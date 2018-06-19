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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для нужд ГК Римера (ПЕРЕТОРЖКА)

    Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для нужд ГК Римера (ПЕРЕТОРЖКА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 15:4519.06.2018 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806403Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для нужд ГК РимераМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806403

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для нужд ГК Римера (ПЕРЕТОРЖКА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    ТЗ

    Приложение к ТЗ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество РИМЕРА
    Все закупки и тендеры АО РИМЕРА

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40

    Контактный телефон

    +7 495 981-01-01

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    Irina.Kovaleva@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Услуги в области информации и связи

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для нужд ГК Римера

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 17:0025.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806403Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для нужд ГК РимераМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений на поставку компьютерного оборудования для нужд ГК Римера

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество РИМЕРА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РИМЕРА
    Все закупки и тендеры АО РИМЕРА

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5

    121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    J

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    "Позиция 2"

    "3JX64EAНоутбук 840 G5 14" FHD/i5-8250U/8GB/256GB SSD/WiFi/BT/4G/FPR/Win10Pro without downgrade/Silver"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "UK735EСервисный пакет HP Care Pack - Return to HP, CPU Only, 3 year"

    Кол-во: 18

    "Позиция 4"

    "T0K29AAДок-станция HP USB-C Travel Dock"

    Кол-во: 26

    "Позиция 5"

    "3QM68EAНоутбук HP ProBook 440 G5 14" FHD/i3-8130U/4GB/128GB SSD/WiFi/BT/FPR/Win10Pro without downgrade/Silver"

    Кол-во: 29

    "Позиция 6"

    "N3H14AAМонитор HP ProDisplay 23.8" P240va черный 16:9 HDMI матовая 250cd 1920x1080 D-Sub FHD"

    Кол-во: 242

    "Позиция 7"

    "U6578EСертификат Care Pack HP 3 year Next business day Onsite Desktop Only HW Supp"

    Кол-во: 212

    "Позиция 8"

    "2EH75AVПерсональный компьютер HP IDS 260 G2 Desktop Mini i5 6200U PC"

    Кол-во: 212

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