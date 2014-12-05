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Номер извещения
ГП411996
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку поковки "Ступица" весом 3,690 тонны, из стали 30ХГСА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-83
Факс
Адрес электронной почты
Tatyana.Petrova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Татьяна Витальевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на поставку поковки "Ступица" из стали 30ХГСА, поставка вчерне после предварительной термообработки по гр. II, НВ <=269 ГОСТ 8479-70, масса поковки с пробой - 3690 кг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 11:00 GMT +305.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411996Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку поковки "Ступица" из стали 30ХГСА, поставка вчерне после предварительной термообработки по гр. II, НВ <=269 ГОСТ 8479-70, масса поковки с пробой - 3690 кг.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
05.12.2014 11:0005.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411996Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку поковки "Ступица" из стали 30ХГСА, поставка вчерне после предварительной термообработки по гр. II, НВ <=269 ГОСТ 8479-70, масса поковки с пробой - 3690 кг.Колпино
Подведение итогов не позднее
05.12.2014 14:0005.12.2014 14:0005.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411996Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку поковки "Ступица" из стали 30ХГСА, поставка вчерне после предварительной термообработки по гр. II, НВ <=269 ГОСТ 8479-70, масса поковки с пробой - 3690 кг.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.12.201405.12.2014 14:0005.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411996Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку поковки "Ступица" из стали 30ХГСА, поставка вчерне после предварительной термообработки по гр. II, НВ <=269 ГОСТ 8479-70, масса поковки с пробой - 3690 кг.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку поковки "Ступица" из стали 30ХГСА, поставка вчерне после предварительной термообработки по гр. II, НВ <=269 ГОСТ 8479-70, масса поковки с пробой - 3690 кг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
28.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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