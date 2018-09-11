Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2018 08:0011.09.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806612Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к вагонам-думпкарамНижнеилимский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806612

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 06:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Проект спецификации

    Форма УПД

    Договор поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-00

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Sorokvashin@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сороквашин Дмитрий Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Ключевые слова:

    вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к вагонам-думпкарам

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.201814.09.2018 13:0014.09.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806612Подведение итогов не позднее Запасные части к вагонам-думпкарамНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к вагонам-думпкарам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    35.20.33

    Вагоны и вагоны-платформы железнодорожные или трамвайные грузовые несамоходные (немоторные)

    35.20.3

    Состав подвижной прочий

    35.20

    Локомотивы железнодорожные и вагоны моторные трамвайные и прочий подвижной состав

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор поставки

    08.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина износостойкая черт. 1698.02.100 СБ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Кольцо соед-го рукава КУ ГОСТ 38-72"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Манжета тормозного цилиндра тип 188-22Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Цилиндр тормозной 188Б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Пружина 106.02.006-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Пружина 106.02.005-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Автосцепка комплектная СА-3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Подвеска тормозного башмака 901-081203-1-0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Рукав воздушного соединения Р-17"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Аппарат поглащающий, №Чертежа 106.02.000.2сб"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Аппарат поглощающий РТ-120"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Седло клапана 134.02.04"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Наконечник Р17.003"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Прокладка 270.399-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Прокладка 270.549"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Диафрагма 270.773-1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Манжета воздухораспределителя 270.397-3"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Манжета воздухораспределителя 270.317"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Цилиндр опрокидывания 675.45.120 двойного действия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Цилиндр опрокидывания 675.45.010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Пластина износостойкая черт. 1698.03.100 СБ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "Кран разобщительный усл.№ 4300В"

    Кол-во: 180

    "Позиция 23"

    "Кран концевой усл.№ 4314"

    Кол-во: 180

    "Позиция 24"

    "Манжета 134.02.05 (134.02.24)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 25"

    "Прокладка 134.03.02"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Клапан 134.02.23А горизонтальный воздухозамедлителя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Клапан 134.01.06А вертикальный воздухозамедлителя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Манжета разгрузочного цилиндра резиновая 45.129 размер 653х689 ТУ 2500-376-00-152106-94"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Манжета 602.14.101"

    Кол-во: 50

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить