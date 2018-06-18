Поставка офисной мебели для нужд филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик осуществляет поставку товара в течение 4 (четырех) недель с момента перечисления Заказчиком авансового платежа. Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты – безналичный расчет, на основании выставленного счета Поставщиком, путем перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика. Порядок оплаты: Оплата авансового платежа в размере 50% от цены договора, осуществляется Заказчиком в течение 12 (двенадцати) банковских дней с момента выставления счета Поставщиком, после подписания договора. Счет на оплату авансового платежа выставляется Поставщиком в течение трех рабочих дней с момента открытия отдельного счета в уполномоченном банке. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в размере 50% от цены договора в течение 12 (двенадцати) банковских дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ по сборке мебели на последнюю партию товара, при наличии подписанной Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 и подписанных Заказчиком актов выполненных работ по сборке мебели на все партии товара. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком средств с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый в уполномоченном банке: «Газпромбанк» (Акционерное общество). Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.