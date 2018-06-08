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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806370
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка пенотерма 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 и пенотерма НПП ЛФ 10х1200х15
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 08:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
Почтовый адрес
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
Контактный телефон
+7 928 150-88-60
Факс
+7 8634 31-23-45
Адрес электронной почты
olga@lemax.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белицкая Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Таганрог
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пенотерма: 22.06.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, 09.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, Пенотерм НПП ЛФ 10х1200х15 - 468 кв.м, 23.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 6 500 кв.м
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201809.06.2018 13:0009.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806370Подведение итогов не позднее Поставка пенотерма: 22.06.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, 09.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, Пенотерм НПП ЛФ 10х1200х15 - 468 кв.м, 23.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 6 500 кв.м г. Таганрог
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пенотерма: 22.06.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, 09.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, Пенотерм НПП ЛФ 10х1200х15 - 468 кв.м, 23.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 6 500 кв.м
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Товар поставляется по графику: 22.06.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, 09.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 4 290 кв.м, Пенотерм НПП ЛФ 10х1200х15 - 468 кв.м, 23.07.2018г.: Пенотерм 8,0мм НПП ЛЭ 8х1300х50 - 6 500 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Таганрог, Николаевское шоссе, 10В.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 468
Кол-во: 15080
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