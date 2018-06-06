Вспомогательные материалы (2) БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

Поставка в г. Новый Уренгой

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Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ЗАЯВКА на Формовочная смесь" Кол-во: 225

"Позиция 2" "Ящик для инструментов HEYCO HE-98076080020, 530х20х200мм" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Эмаль чёрная ПФ-115" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Эмаль синяя ПФ-115" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Эмаль синяя ПФ-115" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Эмаль серая ПФ-115" Кол-во: 150

"Позиция 7" "Эмаль ПФ-115 черная 10 кг" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Эмаль ПФ-115 синяя (1б=10 кг)" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Эмаль ПФ-115 серая 20кг" Кол-во: 200

"Позиция 10" "Эмаль ПФ-115 серая (1б=50 кг)" Кол-во: 150

"Позиция 11" "Эмаль ПФ-115 красная 20 кг ТУ 2312-004-67470732-2011" Кол-во: 40

"Позиция 12" "Эмаль ПФ-115 красная (1б=10кг)" Кол-во: 50

"Позиция 13" "Эмаль ПФ-115 коричневая 25кг" Кол-во: 25

"Позиция 14" "Эмаль ПФ-115 желтая 20 кг ГОСТ 6465-76" Кол-во: 5

"Позиция 15" "Эмаль ПФ-115 желтая 10 кг" Кол-во: 50

"Позиция 16" "Эмаль ПФ-115 голубая (20кг)" Кол-во: 5

"Позиция 17" "Эмаль ПФ-115 белая (1б=10кг)" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Эмаль Красная ПФ-115" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Эмаль красная ПФ-115" Кол-во: 6

"Позиция 20" "Эмаль желтая ПФ-115" Кол-во: 10

"Позиция 21" "Эмаль белая ПФ-115" Кол-во: 25

"Позиция 22" "Элементы питания батарейка DURACELL AA/LR6 алкалин. бл/4" Кол-во: 6

"Позиция 23" "Элемент питания с выводами под пайку VARTA CR1/2AA SLF 3V Lithium" Кол-во: 13

"Позиция 24" "Фонарь аккумуляторный взрывозащищенный Securlux Adalit L2000L" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Фляга (бидон) 40л (алюминевая)" Кол-во: 3

"Позиция 26" "Флэш-карта памяти Sony (SDHC) 32 Gb class UHS-I (10+)" Кол-во: 41

"Позиция 27" "Фильтр-мешки бумажные Karcher NT 65/2; 72/2" Кол-во: 4

"Позиция 28" "Фильтр для кофемашины Jura" Кол-во: 4

"Позиция 29" "Фиксатор резьбы «Синий» Permatex (24250)" Кол-во: 40

"Позиция 30" "Фиксатор резьбовой высокой прочности (жидкий) Loctite 270" Кол-во: 20

"Позиция 31" "Фанера 8 мм 1525х1525" Кол-во: 8

"Позиция 32" "Фанера 6 мм (1525х1525)" Кол-во: 8

"Позиция 33" "Утюг Tefal FV 3912E0" Кол-во: 3

"Позиция 34" "Утеплитель Пеноплекс-Ф (45) по ТУ 5767-01556925804-2011 2400х600х50 мм 8 шт./уп." Кол-во: 3

"Позиция 35" "Устройство зарядное ЗУ06/1-220AC -ТУ 3400-006-72453807-07" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Устройство зарядное Powerex MAHA MH-C9000" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Устройство зарядное Ansmann Basic 5 plus" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Урна нерж. 90л 400х400х980" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Универсальный шаблон сварщика УШС-3" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Универсальная палатка Берег УП-5 (в комплектации с утепленным 3-х слойным дном)" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Удлинитель УХ-13 60м, 3 розетки Евро брызгозащищенные, мет.катушка, авт.выкл., провод КГ 3х1,5" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Удлинитель силовой ЭРА RM-4-3x1,5-30m-IP44 ме.катушка с заземлением" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Удлинитель на катушке У1С-4-30 IP44 КГ 3х2,5 3500Вт 16А 4гн 30м" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Удлинитель на катушке 4*40м ВЕМ-250 т/защ. ПВС3*1,5, IP 44 "У"" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Удлинитель на катушке 4 х 50м BEM-250 ПВС 3 х 2,5" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Удлинитель 50м на 4 розетки" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Удлинитель 50м на 2 розетки" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Удлинитель 50м Glanzen" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Удалитель краски BODY 700" Кол-во: 20

"Позиция 50" "Удалитель краски BODY 700" Кол-во: 3

"Позиция 51" "Трубка импульсная" Кол-во: 10

"Позиция 52" "Трава газонная CANADA GREEN" Кол-во: 100

"Позиция 53" "Техпластина силиконовая рулонная 3мм, шир. 1,0 м" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Термос вакуумный, бытовой, с пневмонасосом тм "Артика", 2000 мл, арт. 501-2000" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Термос АРКТИКА (305-800) 0,8л." Кол-во: 4

