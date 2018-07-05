Пневмо и электроинструменты для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100 % отсрочка платежа, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты поставки Продукции. В стоимость продукции включена стоимость доставки, упаковки и транспортировки. Сумму распределять равномерно по всем позициям. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа — рубль РФ