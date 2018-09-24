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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806389
Уникальный номер закупки
ДКВ-ООиЭП-7.34
Наименование закупки
Закупка материалов автоматизации для нужд АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-66-97
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
yuliya.malyshkina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Малышкина Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка материалов автоматизации для нужд АО ХК «Якутуголь»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка материалов автоматизации для нужд АО ХК «Якутуголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
74
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
51.46.12.110
47.54
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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