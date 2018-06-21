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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806575166
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание представительских и супервайзерских услуг (Барселона)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги аэропортов (кроме обработки грузов), услуги по управлению воздушным движением и прочие услуги, связанные с воздушным транспортом
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание представительских и супервайзерских услуг (Барселона)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806575166Дата и время окончания срока приема заявок Оказание представительских и супервайзерских услуг (Барселона)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806575166Дата и время вскрытия заявок Оказание представительских и супервайзерских услуг (Барселона)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 20:0029.06.2018 20:0029.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806575166Подведение итогов не позднее Оказание представительских и супервайзерских услуг (Барселона)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание представительских и супервайзерских услуг (Барселона)
Начальная цена
568 996,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Не определён
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Барселона, ИспанияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
52.23.11.000
52.23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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