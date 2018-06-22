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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку подшипников на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш" (ПЕРЕТОРЖКА)

    Открытый запрос предложений на поставку подшипников на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш" (ПЕРЕТОРЖКА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 15:0922.06.2018 15:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806368Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку подшипников на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806368

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку подшипников на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш" (ПЕРЕТОРЖКА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 08:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    ТЗ

    Приложение к ТЗ

    Договор

    Спецификация

    Чек лист

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество РИМЕРА
    Все закупки и тендеры АО РИМЕРА

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40

    Контактный телефон

    +7 495 981-01-01

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    Irina.Kovaleva@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений на поставку подшипников на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201828.06.2018 17:0028.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806368Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку подшипников на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений на поставку подшипников на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество РИМЕРА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Адрес местонахождения

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    S

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОДШИПНИК 80305 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "ПОДШИПНИК 8156 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Линейная опора качения Р88-101"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Линейная опора качения РС26Л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "ПОДШИПНИК 2-178820ЛГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "ПОДШИПНИК 107ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "ПОДШИПНИК 1000911ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "ПОДШИПНИК 1000916ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "ПОДШИПНИК 1000907ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "ПОДШИПНИК 180215ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "ПОДШИПНИК 42310ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "ПОДШИПНИК 943/25ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "ПОДШИПНИК 80120ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "ПОДШИПНИК 8112Н ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "ПОДШИПНИК 7511 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "ПОДШИПНИК 80111 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "ПОДШИПНИК 24-236210Е ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "ПОДШИПНИК 22-246112 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "ПОДШИПНИК 2318 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "ПОДШИПНИК 7000110 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "ПОДШИПНИК 116 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "ПОДШИПНИК SGL35 HTF B2 T2-680H/W2F (рельс)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "ПОДШИПНИК SKF BA 5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "ШАРИК 15,081-10 ГОСТ 3722-81"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 25"

    "ШАРИК 30-100 ГОСТ 3722-81"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 26"

    "ПОДШИПНИК 7000113 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "ПОДШИПНИК 2322Л ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "ПОДШИПНИК 322 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "ПОДШИПНИК 212ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 80

    "Позиция 30"

    "ПОДШИПНИК 208 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 80

    "Позиция 31"

    "ПОДШИПНИК 80213 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "ПОДШИПНИК 80212 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "ПОДШИПНИК 80204 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "ПОДШИПНИК 80203 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "ПОДШИПНИК 8108 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "ШАРИК 25,4-40 ГОСТ 3722-81"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 37"

    "ШАРИК 17,462-40 ГОСТ 3722-81"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 38"

    "Шарик Ф 12-10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "Шарик Ф 12,7-200"

    Кол-во: 200

    "Позиция 40"

    "Шарик Ф 6-20"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 41"

    "Шарик Ф 3-20"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 42"

    "ПОДШИПНИК 4-504710 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "ПОДШИПНИК 7208А ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "ПОДШИПНИК 7206 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "ПОДШИПНИК 318 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "ПОДШИПНИК 180312 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "ПОДШИПНИК 46212 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "ПОДШИПНИК 2-436209 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "ПОДШИПНИК 2-46124 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "ПОДШИПНИК MU P 6030"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "ПОДШИПНИК MU P 3230"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "ПОДШИПНИК MU P 1715"

    Кол-во: 160

    "Позиция 53"

    "ПОДШИПНИК MU P 1320"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "ПОДШИПНИК 254703 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "ПОДШИПНИК 180310 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "ПОДШИПНИК 180309 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "ПОДШИПНИК 4254902 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 24

    "Позиция 58"

    "ПОДШИПНИК 180210 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "ПОДШИПНИК 180209 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "ПОДШИПНИК 180104 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "ПОДШИПНИК 1212 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "ПОДШИПНИК 105 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "ПОДШИПНИК 1032964ЛМ ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "ПОДШИПНИК 1000916 ГОСТ 8338-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "ПОДШИПНИК 42314 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Подшипник 20007113 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Подшипник 80202 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Подшипник 80201 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Подшипник 80200 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Подшипник 2-3182120 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Подшипник 408 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Подшипник 7212 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Подшипник 3056209 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Подшипник 2-3182116 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Подшипник 2-3182126 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Подшипник 80314 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Подшипник 7510 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Подшипник 80029 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Подшипник ZARF 50115-L-TV-A"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Подшипник 80100 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 100

    "Позиция 81"

    "Подшипник 180110 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 82"

    "Подшипник 180603 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Подшипник 180604 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Подшипник 180504 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Подшипник 8136 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Подшипник 2-436108 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Подшипник 2-236205Е ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Подшипник 80018 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 60

    "Позиция 89"

    "Подшипник 80017 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 60

    "Позиция 90"

    "Подшипник 1000905 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Подшипник 8144 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Подшипник 2-3182132 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Подшипник 2-178813 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Подшипник 4-9110 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 95"

    "Подшипник 180313 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Подшипник 7618А ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 97"

    "Подшипник 7613А ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Подшипник 7611А ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Подшипник 7608А ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Подшипник 7524А ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 101"

    "Подшипник 7520А ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 60

    "Позиция 102"

    "Подшипник 7517 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 12

    "Позиция 103"

    "Подшипник 3630 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "Подшипник 3608Н ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Подшипник 3522Н ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Подшипник 2226КМ ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 107"

    "Подшипник 1092964ЛМ ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 90

    "Позиция 108"

    "ПОДШИПНИК ШС60К ГОСТ 3635-78 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 400

    "Позиция 109"

    "ПОДШИПНИК SKF 63001-2RS1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 110"

