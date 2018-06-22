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Номер извещения
ГП806632
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Испытательные установки АИД-70М и СКАТ-М100В
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 09:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-03
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
zolotareva@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золотарёва Светлана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Испытательные установки АИД-70М и СКАТ-М100В
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 12:00 GMT +322.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806632Дата и время окончания срока приема заявок Испытательные установки АИД-70М и СКАТ-М100ВНижнеилимский район
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 12:0022.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806632Дата и время вскрытия заявок Испытательные установки АИД-70М и СКАТ-М100ВНижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
20.09.2018 11:0020.09.2018 11:0020.09.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806632Подведение итогов не позднее Испытательные установки АИД-70М и СКАТ-М100ВНижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Испытательные установки АИД-70М и СКАТ-М100В
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
До склада Покупателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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