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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д. 30

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д. 30

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806574929Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30 Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806574929

    Уникальный номер закупки

    6-ЭА

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д. 30

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Документация

    Справка НМЦ

    Извещение скан

    Документация скан

    Смета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры ГБОУ ДПО НИРО

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 203

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 203

    Контактный телефон

    +7 831 417-75-49

    Факс

    Адрес электронной почты

    secr@niro.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Порхунова Валентина Не

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 15:00 GMT +327.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806574929Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30 Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.06.2018 14:0028.06.2018 14:0028.06.2018 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806574929Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30 Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806574929Дата и время проведения Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30 Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2018 14:0002.07.2018 14:0002.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806574929Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30 Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201802.07.2018 14:0002.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806574929Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30 Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса ГБОУ ДПО НИРО по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30

    Начальная цена

    1 077 714,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 777,15 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603122, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата по Договору производится Заказчиком после фактического выполнения работ в соответствии с локальным сметным расчетом Подрядчиком в полном объеме в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» на основании выставленного Подрядчиком счета/счета-фактуры. Условия выполнения работ согласно локального сметного расчета.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБОУ ДПО НИРО
    Все закупки и тендеры ГБОУ ДПО НИРО

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 203

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.190

    Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1

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