"Позиция 56" "Термопот Supra TPS-3016 730 Вт 4.2 л металл серебристый" Кол-во: 4

"Позиция 57" "Теплогенератор воздушный "Термикс 15Д-12"" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Тачка строительная двухколесная Belamos T700P 110л, 200 кг" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Тарелка плоская 17 см" Кол-во: 150

"Позиция 60" "Тарелка мелкая круглая 225 мм." Кол-во: 200

"Позиция 61" "Тарелка глубокая круглая без бортиков 600мл. 200мм" Кол-во: 60

"Позиция 62" "Тарелка глубокая 250 мл." Кол-во: 300

"Позиция 63" "Тапочки резиновые" Кол-во: 14

"Позиция 64" "Таль ручная рычажная JET JLP-1,5т" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Сушилка для рук Dyson Airblade V HU02" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Сумка для инструментов Matrix (315*215*225, 14 карманов) арт. 90251" Кол-во: 6

"Позиция 67" "Сумка для инструмента 16" Stanley "Basic Stanley Open Mouth", 1-96-183" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Сумка KRAFTOOL 38714-24_z01" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Сумка HAMMER 235-004" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Стяжка нейлоновая 7,6х300 (100 шт.)" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Стропы текстильные петлевые Gigant STP-3/5" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Строп текстильный СТП-5/5500" Кол-во: 10

"Позиция 73" "Строп текстильный СТП-2,0/2,0" Кол-во: 30

"Позиция 74" "Строп текстильный СТП 3,0тн, 4,0м" Кол-во: 4

"Позиция 75" "Строп текстильный СТП 3,0тн, 2,0 м" Кол-во: 30

"Позиция 76" "Строп текстильный СТП 2т, 2,5м" Кол-во: 30

"Позиция 77" "Строп текстильный СТП 2,0 тн, 4,0 м" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Строп текстильный СТП 1т, 1м" Кол-во: 30

"Позиция 79" "Строп текстильный СТП 1т, 1,5м" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Строп текстильный петлевой Gigant STP-5/5" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Строп текстильный петлевой Gigant STP-2/5" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Строп текстильный круглопрядный СТПк г/п 2 тн, длина 2 м. РД24-СЗК-01-01" Кол-во: 4

"Позиция 83" "Строп СТП 1,0/1500" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Стрейч пленка ПВХ не пищевая (500ммх300мх23мкм)" Кол-во: 10

"Позиция 85" "Стрейч пленка ПВХ не пищевая (500ммх300мх23мкм)" Кол-во: 20

"Позиция 86" "Стойка для ноутбука с полкой для мыши KONIG MEYER 12150.000.55" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Степлер мебельный регулируемый "Matrix" (40902)" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Стеклоткань Т23" Кол-во: 200

"Позиция 89" "Стакан одноразовый для хол/гор 0,2л белый, 100шт/уп" Кол-во: 5

"Позиция 90" "Стакан для зубных щеток" Кол-во: 30

"Позиция 91" "Стакан граненый 250 мл" Кол-во: 960

"Позиция 92" "Средство чистящее порошок Пемолюкс 480гр" Кол-во: 25

"Позиция 93" "Средство чистящее Пемолюкс 400 гр." Кол-во: 5

"Позиция 94" "Средство чистящее для сантехники Санокс Гель 750 мл , 132670" Кол-во: 30

"Позиция 95" "Средство чистящее для сантехники Санокс Гель 750 мл , 132670" Кол-во: 10

"Позиция 96" "Средство чистящее "Санокс"" Кол-во: 60

"Позиция 97" "Средство чистящее "Санокс"" Кол-во: 50

"Позиция 98" "Средство моющее Фейри" Кол-во: 100

"Позиция 99" "Средство моющее Фейри" Кол-во: 60

"Позиция 100" "Средство моющее Фейри" Кол-во: 25

"Позиция 101" "Средство моющее Фейри" Кол-во: 30

"Позиция 102" "Средство моющее Пемолюкс 500мл" Кол-во: 15

"Позиция 103" "Средство моющее бесконтактное для автомобилей (20 л)" Кол-во: 6

"Позиция 104" "Средство моющее бесконтактное для автомобилей (20 л)" Кол-во: 24

"Позиция 105" "Средство моющее "НИКА-4"" Кол-во: 30

"Позиция 106" "Средство ДОМЕСТОС для сантехники 1 л" Кол-во: 10

"Позиция 107" "Средство для чистки плит, духовок BAGI ШУМАНИТ, 500 мл, расп." Кол-во: 5

