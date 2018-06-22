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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806368
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку подшипников на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш" (ПЕРЕТОРЖКА)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 08:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
Контактный телефон
+7 495 981-01-01
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Irina.Kovaleva@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Открытый запрос предложений на поставку подшипников на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на поставку подшипников на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
Адрес местонахождения
426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,
426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2
49.41.20
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 30
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