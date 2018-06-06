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    Главная / Торги / Вспомогательные материалы (2) БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Вспомогательные материалы (2) БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806404Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806404

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Вспомогательные материалы (2) БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вспомогательные материалы Свойства

    Вспомогательные материалы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-70

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    alexeeva@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Алевтина Хилларовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:30 GMT +320.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806404Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:3020.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806404Дата и время вскрытия заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2018 08:3021.06.2018 08:3021.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806404Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 08:3021.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806404Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно требованиям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗАЯВКА на Формовочная смесь"

    Кол-во: 225

    "Позиция 2"

    "Ящик для инструментов HEYCO HE-98076080020, 530х20х200мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Эмаль чёрная ПФ-115"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Эмаль синяя ПФ-115"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Эмаль синяя ПФ-115"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Эмаль серая ПФ-115"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Эмаль ПФ-115 черная 10 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Эмаль ПФ-115 синяя (1б=10 кг)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Эмаль ПФ-115 серая 20кг"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Эмаль ПФ-115 серая (1б=50 кг)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 11"

    "Эмаль ПФ-115 красная 20 кг ТУ 2312-004-67470732-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Эмаль ПФ-115 красная (1б=10кг)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Эмаль ПФ-115 коричневая 25кг"

    Кол-во: 25

    "Позиция 14"

    "Эмаль ПФ-115 желтая 20 кг ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Эмаль ПФ-115 желтая 10 кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Эмаль ПФ-115 голубая (20кг)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Эмаль ПФ-115 белая (1б=10кг)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Эмаль Красная ПФ-115"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Эмаль красная ПФ-115"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Эмаль желтая ПФ-115"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Эмаль белая ПФ-115"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Элементы питания батарейка DURACELL AA/LR6 алкалин. бл/4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Элемент питания с выводами под пайку VARTA CR1/2AA SLF 3V Lithium"

    Кол-во: 13

    "Позиция 24"

    "Фонарь аккумуляторный взрывозащищенный Securlux Adalit L2000L"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Фляга (бидон) 40л (алюминевая)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Флэш-карта памяти Sony (SDHC) 32 Gb class UHS-I (10+)"

    Кол-во: 41

    "Позиция 27"

    "Фильтр-мешки бумажные Karcher NT 65/2; 72/2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Фильтр для кофемашины Jura"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Фиксатор резьбы «Синий» Permatex (24250)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Фиксатор резьбовой высокой прочности (жидкий) Loctite 270"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Фанера 8 мм 1525х1525"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Фанера 6 мм (1525х1525)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Утюг Tefal FV 3912E0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Утеплитель Пеноплекс-Ф (45) по ТУ 5767-01556925804-2011 2400х600х50 мм 8 шт./уп."

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Устройство зарядное ЗУ06/1-220AC -ТУ 3400-006-72453807-07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Устройство зарядное Powerex MAHA MH-C9000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Устройство зарядное Ansmann Basic 5 plus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Урна нерж. 90л 400х400х980"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Универсальный шаблон сварщика УШС-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Универсальная палатка Берег УП-5 (в комплектации с утепленным 3-х слойным дном)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Удлинитель УХ-13 60м, 3 розетки Евро брызгозащищенные, мет.катушка, авт.выкл., провод КГ 3х1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Удлинитель силовой ЭРА RM-4-3x1,5-30m-IP44 ме.катушка с заземлением"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Удлинитель на катушке У1С-4-30 IP44 КГ 3х2,5 3500Вт 16А 4гн 30м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Удлинитель на катушке 4*40м ВЕМ-250 т/защ. ПВС3*1,5, IP 44 "У""

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Удлинитель на катушке 4 х 50м BEM-250 ПВС 3 х 2,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Удлинитель 50м на 4 розетки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Удлинитель 50м на 2 розетки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Удлинитель 50м Glanzen"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Удалитель краски BODY 700"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Удалитель краски BODY 700"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Трубка импульсная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Трава газонная CANADA GREEN"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Техпластина силиконовая рулонная 3мм, шир. 1,0 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Термос вакуумный, бытовой, с пневмонасосом тм "Артика", 2000 мл, арт. 501-2000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Термос АРКТИКА (305-800) 0,8л."

