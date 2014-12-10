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    Главная / Торги / Ремонт помещений 1 этажа, корпус 13 в осях 1-3/ В-Б, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Ремонт помещений 1 этажа, корпус 13 в осях 1-3/ В-Б, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401742248Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений 1 этажа, корпус 13 в осях 1-3/ В-Б, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью) ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401742248

    Уникальный номер закупки

    23-295-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт помещений 1 этажа, корпус 13 в осях 1-3/ В-Б, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2014 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Дефектная ведомость

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещений 1 этажа, корпус 13 в осях 1-3/ В-Б, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 10:00 GMT +310.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401742248Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений 1 этажа, корпус 13 в осях 1-3/ В-Б, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью) Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401742248Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений 1 этажа, корпус 13 в осях 1-3/ В-Б, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью) Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.201425.12.2014 23:5925.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401742248Подведение итогов не позднее Ремонт помещений 1 этажа, корпус 13 в осях 1-3/ В-Б, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью) Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений 1 этажа, корпус 13 в осях 1-3/ В-Б, площадка 2 ОАО «НПО «Стрела» (В соответствии с дефектной ведомостью)

    Начальная цена

    900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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