"Позиция 108" "Средство для мытья стекол Мистер Мускул с расп." Кол-во: 10

"Позиция 109" "Средство для мытья посуды Fairy Нежные руки 1л" Кол-во: 15

"Позиция 110" "Средство Topperr 3006 от накипи для кофемашин, 250 мл" Кол-во: 4

"Позиция 111" "Спрей для чистки пластика Defender" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Спрей для чистки оргтехники Defender 100мл + 15 салфеток для ЖК-дисплеев" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Спрей 3М Scotch 1625 для очистки контактов 400мл" Кол-во: 5

"Позиция 114" "Спички охотничьи влаго-ветростойкие" Кол-во: 50

"Позиция 115" "Спирт технический ГОСТ 18300-87" Кол-во: 5

"Позиция 116" "Спирт изопропанол ISOCLEAN аэрозоль, 400 мл" Кол-во: 5

"Позиция 117" "Спирали от комаров ДЭТА (10шт)" Кол-во: 40

"Позиция 118" "Спальный мешок Norfin Nordic Comfort 500" Кол-во: 3

"Позиция 119" "Сотейник 6,3 л. с крышкой" Кол-во: 4

"Позиция 120" "Солонка" Кол-во: 60

"Позиция 121" "Снегоступы TSL Symbioz Ruby" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Смазка универсальная WD-40 (400 гр)" Кол-во: 20

"Позиция 123" "Смазка силиконовая спрей, 180 гр." Кол-во: 80

"Позиция 124" "Скотч упаковочный 48х66 прозрачный" Кол-во: 30

"Позиция 125" "Скотч упаковочный 48х66 прозрачный" Кол-во: 80

"Позиция 126" "Скотч узкий прозрачный 19 х10мм" Кол-во: 20

"Позиция 127" "Скотч малярный 50*50 мм" Кол-во: 10

"Позиция 128" "Скотч малярный 50*50 мм" Кол-во: 20

"Позиция 129" "Скотч двухсторонний 50 мм 10 м матовый" Кол-во: 5

"Позиция 130" "Скотч двусторонний New Galaxy 22 ммх5 м" Кол-во: 5

"Позиция 131" "Скотч бумажный 38х45 80С 48141" Кол-во: 5

"Позиция 132" "Скотч алюминиевый Kraft Premium 100/50" Кол-во: 40

"Позиция 133" "Скотч алюминиевый 50ммх50м (рул)" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Скотч алюминиевый 50ммх50м (рул)" Кол-во: 8

"Позиция 135" "Скотч алюминиевый 50*50" Кол-во: 20

"Позиция 136" "Скотч алюминиевый 50*50" Кол-во: 10

"Позиция 137" "Скобы к степлеру Stayer тип 53, 10мм, 1000 шт." Кол-во: 1

"Позиция 138" "Скатерть нетканная одноразовая 140х110 см" Кол-во: 10

"Позиция 139" "Сеть 0,17*3 скрученая леска ячея 28высота 2,6(без столбов) длина 60 м" Кол-во: 4

"Позиция 140" "Сеть 0,17*3 скрученая леска ячея 28 высота 5,2(без столбов) длина 60 м" Кол-во: 3

"Позиция 141" "Сеть 0,15*3 скрученая леска ячея 60 высота 2,6(столбим до 2,0) длина 60 м" Кол-во: 5

"Позиция 142" "Сеть 0,15*3 скрученая леска ячея 50 высота 4,6(столбим до 3,8) длина 60 м" Кол-во: 3

"Позиция 143" "Сеть 0,15*3 скрученая леска ячея 50 высота 2,6(столбим до 2,0) длина 60 м" Кол-во: 2

"Позиция 144" "Сеть 0,12*3 скрученая леска ячея 65 высота 4,6(столбим до 3,8) длина 60 м" Кол-во: 5

"Позиция 145" "Сгон для пола металлический маслобензостойкий, двойная микропористая резина без ручки 75см" Кол-во: 10

"Позиция 146" "Светильник светодиодный СПВ-36-0120 Universal 36Вт" Кол-во: 50

"Позиция 147" "Светильник светодиодный взрывозащищенный HECTOR LED C70 Ex 70Вт, 6200 Лм 4587000140" Кол-во: 30

"Позиция 148" "Светильник переносной взрывозащищенный СВП-Л.НАК.95-УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 149" "Сварка холодная HG 250 мл" Кол-во: 5

"Позиция 150" "Саморезы универсальные 40х3,5 (200шт) оцинкованные" Кол-во: 2

"Позиция 151" "Саморезы по дереву 2,5х70 мм" Кол-во: 200

"Позиция 152" "Саморезы по дереву 2,5х50 мм" Кол-во: 200

"Позиция 153" "Саморезы ЗУБР с прессшайбой и сверлом по листовому металлу до 2мм, РН2, 4.2х11мм, 1000 шт." Кол-во: 1000