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Термопот Supra TPS-3016 730 Вт 4.2 л металл серебристый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Теплогенератор воздушный "Термикс 15Д-12""

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Тачка строительная двухколесная Belamos T700P 110л, 200 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Тарелка плоская 17 см"

    Кол-во: 150

    "Позиция 60"

    "Тарелка мелкая круглая 225 мм."

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Тарелка глубокая круглая без бортиков 600мл. 200мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 62"

    "Тарелка глубокая 250 мл."

    Кол-во: 300

    "Позиция 63"

    "Тапочки резиновые"

    Кол-во: 14

    "Позиция 64"

    "Таль ручная рычажная JET JLP-1,5т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Сушилка для рук Dyson Airblade V HU02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Сумка для инструментов Matrix (315*215*225, 14 карманов) арт. 90251"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Сумка для инструмента 16" Stanley "Basic Stanley Open Mouth", 1-96-183"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Сумка KRAFTOOL 38714-24_z01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Сумка HAMMER 235-004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Стяжка нейлоновая 7,6х300 (100 шт.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Стропы текстильные петлевые Gigant STP-3/5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Строп текстильный СТП-5/5500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Строп текстильный СТП-2,0/2,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "Строп текстильный СТП 3,0тн, 4,0м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Строп текстильный СТП 3,0тн, 2,0 м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Строп текстильный СТП 2т, 2,5м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Строп текстильный СТП 2,0 тн, 4,0 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Строп текстильный СТП 1т, 1м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Строп текстильный СТП 1т, 1,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Строп текстильный петлевой Gigant STP-5/5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Строп текстильный петлевой Gigant STP-2/5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Строп текстильный круглопрядный СТПк г/п 2 тн, длина 2 м. РД24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Строп СТП 1,0/1500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Стрейч пленка ПВХ не пищевая (500ммх300мх23мкм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Стрейч пленка ПВХ не пищевая (500ммх300мх23мкм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Стойка для ноутбука с полкой для мыши KONIG MEYER 12150.000.55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Степлер мебельный регулируемый "Matrix" (40902)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Стеклоткань Т23"

    Кол-во: 200

    "Позиция 89"

    "Стакан одноразовый для хол/гор 0,2л белый, 100шт/уп"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Стакан для зубных щеток"

    Кол-во: 30

    "Позиция 91"

    "Стакан граненый 250 мл"

    Кол-во: 960

    "Позиция 92"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс 480гр"

    Кол-во: 25

    "Позиция 93"

    "Средство чистящее Пемолюкс 400 гр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Средство чистящее для сантехники Санокс Гель 750 мл , 132670"

    Кол-во: 30

    "Позиция 95"

    "Средство чистящее для сантехники Санокс Гель 750 мл , 132670"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Средство чистящее "Санокс""

    Кол-во: 60

    "Позиция 97"

    "Средство чистящее "Санокс""

    Кол-во: 50

    "Позиция 98"

    "Средство моющее Фейри"

    Кол-во: 100

    "Позиция 99"

    "Средство моющее Фейри"

    Кол-во: 60

    "Позиция 100"

    "Средство моющее Фейри"

    Кол-во: 25

    "Позиция 101"

    "Средство моющее Фейри"

    Кол-во: 30

    "Позиция 102"

    "Средство моющее Пемолюкс 500мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 103"

    "Средство моющее бесконтактное для автомобилей (20 л)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Средство моющее бесконтактное для автомобилей (20 л)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 105"

    "Средство моющее "НИКА-4""

    Кол-во: 30

    "Позиция 106"

    "Средство ДОМЕСТОС для сантехники 1 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Средство для чистки плит, духовок BAGI ШУМАНИТ, 500 мл, расп."

