выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806391 Уникальный номер закупки 444/СТГ-ТПС Номер закупки Наименование закупки выполнение комплекса работ по прокладке защитных кожухов из труб 1720х18 на переходах через железные и автомобильные дороги при строительства объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок км 332 – км 538 (3 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ Юридический адрес 123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1. Почтовый адрес 123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1. Контактный телефон +7 495 741-48-17 Факс +7 495 741-48-17 Адрес электронной почты m.chiganaev@tps.stg.ru Ф.И.О. контактного лица Чиганаев Михаил Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: транспорт

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