"Позиция 154" "Салфетки технические DuPont Sontara EC D 134 01 582" Кол-во: 2

"Позиция 155" "Салфетки технические DuPont Sontara EC D 134 01 582" Кол-во: 10

"Позиция 156" "Салфетки технические Caterpillar 162-5791" Кол-во: 10

"Позиция 157" "Салфетки бумажные белые (100шт/уп)" Кол-во: 10

"Позиция 158" "Салфетки бумажные 25*25 (уп 100 шт) цветные" Кол-во: 20

"Позиция 159" "Салфетки бумажные 25*25 (уп 100 шт) цветные" Кол-во: 10

"Позиция 160" "Салфетка хозяйственная в рулоне универс.вискоза" Кол-во: 10

"Позиция 161" "Салфетка техническая Du Pont Sontara EC" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Салфетка техническая Du Pont Sontara EC" Кол-во: 6

"Позиция 163" "Салфетка техническая Du Pont Sontara EC" Кол-во: 10

"Позиция 164" "Салфетка техническая 162-5791" Кол-во: 10

"Позиция 165" "Салфетка из микрофибры для стекла в ассортименте 300х300 мм Рыжий кот" Кол-во: 40

"Позиция 166" "Салфетка из микрофибры для стекла в ассортименте 300х300 мм Рыжий кот" Кол-во: 30

"Позиция 167" "Салфетка PACLAN искуственная замша 35*40 см" Кол-во: 50

"Позиция 168" "Салатник фарфоровый 150мл." Кол-во: 200

"Позиция 169" "Салатник отводка золото 16 см." Кол-во: 12

"Позиция 170" "Салатник на ножке отводка золото 13 см." Кол-во: 18

"Позиция 171" "Салатник 170 мл." Кол-во: 150

"Позиция 172" "Ручной насос для замены масла в двигателе ПЛМ" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Ручка на планке Гардиан, правая, арт. 41.32 Соната" Кол-во: 3

"Позиция 174" "Ручка на планке Гардиан, левая арт.41.32 Соната" Кол-во: 3

"Позиция 175" "Ручка дверная ISEO 94021005 с цилиндром для наружного доступа" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Ручка газа в алюминевом корпусе с двумя кнопками" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Ручка белая ХОПА R2035 для пластиковых окон (штифт 35мм)" Кол-во: 30

"Позиция 178" "Рулетка" Кол-во: 2

"Позиция 179" "Рукав с текстильным каркасом 75-0,8 ГОСТ 18698-79 Класс Б" Кол-во: 10

"Позиция 180" "Рукав с текстильным каркасом 500,8 ГОСТ 18698-79 Класс Б" Кол-во: 10

"Позиция 181" "Рукав с текстильным каркасом 32-0,8 ГОСТ 18698-79 Класс Б" Кол-во: 10

"Позиция 182" "Рукав с текстильным каркасом 14-0,8 ГОСТ 18698-79 Класс Б" Кол-во: 10

"Позиция 183" "Рукав резиновый с нитяным усилением, неармированный ГОСТ 10362 20х29-1.6 МПа" Кол-во: 50

"Позиция 184" "Рукав напорно-всасывающий МБС с тканев.каркасом и металл. спиралью d 100 мм" Кол-во: 25

"Позиция 185" "Рукав напорно-всасывающий МБС с тканев. каркасом и металл. спиралью d100 мм (6м)" Кол-во: 24

"Позиция 186" "Рукав МБС ф20мм" Кол-во: 12

"Позиция 187" "Рукав МБС 50х61-0,63" Кол-во: 25

"Позиция 188" "Рукав МБС 50х61-0,63" Кол-во: 12

"Позиция 189" "Рукав МБС 25 мм ГОСТ 10362-76" Кол-во: 12

"Позиция 190" "Рукав МБС 16х25-0,63" Кол-во: 12

"Позиция 191" "Рукав для газ. сварки I-6,3-0,63-ХЛ ГОСТ 9356-75" Кол-во: 150

"Позиция 192" "Рукав высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 L-5000" Кол-во: 4

"Позиция 193" "Рукав высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 L2000" Кол-во: 4

"Позиция 194" "Рукав высокого давления Ду50 Р=250 атм L=5 м с БРС 2 дюйма" Кол-во: 2

"Позиция 195" "Рукав высокого давления GOLDENDRILL/3000" Кол-во: 2

"Позиция 196" "Пленка для ламинирования Brauberg А3 (303х426) 125 мкр." Кол-во: 10