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Средство для мытья стекол Мистер Мускул с расп."

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Средство для мытья посуды Fairy Нежные руки 1л"

    Кол-во: 15

    "Позиция 110"

    "Средство Topperr 3006 от накипи для кофемашин, 250 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Спрей для чистки пластика Defender"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Спрей для чистки оргтехники Defender 100мл + 15 салфеток для ЖК-дисплеев"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Спрей 3М Scotch 1625 для очистки контактов 400мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Спички охотничьи влаго-ветростойкие"

    Кол-во: 50

    "Позиция 115"

    "Спирт технический ГОСТ 18300-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Спирт изопропанол ISOCLEAN аэрозоль, 400 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Спирали от комаров ДЭТА (10шт)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 118"

    "Спальный мешок Norfin Nordic Comfort 500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Сотейник 6,3 л. с крышкой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Солонка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 121"

    "Снегоступы TSL Symbioz Ruby"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Смазка универсальная WD-40 (400 гр)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "Смазка силиконовая спрей, 180 гр."

    Кол-во: 80

    "Позиция 124"

    "Скотч упаковочный 48х66 прозрачный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 125"

    "Скотч упаковочный 48х66 прозрачный"

    Кол-во: 80

    "Позиция 126"

    "Скотч узкий прозрачный 19 х10мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 127"

    "Скотч малярный 50*50 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Скотч малярный 50*50 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 129"

    "Скотч двухсторонний 50 мм 10 м матовый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Скотч двусторонний New Galaxy 22 ммх5 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Скотч бумажный 38х45 80С 48141"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Скотч алюминиевый Kraft Premium 100/50"

    Кол-во: 40

    "Позиция 133"

    "Скотч алюминиевый 50ммх50м (рул)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Скотч алюминиевый 50ммх50м (рул)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 135"

    "Скотч алюминиевый 50*50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Скотч алюминиевый 50*50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Скобы к степлеру Stayer тип 53, 10мм, 1000 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Скатерть нетканная одноразовая 140х110 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Сеть 0,17*3 скрученая леска ячея 28высота 2,6(без столбов) длина 60 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Сеть 0,17*3 скрученая леска ячея 28 высота 5,2(без столбов) длина 60 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Сеть 0,15*3 скрученая леска ячея 60 высота 2,6(столбим до 2,0) длина 60 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Сеть 0,15*3 скрученая леска ячея 50 высота 4,6(столбим до 3,8) длина 60 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Сеть 0,15*3 скрученая леска ячея 50 высота 2,6(столбим до 2,0) длина 60 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Сеть 0,12*3 скрученая леска ячея 65 высота 4,6(столбим до 3,8) длина 60 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Сгон для пола металлический маслобензостойкий, двойная микропористая резина без ручки 75см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Светильник светодиодный СПВ-36-0120 Universal 36Вт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 147"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный HECTOR LED C70 Ex 70Вт, 6200 Лм 4587000140"

    Кол-во: 30

    "Позиция 148"

    "Светильник переносной взрывозащищенный СВП-Л.НАК.95-УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Сварка холодная HG 250 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 150"

    "Саморезы универсальные 40х3,5 (200шт) оцинкованные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Саморезы по дереву 2,5х70 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 152"

    "Саморезы по дереву 2,5х50 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 153"

    "Саморезы ЗУБР с прессшайбой и сверлом по листовому металлу до 2мм, РН2, 4.2х11мм, 1000 шт."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 154"

    "Салфетки технические DuPont Sontara EC D 134 01 582"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Салфетки технические DuPont Sontara EC D 134 01 582"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Салфетки технические Caterpillar 162-5791"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Салфетки бумажные белые (100шт/уп)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Салфетки бумажные 25*25 (уп 100 шт) цветные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 159"

    "Салфетки бумажные 25*25 (уп 100 шт) цветные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Салфетка хозяйственная в рулоне универс.вискоза"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Салфетка техническая Du Pont Sontara EC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Салфетка техническая Du Pont Sontara EC"

    Кол-во: 6

    "Позиция 163"

    "Салфетка техническая Du Pont Sontara EC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Салфетка техническая 162-5791"

    Кол-во: 10

    "Позиция 165"

    "Салфетка из микрофибры для стекла в ассортименте 300х300 мм Рыжий кот"

    Кол-во: 40

    "Позиция 166"

    "Салфетка из микрофибры для стекла в ассортименте 300х300 мм Рыжий кот"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Салфетка PACLAN искуственная замша 35*40 см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 168"

    "Салатник фарфоровый 150мл."

