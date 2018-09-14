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    Главная / Торги / выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»

    выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2018 15:0014.09.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806391Дата и время окончания срока приема заявок выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806391

    Уникальный номер закупки

    444/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    ТЗ Кожухи на переходах через АД и ЖД

    Изменения в извещении

    Документация (обновленная)

    Изменения в извещении

    Ведомость_кожухов_1720_через_АД_и_ЖД__332-538

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    m.chiganaev@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиганаев Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2018 15:00 GMT +314.09.2018 15:0014.09.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806391Дата и время окончания срока приема заявок выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2018 15:0014.09.2018 15:0014.09.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806391Дата и время вскрытия заявок выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2018 17:0030.11.2018 17:0030.11.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806391Подведение итогов не позднее выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201830.11.2018 17:0030.11.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806391Подведение итогов не позднее выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 ед

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный. Оплата по факту выполнения работ в течение 30-60 к.д.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»"

    Кол-во: 1

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