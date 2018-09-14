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Номер извещения
ГП806391
Уникальный номер закупки
444/СТГ-ТПС
Наименование закупки
выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
m.chiganaev@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чиганаев Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2018 15:00 GMT +314.09.2018 15:0014.09.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806391Дата и время окончания срока приема заявок выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2018 15:0014.09.2018 15:0014.09.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806391Дата и время вскрытия заявок выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»Москва
Подведение итогов не позднее
30.11.2018 17:0030.11.2018 17:0030.11.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806391Подведение итогов не позднее выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.201830.11.2018 17:0030.11.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806391Подведение итогов не позднее выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 ед
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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