    Кол-во: 200

    "Позиция 169"

    "Салатник отводка золото 16 см."

    Кол-во: 12

    "Позиция 170"

    "Салатник на ножке отводка золото 13 см."

    Кол-во: 18

    "Позиция 171"

    "Салатник 170 мл."

    Кол-во: 150

    "Позиция 172"

    "Ручной насос для замены масла в двигателе ПЛМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Ручка на планке Гардиан, правая, арт. 41.32 Соната"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "Ручка на планке Гардиан, левая арт.41.32 Соната"

    Кол-во: 3

    "Позиция 175"

    "Ручка дверная ISEO 94021005 с цилиндром для наружного доступа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Ручка газа в алюминевом корпусе с двумя кнопками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Ручка белая ХОПА R2035 для пластиковых окон (штифт 35мм)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 178"

    "Рулетка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Рукав с текстильным каркасом 75-0,8 ГОСТ 18698-79 Класс Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Рукав с текстильным каркасом 500,8 ГОСТ 18698-79 Класс Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 181"

    "Рукав с текстильным каркасом 32-0,8 ГОСТ 18698-79 Класс Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Рукав с текстильным каркасом 14-0,8 ГОСТ 18698-79 Класс Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Рукав резиновый с нитяным усилением, неармированный ГОСТ 10362 20х29-1.6 МПа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 184"

    "Рукав напорно-всасывающий МБС с тканев.каркасом и металл. спиралью d 100 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 185"

    "Рукав напорно-всасывающий МБС с тканев. каркасом и металл. спиралью d100 мм (6м)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 186"

    "Рукав МБС ф20мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 187"

    "Рукав МБС 50х61-0,63"

    Кол-во: 25

    "Позиция 188"

    "Рукав МБС 50х61-0,63"

    Кол-во: 12

    "Позиция 189"

    "Рукав МБС 25 мм ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 12

    "Позиция 190"

    "Рукав МБС 16х25-0,63"

    Кол-во: 12

    "Позиция 191"

    "Рукав для газ. сварки I-6,3-0,63-ХЛ ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 150

    "Позиция 192"

    "Рукав высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 L-5000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 193"

    "Рукав высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 L2000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 194"

    "Рукав высокого давления Ду50 Р=250 атм L=5 м с БРС 2 дюйма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Рукав высокого давления GOLDENDRILL/3000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Пленка для ламинирования Brauberg А3 (303х426) 125 мкр."

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Пленка витражная статическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 198"

    "Пистолет монтажный KRAFTOOL PANTER 06855 _z01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Пистолет для подкачки шин с манометром"

    Кол-во: 8

    "Позиция 200"

    "Пистолет для герметика Stayer PROFI 310мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Перчатки садовые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 202"

    "Перчатки для бильярда"

    Кол-во: 5

    "Позиция 203"

    "Пенофол С10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 204"

    "Пена монтажная Профи (0,75) "Макрофлекс" под пистолет"

    Кол-во: 10

    "Позиция 205"

    "Пена монтажная противопожарная Nullifire FF 197"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Пена монтажная Makroflex 2*2 профи, 750мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "Пена монтажная Macroflex профес.,750 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 208"

    "Пена монтажная "Makroflex" NBS мороз, 750 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "Пена монтажная "Macroflex" 65 професс.зима-10 850 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "Пена монтажная "Macroflex" 65 професс.зима-10 850 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 211"