"Позиция 197" "Пленка витражная статическая" Кол-во: 5

"Позиция 198" "Пистолет монтажный KRAFTOOL PANTER 06855 _z01" Кол-во: 2

"Позиция 199" "Пистолет для подкачки шин с манометром" Кол-во: 8

"Позиция 200" "Пистолет для герметика Stayer PROFI 310мл" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Перчатки садовые" Кол-во: 10

"Позиция 202" "Перчатки для бильярда" Кол-во: 5

"Позиция 203" "Пенофол С10" Кол-во: 3

"Позиция 204" "Пена монтажная Профи (0,75) "Макрофлекс" под пистолет" Кол-во: 10

"Позиция 205" "Пена монтажная противопожарная Nullifire FF 197" Кол-во: 10

"Позиция 206" "Пена монтажная Makroflex 2*2 профи, 750мл" Кол-во: 5

"Позиция 207" "Пена монтажная Macroflex профес.,750 мл" Кол-во: 10

"Позиция 208" "Пена монтажная "Makroflex" NBS мороз, 750 мл" Кол-во: 4

"Позиция 209" "Пена монтажная "Macroflex" 65 професс.зима-10 850 мл" Кол-во: 10

"Позиция 210" "Пена монтажная "Macroflex" 65 професс.зима-10 850 мл" Кол-во: 3

"Позиция 211" "Пена монтажная 750мл профес. зимняя" Кол-во: 4

"Позиция 212" "Паста высокотемпературная для УЗ-контроля I-Скан Т (ООО"ИнвоТекс")" Кол-во: 4

"Позиция 213" "Паронит s=1мм (1700х1500)" Кол-во: 2

"Позиция 214" "Палки лыжные ISG Expert, синие, 165 см" Кол-во: 3

"Позиция 215" "Пакеты для мусора ATTACHE НД 100л 20рул/шт" Кол-во: 10

"Позиция 216" "Пакет-майка ПНД 43+18х64, 22мкм" Кол-во: 500

"Позиция 217" "Пакет полиэтиленовый 300х500 мм 50мкм" Кол-во: 500

"Позиция 218" "Очиститель стекол Hi-Gear HG5623/340г" Кол-во: 50

"Позиция 219" "Очиститель монтажной пены KRAFTFLEX CLEANER (500мл) Kraftool 41189_z01" Кол-во: 8

"Позиция 220" "Очиститель кузова Hi-Gear HG5626/340г" Кол-во: 100

"Позиция 221" "Очиститель карбюратора Hi-Gear HG3116/350 г." Кол-во: 40

"Позиция 222" "Очиститель карбюратора 312 мл. аэроз. HG 3201" Кол-во: 3

"Позиция 223" "Олифа натуральная (1б=10 л)" Кол-во: 10

"Позиция 224" "Одеяло 200х220 евро" Кол-во: 6

"Позиция 225" "Одеяло 172х205, хлопок" Кол-во: 6

"Позиция 226" "Одеяло 1,5 спальное 140х205, наполнитель бамбук, ткань верха сатин" Кол-во: 50

"Позиция 227" "Одеяло "Лебяжий пух" 1,5 спальный (172х205)" Кол-во: 8

"Позиция 228" "Ножницы поварские 230мм JH-9704 Luxstahl" Кол-во: 2

"Позиция 229" "Ножи поварские 3 шт" Кол-во: 4

"Позиция 230" "Нож универсальный Profi Luxstahl 5,8" 145 мм" Кол-во: 10

"Позиция 231" "Нож строительный FIT, 100 мм. арт.10620" Кол-во: 3

"Позиция 232" "Элемент питания литиевый цилиндрический" Кол-во: 10

"Позиция 233" "Элемент питания литиевый AA FR6/LR6/L91" Кол-во: 10

"Позиция 234" "Элемент питания датчика DNFT-PRG-PS (батарейка) ВATTERY № P/N 000505" Кол-во: 4