    "ПОДШИПНИК 934714К ГОСТ 520-2011(Производство РФ )"

    Кол-во: 60

    "Позиция 111"

    "ПОДШИПНИК 8320ЛН ГОСТ 7872-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 112"

    "ПОДШИПНИК 8312Н ГОСТ 7872-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 113"

    "ПОДШИПНИК 8222Н ГОСТ 7872-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 114"

    "ПОДШИПНИК 8220Н ГОСТ 7872-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 115"

    "ПОДШИПНИК 8211НГОСТ 7872-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 100

    "Позиция 116"

    "ПОДШИПНИК 8118НГОСТ 7872-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 200

    "Позиция 117"

    "ПОДШИПНИК 8113НГОСТ 7872-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 100

    "Позиция 118"

    "ПОДШИПНИК 8109Н ГОСТ 7872-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 100

    "Позиция 119"

    "ПОДШИПНИК 8102НГОСТ 7872-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 120"

    "ПОДШИПНИК 80308 ГОСТ 7242-81 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 121"

    "ПОДШИПНИК 80307 ГОСТ 7242-81 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 120

    "Позиция 122"

    "ПОДШИПНИК 80211 ГОСТ 7242-81 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 123"

    "ПОДШИПНИК 80207 ГОСТ 7242-81 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 60

    "Позиция 124"

    "ПОДШИПНИК 80118 ГОСТ 7242-81 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 200

    "Позиция 125"

    "ПОДШИПНИК 7624А ГОСТ 27365-87 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 126"

    "ПОДШИПНИК 7610 ТУ 37.006.162-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "ПОДШИПНИК 7607А ГОСТ 27365-87 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 300

    "Позиция 128"

    "ПОДШИПНИК 7518 ТУ 37.006.162-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "ПОДШИПНИК 7516А ТУ 37.006.162-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 60

    "Позиция 130"

    "ПОДШИПНИК 7312А ТУ 37.006.162-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "ПОДШИПНИК 7311А ТУ 37.006.162-89 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 120

    "Позиция 132"

    "ПОДШИПНИК 588911 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 133"

    "ПОДШИПНИК 53614АН ГОСТ 24696-81 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 400

    "Позиция 134"

    "ПОДШИПНИК 53609АН ГОСТ 24696-81 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 80

    "Позиция 135"

    "ПОДШИПНИК 50-92152ЛМ ГОСТ 520-2011 пр-ва ЕПК"

    Кол-во: 80

    "Позиция 136"

    "ПОДШИПНИК 4074105 ГОСТ 4657-82 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "ПОДШИПНИК 3626 ЛНГОСТ 5721-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 100

    "Позиция 138"

    "ПОДШИПНИК 3620ЛН ГОСТ 5721-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 600

    "Позиция 139"

    "ПОДШИПНИК 3617 ГОСТ 5721-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 140"

    "ПОДШИПНИК 3616АН ГОСТ 5721-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 200

    "Позиция 141"

    "ПОДШИПНИК 3615АН ГОСТ 5721-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 200

    "Позиция 142"

    "ПОДШИПНИК 3612Н ГОСТ 5721-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 400

    "Позиция 143"

    "ПОДШИПНИК 3534ЛН ГОСТ 5721-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 400

    "Позиция 144"

    "ПОДШИПНИК 3530ЛН ГОСТ 5721-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 50

    "Позиция 145"

    "ПОДШИПНИК 3524 ГОСТ 5721-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 146"

    "ПОДШИПНИК 32622ЛМ ГОСТ 8328-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 400

    "Позиция 147"

    "ПОДШИПНИК 32619ЛМГОСТ 8328-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 500

    "Позиция 148"

    "ПОДШИПНИК 32617ЛМ ГОСТ 8328-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 90

    "Позиция 149"

    "ПОДШИПНИК 32616М ГОСТ 8328-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 200

    "Позиция 150"

    "ПОДШИПНИК 32316 ГОСТ 8328-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 30

    "Позиция 151"

    "ПОДШИПНИК 32230ЛМ ГОСТ 8328-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 30

    "Позиция 152"

    "Подшипник KWVE25-B-G3-V1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Подшипник 80210 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Подшипник 80309 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Подшипник 2-17724Л ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Подшипник 2-697928Л ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Подшипник 4-504705 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Подшипник 4-504708 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Подшипник 4-504706 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 160"

    "Подшипник 2-46120Л ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 30

    "Позиция 161"

    "Подшипник 4-178828Л ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Подшипник 2-17716Л ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Подшипник 2-697920Л ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Подшипник 4074104 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 165"

    "Подшипник 60304 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 166"

    "Подшипник 6-7000910 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 167"

    "Подшипник 7000101 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 168"

    "Подшипник 180305 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 169"

    "Подшипник 32620 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Подшипник 8306Н ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 30

    "Позиция 171"

    "ПОДШИПНИК 311 ГОСТ 8338-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 60

    "Позиция 172"

    "ПОДШИПНИК 211 ГОСТ 8338-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 50

    "Позиция 173"

    "ПОДШИПНИК 206 ГОСТ 8338-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 100

    "Позиция 174"

    "ПОДШИПНИК 204 ГОСТ 8338-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 60

    "Позиция 175"

    "ПОДШИПНИК 180307 ГОСТ 8882-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "ПОДШИПНИК 180203 АС9 ГОСТ 8882-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 177"

    "ПОДШИПНИК 114 ГОСТ 8338-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 150

    "Позиция 178"

    "ПОДШИПНИК 1000920 ГОСТ 8338-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 179"

    "ПОДШИПНИК 1000832Л ГОСТ 8338-75 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 30

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