    "Пена монтажная 750мл профес. зимняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "Паста высокотемпературная для УЗ-контроля I-Скан Т (ООО"ИнвоТекс")"

    Кол-во: 4

    "Позиция 213"

    "Паронит s=1мм (1700х1500)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Палки лыжные ISG Expert, синие, 165 см"

    Кол-во: 3

    "Позиция 215"

    "Пакеты для мусора ATTACHE НД 100л 20рул/шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 216"

    "Пакет-майка ПНД 43+18х64, 22мкм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 217"

    "Пакет полиэтиленовый 300х500 мм 50мкм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 218"

    "Очиститель стекол Hi-Gear HG5623/340г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 219"

    "Очиститель монтажной пены KRAFTFLEX CLEANER (500мл) Kraftool 41189_z01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 220"

    "Очиститель кузова Hi-Gear HG5626/340г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 221"

    "Очиститель карбюратора Hi-Gear HG3116/350 г."

    Кол-во: 40

    "Позиция 222"

    "Очиститель карбюратора 312 мл. аэроз. HG 3201"

    Кол-во: 3

    "Позиция 223"

    "Олифа натуральная (1б=10 л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Одеяло 200х220 евро"

    Кол-во: 6

    "Позиция 225"

    "Одеяло 172х205, хлопок"

    Кол-во: 6

    "Позиция 226"

    "Одеяло 1,5 спальное 140х205, наполнитель бамбук, ткань верха сатин"

    Кол-во: 50

    "Позиция 227"

    "Одеяло "Лебяжий пух" 1,5 спальный (172х205)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 228"

    "Ножницы поварские 230мм JH-9704 Luxstahl"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Ножи поварские 3 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "Нож универсальный Profi Luxstahl 5,8" 145 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Нож строительный FIT, 100 мм. арт.10620"

    Кол-во: 3

    "Позиция 232"

    "Элемент питания литиевый цилиндрический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "Элемент питания литиевый AA FR6/LR6/L91"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Элемент питания датчика DNFT-PRG-PS (батарейка) ВATTERY № P/N 000505"

    Кол-во: 4

    "Позиция 235"

    "Элемент питания ААА/LR03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 236"

    "Элемент питания ААА/LR03"

    Кол-во: 200

    "Позиция 237"

    "Элемент питания ААА/LR03"

    Кол-во: 20

    "Позиция 238"

    "Элемент питания ААА/LR03"

    Кол-во: 60

    "Позиция 239"

    "Элемент питания АА/LR6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 240"

    "Элемент питания АА/LR6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 241"

    "Элемент питания АА/LR6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 242"

    "Элемент питания АА/LR6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 243"

    "Элемент питания LR6 (AA) 1,5В"

    Кол-во: 24

    "Позиция 244"

    "Элемент питания LR6 (AA) 1,5В"

    Кол-во: 48

    "Позиция 245"

    "Элемент питания LR44 AG13 A357, 1,5V"

    Кол-во: 6

    "Позиция 246"

    "Элемент питания D/LR20"

    Кол-во: 250

    "Позиция 247"

    "Элемент питания D/LR20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 248"

    "Элемент питания AA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 249"

    "Элемент питания AA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 250"

    "Элемент питания 6LR61"

    Кол-во: 8

    "Позиция 251"

    "Элемент питания 5KR23/43-1.5/F"

    Кол-во: 30

    "Позиция 252"

    "Элемент питания 1/2АА 3,6V ER14250"

    Кол-во: 30

    "Позиция 253"

    "Элемент питания "Крона""

    Кол-во: 50

    "Позиция 254"

    "Элемент питания "DURACELL" ААА (LR03)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 255"

    "Элемент питания "DURACELL AA (LR06)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 256"

    "Электромегафон M10J"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Электроизоляция NANOPROTECH Супер изоляция 210мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 258"

    "Щипцы для продуктов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 259"

