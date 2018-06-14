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    Главная / Торги / Запрос предложений на бланочную продукцию

    Запрос предложений на бланочную продукцию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 12:3014.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806476Дата и время окончания срока приема заявок Бланочная продукцияБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806476

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на бланочную продукцию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 07:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    2

    Изменения в извещении

    Тз

    Док-ция

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68504

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    smetneva@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметнева Наталья Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Бланочная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 14:0031.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806476Подведение итогов не позднее Бланочная продукцияБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бланочная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-цииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-ции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    18

    Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк 2А2 газетн. 45 гр."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Этикетка А7 картон"

    Кол-во: 90000

    "Позиция 3"

    "Карточка 2А5 ватман 200 гр."

    Кол-во: 3000

    "Позиция 4"

    "Карточка 2А4 ватман 200 гр."

    Кол-во: 550

    "Позиция 5"

    "Графики 2А1 ватман 200 гр."

    Кол-во: 66

    "Позиция 6"

    "Книга А3 газетн. (100 лист)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 7"

    "Книга А3 газетн. (50 лист)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Книга А4 офсетн. (100 лист)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Книга А4 газетн. (100 лист)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 10"

    "Книга А4офсетн. (200 лист)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Книга А4 газетн. (200 лист)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Бланк А7 офс. цв. 80 гр.талоны"

    Кол-во: 340000

    "Позиция 13"

    "Бланк А7 газетн .45 гр."

    Кол-во: 40000

    "Позиция 14"

    "Бланк 2А6 газетн .45 гр."

    Кол-во: 11580

    "Позиция 15"

    "Бланк 2А6 офсетн. 65 гр."

    Кол-во: 19000

    "Позиция 16"

    "Бланк А6 газетн .45 гр."

    Кол-во: 50000

    "Позиция 17"

    "Бланк 2А5 газетн .45 гр."

    Кол-во: 3000

    "Позиция 18"

    "Бланк А5 газетн .45 гр."

    Кол-во: 30000

    "Позиция 19"

    "Бланк А5 офсетн. 65 гр."

    Кол-во: 16500

    "Позиция 20"

    "Бланк 2А4 газетн .45 гр."

    Кол-во: 18000

    "Позиция 21"

    "Бланк 2А4 офсетн. 65 гр."

    Кол-во: 900

    "Позиция 22"

    "Бланк А4 газетн .45 гр."

    Кол-во: 50000

    "Позиция 23"

    "Бланк А4 офсетн. 65 гр."

    Кол-во: 1300

    "Позиция 24"

    "Бланк 2А3 офсетн. 65 гр."

    Кол-во: 240

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