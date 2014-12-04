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    Главная / Торги / « Поставка автоматического регулятора напряжения и сенсорной панели в 2014 году.» для нужд ГУП «Белводоканал»

    « Поставка автоматического регулятора напряжения и сенсорной панели в 2014 году.» для нужд ГУП «Белводоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2014 09:0004.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоматического регулятора напряжения Orion Y 10-15/30 в количестве 01 (один) штукБелгородскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП423002

    Уникальный номер закупки

    4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    « Поставка автоматического регулятора напряжения и сенсорной панели в 2014 году.» для нужд ГУП «Белводоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2014 23:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное унитарное предприятие Белгородской области Белгородский водоканал
    Все закупки и тендеры ГУП Белводоканал

    Юридический адрес

    308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40

    Почтовый адрес

    308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40

    Контактный телефон

    +7 4722 26-33-31

    Факс

    +7 4722 26-33-31

    Адрес электронной почты

    omts@belwater.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тараканов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгородский

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автоматического регулятора напряжения Orion Y 10-15/30 в количестве 01 (один) штук

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.12.2014 09:00 GMT +304.12.2014 09:0004.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоматического регулятора напряжения Orion Y 10-15/30 в количестве 01 (один) штукБелгородский

    Дата и время вскрытия заявок

    04.12.2014 09:0004.12.2014 09:0004.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423002Дата и время вскрытия заявок Поставка автоматического регулятора напряжения Orion Y 10-15/30 в количестве 01 (один) штукБелгородский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423002Подведение итогов не позднее Поставка автоматического регулятора напряжения Orion Y 10-15/30 в количестве 01 (один) штукБелгородский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автоматического регулятора напряжения Orion Y 10-15/30 в количестве 01 (один) штук

    Начальная цена

    238 474,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП Белводоканал
    Все закупки и тендеры ГУП Белводоканал

    Адрес местонахождения

    308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставка сенсорной панели TP 277 6,5.7 ЕАЕ Э в количестве 01(один) штук

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.12.2014 09:00 GMT +304.12.2014 09:0004.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП423002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сенсорной панели TP 277 6,5.7 ЕАЕ Э в количестве 01(один) штук Белгородский

    Дата и время вскрытия заявок

    04.12.2014 09:0004.12.2014 09:0004.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП423002Дата и время вскрытия заявок Поставка сенсорной панели TP 277 6,5.7 ЕАЕ Э в количестве 01(один) штук Белгородский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП423002Подведение итогов не позднее Поставка сенсорной панели TP 277 6,5.7 ЕАЕ Э в количестве 01(один) штук Белгородский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сенсорной панели TP 277 6,5.7 ЕАЕ Э в количестве 01(один) штук

    Начальная цена

    126 974,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП Белводоканал
    Все закупки и тендеры ГУП Белводоканал

    Адрес местонахождения

    308001, Белгородская область, Белгород, Белгородский, 3-го Интернационала, 40

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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