    "Щипцы для мяса (вилка-ложка)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Щетка стальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Щетка сметка (дерево) 400х25х15 3-х ряд"

    Кол-во: 20

    "Позиция 262"

    "Щетка ручная кордовая металлическая 5-ти рядная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 263"

    "Щетка ручная кордовая металлическая 5-ти рядная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 264"

    "Щетка по металлу загнутая TOYA 06965"

    Кол-во: 20

    "Позиция 265"

    "Щетка по металлу 250 мм с пластиковой ручкой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 266"

    "Щетка по металлу 250 мм с пластиковой ручкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Щетка металлическая 6-рядная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 268"

    "Щетка для уборки полов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "Щетка для пола, 60см TTS кокосовое волокно"

    Кол-во: 15

    "Позиция 270"

    "Щетка для пола, 280 мм жесткий ворс с черенком"

    Кол-во: 10

    "Позиция 271"

    "Щетка для пола Деревянная Мягкая М 1050"

    Кол-во: 20

    "Позиция 272"

    "Щетка для пола "Волна" с черенком"

    Кол-во: 5

    "Позиция 273"

    "Щетка 4-рядная металлическая с пластмассовой ручкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 274"

    "Щетинистое покрытие "Травка" ш 0,9м выс.ворса 9мм резиновая подложка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 275"

    "Шторы светонепроницаемые Блэкаут бордо 150х250"

    Кол-во: 20

    "Позиция 276"

    "Шторы светонепроницаемые (Блэкаут) беж 150х250"

    Кол-во: 20

    "Позиция 277"

    "Штора для душа 180х200 полиэстер 100%"

    Кол-во: 50

    "Позиция 278"

    "Шприц плунжерный маслозаливной 500мл (сталь), шланг 350мм JTC-JW0821"

    Кол-во: 2

    "Позиция 279"

    "Шприц для смазки 500 мл "FIT""

    Кол-во: 5

    "Позиция 280"

    "Шпатель полированный 100 мм FIT-06290"

    Кол-во: 2

    "Позиция 281"

    "Шланг пневматический (80 м, разъем EURO)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Шланг гофрированный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 283"

    "Шланг высокого давления (3,04 м) до 10 000 PSI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Шланг высокого давления (1,52 м) до 15 000 PSI"

    Кол-во: 3

    "Позиция 285"

    "Шкурка шлифовальная на тканевой основе № 40Н"

    Кол-во: 20

    "Позиция 286"

    "Шкурка шлифовальная на тканевой основе № 10Н"

    Кол-во: 20

    "Позиция 287"

    "Шкурка шлифовальная №25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 288"

    "Шкурка шлифовальная № М40 "нулёвка""

    Кол-во: 20

    "Позиция 289"

    "Швабра с насадкой "микрофибра""

    Кол-во: 10

    "Позиция 290"

    "Швабра для мытья пола деревянная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 291"

    "Шапка для сауны, войлок"

    Кол-во: 14

    "Позиция 292"

    "Шайба пружинная 12 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 293"

    "Шайба М8 пружинная"

    Кол-во: 967

    "Позиция 294"

    "Шайба М8 DIN 125 А2 нж"

    Кол-во: 547

    "Позиция 295"

    "Шайба М6 оцинкованная "гровера""

    Кол-во: 2659

    "Позиция 296"

    "Шайба М6 ГОСТ 11371-70 плоская"

    Кол-во: 984

    "Позиция 297"

    "Шайба М12 09Г2С оц. ГОСТ 11371-70"

    Кол-во: 318

    "Позиция 298"

    "Шайба М10 по ГОСТ 11371-78* оцинкованная"

    Кол-во: 560

    "Позиция 299"

    "Шайба гроверная М10 пружинная оцинкованная"

    Кол-во: 497

    "Позиция 300"

    "Чистящее средство "Мистер Мускул" с курком, 450мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 301"

    "Черенок для/лопат вил деревян. 40*1200мм (68425) в/с"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "Черенок NN ink. 39431-SD"

