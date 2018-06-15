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Номер извещения
31806580652
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на поставку станка по изготовлению РВД для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3467 38-80-26
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil5-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Протопопов Андрей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 116
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Поставка станка для изготовления РВД для филиала №5 АО "ГК "северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 08:00 GMT +315.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806580652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станка для изготовления РВД для филиала №5 АО "ГК "северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 116
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 08:0015.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806580652Дата и время вскрытия заявок Поставка станка для изготовления РВД для филиала №5 АО "ГК "северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 116
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
15.06.201815.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806580652Подведение итогов не позднее Поставка станка для изготовления РВД для филиала №5 АО "ГК "северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 116
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка станка для изготовления РВД для филиала №5 АО "ГК "северавтодор"
Начальная цена
846 817,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания и условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Технического задания и условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
28.99.39.190
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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