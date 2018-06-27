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Номер извещения
31806574929
Уникальный номер закупки
6-ЭА
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д. 30
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 203
Почтовый адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 203
Контактный телефон
+7 831 417-75-49
Факс
Адрес электронной почты
secr@niro.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Порхунова Валентина Не
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 15:00 GMT +327.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806574929Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30 Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2018 14:0028.06.2018 14:0028.06.2018 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806574929Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30 Нижний Новгород
Дата и время проведения
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806574929Дата и время проведения Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30 Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 14:0002.07.2018 14:0002.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806574929Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30 Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30
Начальная цена
1 077 714,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 777,15 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБОУ ДПО НИРО
Все закупки и тендеры ГБОУ ДПО НИРО
Адрес местонахождения
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 203
43.91.19.190
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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