    Кол-во: 30

    "Позиция 303"

    "Чайник электрический BOSCH TWK 6008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Чайник Vitek VT - 1161"

    Кол-во: 3

    "Позиция 305"

    "Чайник Supra KES-1708 1.7л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 306"

    "Чайная пара 250 мл. отводка золото"

    Кол-во: 24

    "Позиция 307"

    "Цилиндр с ключами к замку врезному Kale 252 R"

    Кол-во: 10

    "Позиция 308"

    "Церезит СМ12 Плиточный клей 25кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 309"

    "Цепь приводная 114 звеньев на велосипед Stels Novigator"

    Кол-во: 4

    "Позиция 310"

    "Хомут Norma 50х70"

    Кол-во: 100

    "Позиция 311"

    "Хомут Norma 25*40"

    Кол-во: 100

    "Позиция 312"

    "Хомут Norma 16-27"

    Кол-во: 200

    "Позиция 313"

    "Хомут Norma 12-22"

    Кол-во: 200

    "Позиция 314"

    "Хомут Norma 08-16"

    Кол-во: 200

    "Позиция 315"

    "Хомут 4,8х350 мм нейлон (100 шт) ИЭК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 316"

    "Хомут 2,5х200 мм нейлон (100 шт) ИЭК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 317"

    "Хомут 2,5х150 мм нейлон черные (100шт) ИЭК UHH32-D025-150-100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 318"

    "Хомут 2,5х120 мм нейлон (100 шт)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 319"

    "Халат махровый белый"

    Кол-во: 14

    "Позиция 320"

    "Фонарь-фара СГСВ "Экотон-6""

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Фонарь ФОГОР06/АКБ/ШЛЕМ, 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP67. (SECURLUX L5R)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 322"

    "Фонарь светодиодный налобный FMHT0-70767"

    Кол-во: 2

    "Позиция 323"

    "Рукав высокого давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 324"

    "Рукав III- 6,3-2,0 ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 150

    "Позиция 325"

    "рН-метр рНер-5 HI 98128 Hanna Instruments"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "Ремень стяжной СР-35 (2,5/5т-6м) оранжевый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "Ремень стяжной для крепления груза, 3т, длина 3м, ширина ремня 50мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Ремень стяжной 30 мм L= 10,0 м (кольцевой, стяжное усилие 1,0/2,0 тн)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Ремень стяжной (Финляндия) Стяжка для груза"

    Кол-во: 5

    "Позиция 330"

    "Резина маслостойкая МБС-С1 2мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 331"

    "Резина маслостойкая МБС-С1 1мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 332"

    "Резина маслостойкая МБС-С1 1,5 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 333"

    "Резина маслобензостойкая МБС-3мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 334"

    "Растворитель Уайт-Спирит 1л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 335"

    "Растворитель Р-5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 336"

    "Растворитель HumiSeal Thinner 503"

    Кол-во: 15

    "Позиция 337"

    "Растворитель 646 500мл."

    Кол-во: 30

    "Позиция 338"

    "Растворитель 646 1л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 339"

    "Растворитель 646 0,5л Химик"

    Кол-во: 20

    "Позиция 340"

    "Растворитель 646 (5 л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 341"

    "Растворитель 646 (5 л)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 342"

    "Растворитель 646 (5 л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 343"

    "Растворитель 646 (1б=8кг (10л)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 344"

    "Раствор для калибровки HI 70010P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Раствор для калибровки HI 70007P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "Раствор HI 7004P для калибровки рН - 4,01, 25*20мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "Раствор Hanna lnstruments HI 7061 L очищающий общего назначения (460 мл)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 348"

    "Пылесос Karcher T7/1 1.527-100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 349"

    "Проволока для опломбирования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 350"

    "Порошок стиральный Дени автомат 400 гр"

    Кол-во: 150

    "Позиция 351"

    "Порошок стиральный Дени автомат 400 гр"

    Кол-во: 100

    "Позиция 352"

