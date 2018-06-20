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Номер извещения
ГП806395
Уникальный номер закупки
294
Наименование закупки
Закупка продукции OSTEC для АЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-12-50
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
O.Svadbina@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свадьбина Ольга Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Закупка продукции OSTEC для АЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 06:30 GMT +320.06.2018 06:3020.06.2018 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806395Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции OSTEC для АЭСЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 06:3020.06.2018 06:3020.06.2018 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806395Дата и время вскрытия заявок Закупка продукции OSTEC для АЭСЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продукции OSTEC для АЭС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 58
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 104
Кол-во: 32
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 36
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 34
Кол-во: 4
Кол-во: 16
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