"Позиция 235" "Элемент питания ААА/LR03" Кол-во: 10

"Позиция 236" "Элемент питания ААА/LR03" Кол-во: 200

"Позиция 237" "Элемент питания ААА/LR03" Кол-во: 20

"Позиция 238" "Элемент питания ААА/LR03" Кол-во: 60

"Позиция 239" "Элемент питания АА/LR6" Кол-во: 20

"Позиция 240" "Элемент питания АА/LR6" Кол-во: 60

"Позиция 241" "Элемент питания АА/LR6" Кол-во: 10

"Позиция 242" "Элемент питания АА/LR6" Кол-во: 200

"Позиция 243" "Элемент питания LR6 (AA) 1,5В" Кол-во: 24

"Позиция 244" "Элемент питания LR6 (AA) 1,5В" Кол-во: 48

"Позиция 245" "Элемент питания LR44 AG13 A357, 1,5V" Кол-во: 6

"Позиция 246" "Элемент питания D/LR20" Кол-во: 250

"Позиция 247" "Элемент питания D/LR20" Кол-во: 12

"Позиция 248" "Элемент питания AA" Кол-во: 10

"Позиция 249" "Элемент питания AA" Кол-во: 20

"Позиция 250" "Элемент питания 6LR61" Кол-во: 8

"Позиция 251" "Элемент питания 5KR23/43-1.5/F" Кол-во: 30

"Позиция 252" "Элемент питания 1/2АА 3,6V ER14250" Кол-во: 30

"Позиция 253" "Элемент питания "Крона"" Кол-во: 50

"Позиция 254" "Элемент питания "DURACELL" ААА (LR03)" Кол-во: 500

"Позиция 255" "Элемент питания "DURACELL AA (LR06)" Кол-во: 50

"Позиция 256" "Электромегафон M10J" Кол-во: 1

"Позиция 257" "Электроизоляция NANOPROTECH Супер изоляция 210мл" Кол-во: 3

"Позиция 258" "Щипцы для продуктов" Кол-во: 5

"Позиция 259" "Щипцы для мяса (вилка-ложка)" Кол-во: 2

"Позиция 260" "Щетка стальная" Кол-во: 2

"Позиция 261" "Щетка сметка (дерево) 400х25х15 3-х ряд" Кол-во: 20

"Позиция 262" "Щетка ручная кордовая металлическая 5-ти рядная" Кол-во: 10

"Позиция 263" "Щетка ручная кордовая металлическая 5-ти рядная" Кол-во: 20

"Позиция 264" "Щетка по металлу загнутая TOYA 06965" Кол-во: 20

"Позиция 265" "Щетка по металлу 250 мм с пластиковой ручкой" Кол-во: 15

"Позиция 266" "Щетка по металлу 250 мм с пластиковой ручкой" Кол-во: 1

"Позиция 267" "Щетка металлическая 6-рядная" Кол-во: 10

"Позиция 268" "Щетка для уборки полов" Кол-во: 10

"Позиция 269" "Щетка для пола, 60см TTS кокосовое волокно" Кол-во: 15

"Позиция 270" "Щетка для пола, 280 мм жесткий ворс с черенком" Кол-во: 10

"Позиция 271" "Щетка для пола Деревянная Мягкая М 1050" Кол-во: 20

"Позиция 272" "Щетка для пола "Волна" с черенком" Кол-во: 5

"Позиция 273" "Щетка 4-рядная металлическая с пластмассовой ручкой" Кол-во: 10

"Позиция 274" "Щетинистое покрытие "Травка" ш 0,9м выс.ворса 9мм резиновая подложка" Кол-во: 10

"Позиция 275" "Шторы светонепроницаемые Блэкаут бордо 150х250" Кол-во: 20

"Позиция 276" "Шторы светонепроницаемые (Блэкаут) беж 150х250" Кол-во: 20

"Позиция 277" "Штора для душа 180х200 полиэстер 100%" Кол-во: 50

"Позиция 278" "Шприц плунжерный маслозаливной 500мл (сталь), шланг 350мм JTC-JW0821" Кол-во: 2

