"

    "Масло Yamalube 2S, 2-тактное полусинтетическое - 1л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Масло Yamalube 2-M TC-W3 RL (5 л) - YMD-63021-05-A2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Масло Valvoline Premium Blue SAE 15w-40"

    Кол-во: 416

    "Позиция 90"

    "Масло SAE 15W40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Масло OMEGA FLUID SB 220"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Масло Mobil Rarus 425 (канистра 20 л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Масло Aero Shell Fluid"

    Кол-во: 100

    "Позиция 94"

    "Масло Aero Shell Fluid"

    Кол-во: 200

    "Позиция 95"

    "Масло 1л.Husgvarna для 2-х такт.двиг."

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Масло 1 л.Husgvarna для 2-х такт.двиг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Жидкость тормозная DOT-4 (0,910л)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 98"

    "Дизельное топливо арктическое Евро"

    Кол-во: 0

    "Позиция 99"

    "Бензин АИ-92 ЕВРО"

    Кол-во: 100

    "Позиция 100"

    "Бензин АИ-92 ЕВРО"

    Кол-во: 200

    "Позиция 101"

    "Бензин АИ-92"

    Кол-во: 10068

    "Позиция 102"

    "Антифриз-концентрат на основе пищевого пропиленгликоля Hot Blood-65 Эко"

    Кол-во: 400

    "Позиция 103"

    "Антифриз T-ARF 301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Антифриз NORDEX (-50), красный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 105"

    "Антифриз NORD зеленый 10кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 106"

    "Антифриз Fleetguard Compleat EG Premix 60/40"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 107"

    "Антифриз DIXIS-65"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 108"

    "Антифриз DIXIS-65"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 109"

    "Антифриз AGA 044Z -65/+132C"

    Кол-во: 100

    "Позиция 110"

    "Mobil ATF 220"

    Кол-во: 200

    "Позиция 111"

    "Масло SAE 90 гипоидное"

    Кол-во: 3

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    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
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    Запрос предложений № ГП237200
    Строительство поисково-оценочной скважины
    Строительство поисково-оценочной скважины
    593674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП201799
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ базовой станции для объекта «Базовая станция. Сети связи», расположенного на стройке «Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка»
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ...
    585664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014227
    Поставка металлопроката
    Поставка металлопроката
    593567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014221
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд...
    593549
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП012575
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    586354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012572
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    586349
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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