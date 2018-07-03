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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806407
Уникальный номер закупки
ЗЦ-1805/250/МТ
Наименование закупки
Поставка деталей ПВХ лот ЗЦ-1805/250/МТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 228-01-40 доб. 1654
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
DGabyishev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Габышев Денис Владимирович
Место рассмотрения предложений
125047, Российская Федерация, Москва, Северо-Восточный, 1 - я Тверская - Ямская, 21
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Поставка деталей ПВХ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2018 18:00 GMT +303.07.2018 18:0003.07.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806407Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей ПВХ125047, Российская Федерация, Москва, Северо-Восточный, 1 - я Тверская - Ямская, 21
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2018 18:0003.07.2018 18:0003.07.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806407Дата и время вскрытия заявок Поставка деталей ПВХ125047, Российская Федерация, Москва, Северо-Восточный, 1 - я Тверская - Ямская, 21
Подведение итогов не позднее
25.09.2018 18:0025.09.2018 18:0025.09.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806407Подведение итогов не позднее Поставка деталей ПВХ125047, Российская Федерация, Москва, Северо-Восточный, 1 - я Тверская - Ямская, 21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка деталей ПВХ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
328 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP - 288308 Усинск Северной ж.д. (с подачей на п/путь ООО «СТЭ»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
24.20.40.000
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 328
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