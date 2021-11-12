Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме (на вторичном рынке жилья), расположенном на территории г.Сергач Сергачского района Нижегородской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 4-го этапа региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы" 0332300152421000023

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332300152421000023 Уникальный номер закупки 0332300152421000023 Номер закупки Наименование закупки Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме (на вторичном рынке жилья), расположенном на территории г.Сергач Сергачского района Нижегородской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 4-го этапа региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы" 0332300152421000023 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры КУМИ И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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