    "Порошок стиральный "Ариель" автомат 15 кг Эксперт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 353"

    "Порошок стиральный "Ариель" 1,5 кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 354"

    "Порошок стиральный Миф автомат 6 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 355"

    "Порошок стиральный Миф автомат 6 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 356"

    "Порошок стиральный Миф автомат 6 кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 357"

    "Порошок стиральный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 358"

    "Порошок стиральный"

    Кол-во: 32

    "Позиция 359"

    "Полотно нетканное (дорнит)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 360"

    "Полотно нетканное (дорнит)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 361"

    "Полотно вафельное 45х60 (145гр)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 362"

    "Полотенцесушитель 32ПС320х600П"

    Кол-во: 50

    "Позиция 363"

    "Полотенце махровое для лица 30х70"

    Кол-во: 14

    "Позиция 364"

    "Полотенце махровое 70х130 см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 365"

    "Полотенце махровое 700х1400мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 366"

    "Полотенце махровое 50х90 см"

    Кол-во: 14

    "Позиция 367"

    "Полотенце махровое 50х100 см"

    Кол-во: 150

    "Позиция 368"

    "Полотенце махровое 35х70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 369"

    "Полотенце махровое "Сауна" 700х1400"

    Кол-во: 50

    "Позиция 370"

    "Полотенце махровое "Сауна" 1000*1600"

    Кол-во: 14

    "Позиция 371"

    "Полотенце махровое "Сауна" 1000*1600"

    Кол-во: 50

    "Позиция 372"

    "Полотенце вафельное 45х100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 373"

    "Полотенце бумажное Zewa, 2-х слойное, белое"

    Кол-во: 30

    "Позиция 374"

    "Полотенце бумажное Zewa, 2-х слойное, белое"

    Кол-во: 25

    "Позиция 375"

    "Полотенце бумажное Tork (Система Н1) 2-х слойные арт. 120067"

    Кол-во: 20

    "Позиция 376"

    "полотенце бумажное MOLA двухслойное 4 рулона"

    Кол-во: 10

    "Позиция 377"

    "Полотенца бумажные LOTUS KITCHEN 32032 2-хслойные белые 90 л. 4 рул./уп."

    Кол-во: 10

    "Позиция 378"

    "Полотенца бумажные LOTUS KITCHEN 32032 2-хслойные белые 90 л. 4 рул./уп."

    Кол-во: 20

    "Позиция 379"

    "Полироль для торпедо Hi-Gear HG5611 (apple)/280г"

    Кол-во: 25

    "Позиция 380"

    "Покрытие уретановое на основе растворителей HumiSeal 1A68"

    Кол-во: 10

    "Позиция 381"

    "Покрытие уретановое влагозащитное HumiSeal 1A33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 382"

    "Покрывало "Марианна Премиум""

    Кол-во: 4

    "Позиция 383"

    "Покрывало "Марианна Премиум""

    Кол-во: 50

    "Позиция 384"

    "Подушка 70х70, бамбук"

    Кол-во: 25

    "Позиция 385"

    "Подушка 70х70, бамбук"

    Кол-во: 50

    "Позиция 386"

    "Пломба свинцовая d10"

    Кол-во: 400

    "Позиция 387"

    "Пломба свинцовая 10 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 388"

    "Пломба пластиковая номерная 330мм стандарт цвет синий, логотип ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ""

    Кол-во: 500

    "Позиция 389"

    "Пленка упаковочная плотная (рулон)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 390"

    "Пленка теплоотражающая атермальная для окон"

    Кол-во: 16

    "Позиция 391"

    "Пленка полиэтиленовая 100 мкр 200 метров в рулоне"

    Кол-во: 1

    "Позиция 392"

    "Пленка полиэтиленовая 100 мкм. Рукав 1,5м*2*100м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Пленка полиэтиленовая 100 мкм. Рукав 1,5м*2*100м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 394"

    "Пленка для ламинирования Brauberg А4 (216х303) 175 мкр."

    Кол-во: 10

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