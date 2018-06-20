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Номер извещения
ГП806369
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пылеуборочной машины для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 08:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 905 583-16-12
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калюжный Геннадий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пылеуборочной машины для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806369Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пылеуборочной машины для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 12:0020.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806369Дата и время вскрытия заявок Поставка пылеуборочной машины для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 11:0004.07.2018 11:0004.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806369Подведение итогов не позднее Поставка пылеуборочной машины для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пылеуборочной машины для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О. г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, стр. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Подраздел DM
34.10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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