"Позиция 279" "Шприц для смазки 500 мл "FIT"" Кол-во: 5

"Позиция 280" "Шпатель полированный 100 мм FIT-06290" Кол-во: 2

"Позиция 281" "Шланг пневматический (80 м, разъем EURO)" Кол-во: 1

"Позиция 282" "Шланг гофрированный" Кол-во: 5

"Позиция 283" "Шланг высокого давления (3,04 м) до 10 000 PSI" Кол-во: 1

"Позиция 284" "Шланг высокого давления (1,52 м) до 15 000 PSI" Кол-во: 3

"Позиция 285" "Шкурка шлифовальная на тканевой основе № 40Н" Кол-во: 20

"Позиция 286" "Шкурка шлифовальная на тканевой основе № 10Н" Кол-во: 20

"Позиция 287" "Шкурка шлифовальная №25" Кол-во: 20

"Позиция 288" "Шкурка шлифовальная № М40 "нулёвка"" Кол-во: 20

"Позиция 289" "Швабра с насадкой "микрофибра"" Кол-во: 10

"Позиция 290" "Швабра для мытья пола деревянная" Кол-во: 10

"Позиция 291" "Шапка для сауны, войлок" Кол-во: 14

"Позиция 292" "Шайба пружинная 12 ГОСТ 6402-70" Кол-во: 2

"Позиция 293" "Шайба М8 пружинная" Кол-во: 967

"Позиция 294" "Шайба М8 DIN 125 А2 нж" Кол-во: 547

"Позиция 295" "Шайба М6 оцинкованная "гровера"" Кол-во: 2659

"Позиция 296" "Шайба М6 ГОСТ 11371-70 плоская" Кол-во: 984

"Позиция 297" "Шайба М12 09Г2С оц. ГОСТ 11371-70" Кол-во: 318

"Позиция 298" "Шайба М10 по ГОСТ 11371-78* оцинкованная" Кол-во: 560

"Позиция 299" "Шайба гроверная М10 пружинная оцинкованная" Кол-во: 497

"Позиция 300" "Чистящее средство "Мистер Мускул" с курком, 450мл" Кол-во: 100

"Позиция 301" "Черенок для/лопат вил деревян. 40*1200мм (68425) в/с" Кол-во: 10

"Позиция 302" "Черенок NN ink. 39431-SD" Кол-во: 30

"Позиция 303" "Чайник электрический BOSCH TWK 6008" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Чайник Vitek VT - 1161" Кол-во: 3

"Позиция 305" "Чайник Supra KES-1708 1.7л" Кол-во: 6

"Позиция 306" "Чайная пара 250 мл. отводка золото" Кол-во: 24

"Позиция 307" "Цилиндр с ключами к замку врезному Kale 252 R" Кол-во: 10

"Позиция 308" "Церезит СМ12 Плиточный клей 25кг" Кол-во: 3

"Позиция 309" "Цепь приводная 114 звеньев на велосипед Stels Novigator" Кол-во: 4

"Позиция 310" "Хомут Norma 50х70" Кол-во: 100

"Позиция 311" "Хомут Norma 25*40" Кол-во: 100

"Позиция 312" "Хомут Norma 16-27" Кол-во: 200

"Позиция 313" "Хомут Norma 12-22" Кол-во: 200

"Позиция 314" "Хомут Norma 08-16" Кол-во: 200

"Позиция 315" "Хомут 4,8х350 мм нейлон (100 шт) ИЭК" Кол-во: 10

"Позиция 316" "Хомут 2,5х200 мм нейлон (100 шт) ИЭК" Кол-во: 10

"Позиция 317" "Хомут 2,5х150 мм нейлон черные (100шт) ИЭК UHH32-D025-150-100" Кол-во: 5

"Позиция 318" "Хомут 2,5х120 мм нейлон (100 шт)" Кол-во: 5

"Позиция 319" "Халат махровый белый" Кол-во: 14

"Позиция 320" "Фонарь-фара СГСВ "Экотон-6"" Кол-во: 1

"Позиция 321" "Фонарь ФОГОР06/АКБ/ШЛЕМ, 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP67. (SECURLUX L5R)" Кол-во: 3

"Позиция 322" "Фонарь светодиодный налобный FMHT0-70767" Кол-во: 2

"Позиция 323" "Рукав высокого давления" Кол-во: 2

"Позиция 324" "Рукав III- 6,3-2,0 ГОСТ 9356-75" Кол-во: 150

"Позиция 325" "рН-метр рНер-5 HI 98128 Hanna Instruments" Кол-во: 1

"Позиция 326" "Ремень стяжной СР-35 (2,5/5т-6м) оранжевый" Кол-во: 1

"Позиция 327" "Ремень стяжной для крепления груза, 3т, длина 3м, ширина ремня 50мм" Кол-во: 1

"Позиция 328" "Ремень стяжной 30 мм L= 10,0 м (кольцевой, стяжное усилие 1,0/2,0 тн)" Кол-во: 1

"Позиция 329" "Ремень стяжной (Финляндия) Стяжка для груза" Кол-во: 5

"Позиция 330" "Резина маслостойкая МБС-С1 2мм" Кол-во: 2

"Позиция 331" "Резина маслостойкая МБС-С1 1мм" Кол-во: 2

"Позиция 332" "Резина маслостойкая МБС-С1 1,5 мм" Кол-во: 2

"Позиция 333" "Резина маслобензостойкая МБС-3мм" Кол-во: 7

"Позиция 334" "Растворитель Уайт-Спирит 1л." Кол-во: 3

"Позиция 335" "Растворитель Р-5" Кол-во: 100

"Позиция 336" "Растворитель HumiSeal Thinner 503" Кол-во: 15

"Позиция 337" "Растворитель 646 500мл." Кол-во: 30

"Позиция 338" "Растворитель 646 1л" Кол-во: 5

"Позиция 339" "Растворитель 646 0,5л Химик" Кол-во: 20

"Позиция 340" "Растворитель 646 (5 л)" Кол-во: 10

"Позиция 341" "Растворитель 646 (5 л)" Кол-во: 4

"Позиция 342" "Растворитель 646 (5 л)" Кол-во: 20

"Позиция 343" "Растворитель 646 (1б=8кг (10л)" Кол-во: 40

"Позиция 344" "Раствор для калибровки HI 70010P" Кол-во: 1

"Позиция 345" "Раствор для калибровки HI 70007P" Кол-во: 1

"Позиция 346" "Раствор HI 7004P для калибровки рН - 4,01, 25*20мл" Кол-во: 1

"Позиция 347" "Раствор Hanna lnstruments HI 7061 L очищающий общего назначения (460 мл)" Кол-во: 0

