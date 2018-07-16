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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для JCB

    Поставка запасных частей для JCB

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.07.2018 12:0516.07.2018 12:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806414Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для JCBМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806414

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для JCB

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 12:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4193

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    m.zhukovskiy@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуковский Максим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для JCB

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.08.201809.08.2018 16:0009.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806414Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для JCBМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для JCB

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник ступицы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Подшипник сателитов"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "О- кольцо"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Натяжитель ремня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Насос топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Насос ручной подкачки топлива"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Крестовина к/в задняя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Крестовина"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Крепление зеркала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Коренной сальник коленвала"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Карданный вал переднего моста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Зуб угловой ковша левый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Зуб ковша прямой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Зеркало заднего вида"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Гл. тормозной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Генератор JCB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Генератор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Гайка крепления зуба"

    Кол-во: 144

    "Позиция 21"

    "Гайка зуба отвала/ ковша"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "Втулка ковша"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Болт зуба отвала/ ковша"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "База фильтр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Р/к г/ц опрокидывания ковша"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Эл. мотор отопителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Шайба регулировочная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 28"

    "Шайба адаптера"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Форсунки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Фильтр топливный-сепаратор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Фильтр масляный ДВС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Фильтр КПП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Фильтр гидросистемы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Фильтр воздушный первичный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Фильтр воздушный вторичный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Фильтр антикоррозионный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Уплотнение задних бортовых 200 x 170 x 17.5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Уплотнение заднего бортового редуктора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Уплотнение водяного насоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Уплотнение борт. редуктора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 16

    "Позиция 43"

    "Уплотнение 50Х60Х5"

    Кол-во: 16

    "Позиция 44"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Топливоподкачивающий насос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "ТНВД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Термостат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Стекло переднее правое"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Стекло переднее левое"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Стекло лобовое"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Стекло дверной форточки (правой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Стартер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Соленоид (стоп двигатель)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Секция радиатора (трансмисии)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Секция радиатора (гидравлики)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Секция радиатора (воздушный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Секция радиатора (вода)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Сальник хвостовика кардана переднего моста"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Сальник хвостовика кардана заднего моста"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Сальник переднего редуктора"

    Кол-во: 16

    "Позиция 62"

    "Рулевой насос дозатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Ролик натяжения ремня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Ремень основной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Ремень компрессора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Ремень"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Радиатор в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Прокладка турбокомпресора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Прокладка под топл.насос."

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Прокладка под головку"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Прокладка под выхлопной коллектор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Прокладка коллектора"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Прокладка картера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Поршень"

    Кол-во: 12

    "Позиция 75"

    "Помпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Подшипник хвостовика кардана переднего моста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Подшипник хвостовика кардана заднего моста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Патрубок радиатора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Патрубок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Пальцы рулевых г/ц"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "Палец сочленения нижний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Натяжитель ремня генератора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Насос топливоподкачивающий (ручной)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Маслосъёмные колпачки (впускные, выпускные)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 85"

    "Манжета с пыльником на вал коленчатый (перед.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Скоба крепления карданного вала"

    Кол-во: 32

    "Позиция 87"

    "Кронштейн подшипника качения"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "Кретовина карданного вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Комплект прокдадок ДВС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Кольцо"

    Кол-во: 32

    "Позиция 91"

    "Колодка тормозная"

    Кол-во: 32

    "Позиция 92"

    "Карданный вал средний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Карданный вал передний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Карданный вал задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Зуб ковша"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Замок зажигания"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Датчик уровня топлива"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Гильза"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Гидроаккумулятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Генератор (24V,100А)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Гайка адаптера"

    Кол-во: 32

    "Позиция 102"

    "Втулки"

    Кол-во: 16

    "Позиция 103"

    "Втулка пальца сочленения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Водяной насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Вкладыши коренные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Вентилятор охл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Болт адаптера"

    Кол-во: 32

    "Позиция 108"

    "Болт"

    Кол-во: 72

    "Позиция 109"

    "Адаптер ковшевой центральный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "Адаптер ковшевой боковой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Р/к г/ц стрелы"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "Р/к г/ц поворота"

    Кол-во: 8

    "Позиция 113"

    "Р/к г/ц ковша"

    Кол-во: 8

    "Позиция 114"

    "Болт+гайка+шайба защитной пластины"

    Кол-во: 84

    "Позиция 115"

    "Пластина защитная"

    Кол-во: 42

    "Позиция 116"

    "Палец стопорный+кольцо"

    Кол-во: 48

    "Позиция 117"

    "Зуб ковша JCB J300 (оригинал)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 118"

    "Фонарь задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Внутренний переходник для вентилей с большим отверстием"

    Кол-во: 8

    "Позиция 120"

    "Фара JCB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "генератор JCB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "ремкомплект гидроцилиндра стрелы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "ремкомплект гидроцилиндра ковша"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "ремкомплект гидроцилинда стабилизатора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Ремкомплект гидроцилиндра телескопа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Ремкомплект гидроцилиндра рукояти"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Сальник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Кольцо"

    Кол-во: 8

    "Позиция 130"

    "Кольцо U"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Кольцо поддерживающее"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Кольцо резиновое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Диск"

    Кол-во: 14

    "Позиция 135"

    "Диск"

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "Эл мотор отопителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Шестерня с внутренним зацеплением"

    Кол-во: 12

    "Позиция 138"

    "Шестерня редуктора"

    Кол-во: 8

    "Позиция 139"

    "Прижимная шестерня бортового редуктора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Шайба ковша"

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Шайба"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Чехол наконечника руль.трапеции"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Форсунки"

    Кол-во: 8

    "Позиция 144"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Уплотнение передней бортовой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Уплотнение переднего шруса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Тормозной цилиндр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Стопорное кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Спец шайба"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Сателит"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Сальник"

    Кол-во: 8

    "Позиция 153"

    "Рулевая трапеция правая,правая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Ремень генератора L=1855"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Ремень генератора L=1835"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Реле поворота"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Р/К подкачивающего насоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Р/к г/ц опрокидывания ковша"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "Р/к базы фильтра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Прокладка поддона ДВС"

    Кол-во: 10

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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013246
    Поставка запасных частей для ремонта техники Liebherr для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Liebherr для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд...
    589324
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013262
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mitsubishi для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mitsubishi для объекта «Харасавэйское ГКМ» для...
    589372
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО МАШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211047953
    на право заключения договора на поставку запасных частей для спецтехники К-702
    на право заключения договора на поставку запасных частей для спецтехники К-702
    588480
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    1 414 025
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013260
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mercedes для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ремонта техники Mercedes для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд...
    589369
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Продажа без объявления цены № ГП944310
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует запасные части на автотехнику Белаз и Caterpillar. По всем вопросам обращаться по тел.8(39151)3-45-94 или по электронному адресу Yuliya.Mitina@rusal.com
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует запасные части на автотехнику Белаз и Caterpillar. По всем...
    264833
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.10.2019 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № ГП128342
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    471125
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    06.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № ГП128266
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    Закупка запчастей и инструментов для спецтехники
    470933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.04.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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