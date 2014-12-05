выполнение работ по сборке и поставке ВРУ 10 и 14 строения ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401741431 Уникальный номер закупки 1 068Э/2014-ООЗД Номер закупки Наименование закупки выполнение работ по сборке и поставке ВРУ 10 и 14 строения ОАО "ИМПУЛЬС" по адресу: город Москва, ул. Проспект Мира дом 102 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор публичное акционерное общество Импульс

Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс Юридический адрес 129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102 Почтовый адрес 129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102 Контактный телефон +7 919 769-71-41 Факс +7 495 781-26-93 Адрес электронной почты sales@impuls.ru Ф.И.О. контактного лица Касперов Павел Викторович Место рассмотрения предложений Москва, ул. Проспект Мира, д.102 Закупки и тендеры Оборудование электрическое Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru