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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели для нужд филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Поставка офисной мебели для нужд филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806575836Дата и время окончания срока приема заявок Закупка офисной мебели194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806575836

    Уникальный номер закупки

    10/2018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели для нужд филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Научно-проектный Центр оптоэлектронных комплексов наблюдения
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    Почтовый адрес

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Контактный телефон

    +7 812 383-79-83

    Факс

    +7 812 331-61-00

    Адрес электронной почты

    hermes@eoss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Александрова Наталия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Мебель для офисов и предприятий торговли

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка офисной мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 10:00 GMT +318.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806575836Дата и время окончания срока приема заявок Закупка офисной мебели194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 10:0018.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806575836Дата и время вскрытия заявок Закупка офисной мебели194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 12:0019.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806575836Подведение итогов не позднее Закупка офисной мебели194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка офисной мебели

    Начальная цена

    422 051,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложениями 2, 3 к документации о проведении запроса котировок в электронной форме (разделы проект договора и техническое задание)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик осуществляет поставку товара в течение 4 (четырех) недель с момента перечисления Заказчиком авансового платежа. Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты – безналичный расчет, на основании выставленного счета Поставщиком, путем перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика. Порядок оплаты: Оплата авансового платежа в размере 50% от цены договора, осуществляется Заказчиком в течение 12 (двенадцати) банковских дней с момента выставления счета Поставщиком, после подписания договора. Счет на оплату авансового платежа выставляется Поставщиком в течение трех рабочих дней с момента открытия отдельного счета в уполномоченном банке. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в размере 50% от цены договора в течение 12 (двенадцати) банковских дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ по сборке мебели на последнюю партию товара, при наличии подписанной Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 и подписанных Заказчиком актов выполненных работ по сборке мебели на все партии товара. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком средств с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый в уполномоченном банке: «Газпромбанк» (Акционерное общество). Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12.190

    Мебель офисная деревянная прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 1

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