"Позиция 348" "Пылесос Karcher T7/1 1.527-100" Кол-во: 3

"Позиция 349" "Проволока для опломбирования" Кол-во: 2

"Позиция 350" "Порошок стиральный Дени автомат 400 гр" Кол-во: 150

"Позиция 351" "Порошок стиральный Дени автомат 400 гр" Кол-во: 100

"Позиция 352" "Порошок стиральный "Ариель" автомат 15 кг Эксперт" Кол-во: 3

"Позиция 353" "Порошок стиральный "Ариель" 1,5 кг" Кол-во: 50

"Позиция 354" "Порошок стиральный Миф автомат 6 кг" Кол-во: 4

"Позиция 355" "Порошок стиральный Миф автомат 6 кг" Кол-во: 3

"Позиция 356" "Порошок стиральный Миф автомат 6 кг" Кол-во: 6

"Позиция 357" "Порошок стиральный" Кол-во: 10

"Позиция 358" "Порошок стиральный" Кол-во: 32

"Позиция 359" "Полотно нетканное (дорнит)" Кол-во: 50

"Позиция 360" "Полотно нетканное (дорнит)" Кол-во: 100

"Позиция 361" "Полотно вафельное 45х60 (145гр)" Кол-во: 150

"Позиция 362" "Полотенцесушитель 32ПС320х600П" Кол-во: 50

"Позиция 363" "Полотенце махровое для лица 30х70" Кол-во: 14

"Позиция 364" "Полотенце махровое 70х130 см" Кол-во: 50

"Позиция 365" "Полотенце махровое 700х1400мм" Кол-во: 150

"Позиция 366" "Полотенце махровое 50х90 см" Кол-во: 14

"Позиция 367" "Полотенце махровое 50х100 см" Кол-во: 150

"Позиция 368" "Полотенце махровое 35х70" Кол-во: 50

"Позиция 369" "Полотенце махровое "Сауна" 700х1400" Кол-во: 50

"Позиция 370" "Полотенце махровое "Сауна" 1000*1600" Кол-во: 14

"Позиция 371" "Полотенце махровое "Сауна" 1000*1600" Кол-во: 50

"Позиция 372" "Полотенце вафельное 45х100" Кол-во: 30

"Позиция 373" "Полотенце бумажное Zewa, 2-х слойное, белое" Кол-во: 30

"Позиция 374" "Полотенце бумажное Zewa, 2-х слойное, белое" Кол-во: 25

"Позиция 375" "Полотенце бумажное Tork (Система Н1) 2-х слойные арт. 120067" Кол-во: 20

"Позиция 376" "полотенце бумажное MOLA двухслойное 4 рулона" Кол-во: 10

"Позиция 377" "Полотенца бумажные LOTUS KITCHEN 32032 2-хслойные белые 90 л. 4 рул./уп." Кол-во: 10

"Позиция 378" "Полотенца бумажные LOTUS KITCHEN 32032 2-хслойные белые 90 л. 4 рул./уп." Кол-во: 20

"Позиция 379" "Полироль для торпедо Hi-Gear HG5611 (apple)/280г" Кол-во: 25

"Позиция 380" "Покрытие уретановое на основе растворителей HumiSeal 1A68" Кол-во: 10

"Позиция 381" "Покрытие уретановое влагозащитное HumiSeal 1A33" Кол-во: 2

"Позиция 382" "Покрывало "Марианна Премиум"" Кол-во: 4

"Позиция 383" "Покрывало "Марианна Премиум"" Кол-во: 50

"Позиция 384" "Подушка 70х70, бамбук" Кол-во: 25

"Позиция 385" "Подушка 70х70, бамбук" Кол-во: 50

"Позиция 386" "Пломба свинцовая d10" Кол-во: 400

"Позиция 387" "Пломба свинцовая 10 мм" Кол-во: 10

"Позиция 388" "Пломба пластиковая номерная 330мм стандарт цвет синий, логотип ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"" Кол-во: 500

"Позиция 389" "Пленка упаковочная плотная (рулон)" Кол-во: 5

"Позиция 390" "Пленка теплоотражающая атермальная для окон" Кол-во: 16

"Позиция 391" "Пленка полиэтиленовая 100 мкр 200 метров в рулоне" Кол-во: 1

"Позиция 392" "Пленка полиэтиленовая 100 мкм. Рукав 1,5м*2*100м" Кол-во: 1

"Позиция 393" "Пленка полиэтиленовая 100 мкм. Рукав 1,5м*2*100м" Кол-во: 3