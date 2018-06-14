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Номер извещения
ГП806394
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка листового проката 0,6х1250х2500 и ОЦ0,8х1250х2500 с повышенной плоскостностью и дополнительной обработкой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
Почтовый адрес
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
Контактный телефон
+7 904 506-40-71
Факс
+7 8634 31-23-45
Адрес электронной почты
dpetrenko@lemax.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Таганрог
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка листового проката 0,6х1250х2500 и ОЦ0,8х1250х2500 с повышенной плоскостностью и дополнительной обработкой
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка листового проката 0,6х1250х2500 и ОЦ0,8х1250х2500 с повышенной плоскостностью и дополнительной обработкой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лист х/к 0,6х1250х2500 АТ-АШ-АД-ПО-О ГОСТ 19904-90 с дополнительной обработкой - 58т до 28-30 июня Лист Оц х/к 0,8х1250х2500 ГОСТ 14918-80/ ХП-МТ-УР с дополнительной обработкой - 10т до 28-30 июня Лист х/к 0,6х1250х2500 АТ-АШ-АД-ПО-О ГОСТ 19904-90 с дополнительной обработкой - 65т до 15 июля
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе 10В.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 123
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