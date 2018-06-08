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    Главная / Торги / Закупка пенотерма 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 и пенотерма НПП ЛФ 10х1200х15

    Закупка пенотерма 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 и пенотерма НПП ЛФ 10х1200х15

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 16:0008.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пенотерма: 22.06.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, 09.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, Пенотерм НПП ЛФ 10х1200х15 - 468 кв.м, 23.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 6 500 кв.м г. ТаганрогПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806370

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка пенотерма 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 и пенотерма НПП ЛФ 10х1200х15

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 08:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Памятка для партнеров ООО "Лемакс"

    Договор поставки материалов ООО "Лемакс"

    Основные требования по паставке пенотерма

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕМАКС
    Все закупки и тендеры ЛЕМАКС

    Юридический адрес

    347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В

    Почтовый адрес

    347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В

    Контактный телефон

    +7 928 150-88-60

    Факс

    +7 8634 31-23-45

    Адрес электронной почты

    olga@lemax.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белицкая Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Таганрог

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пенотерма: 22.06.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, 09.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, Пенотерм НПП ЛФ 10х1200х15 - 468 кв.м, 23.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 6 500 кв.м

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 13:0009.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806370Подведение итогов не позднее Поставка пенотерма: 22.06.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, 09.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, Пенотерм НПП ЛФ 10х1200х15 - 468 кв.м, 23.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 6 500 кв.м г. Таганрог

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пенотерма: 22.06.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, 09.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, Пенотерм НПП ЛФ 10х1200х15 - 468 кв.м, 23.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 6 500 кв.м

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Товар поставляется по графику: 22.06.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, 09.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, Пенотерм НПП ЛФ 10х1200х15 - 468 кв.м, 23.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 6 500 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Таганрог, Николаевское шоссе, 10В.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 30-ти календарных дней со дня поступления товара на склад ООО «Лемакс».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛЕМАКС
    Все закупки и тендеры ЛЕМАКС

    Адрес местонахождения

    347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В

    Классификатор ОКПД2

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пенотерм НПП ЛФ 10х1200х15 "

    Кол-во: 468

    "Позиция 2"

    "Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 "

    Кол-во: 15080

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