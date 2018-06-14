www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806575642
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дизельного топлива летнего
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-82-80
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
nv.vinogradova@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Виноградова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Ткацкая, 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного топлива летнего
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 11:00 GMT +314.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806575642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельного топлива летнегоМосква, ул. Ткацкая, 7
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 11:0014.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806575642Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельного топлива летнегоМосква, ул. Ткацкая, 7
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива летнего
Начальная цена
4 282 535,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
42 825,35 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением №2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Приложением №1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
19.20.21.315
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 77
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.