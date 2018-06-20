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Номер извещения
ГП806433
Уникальный номер закупки
1230_ЗП
Наименование закупки
Выбор поставщика услуг по подготовке рабочей документации для оснащения инженерными системами безопасности объектов: «УКПГ-Валанжинских залежей Берегового газоконденсатного месторождения» и «УКПГ–Сеноманской залежи Берегового газоконденсатного месторождения»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
Контактный телефон
+7 34949 3-24-23
Факс
+7 34949 3-24-11
Адрес электронной почты
Yakovlev@geotransgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яковлев Леонид Игоревич
Место рассмотрения предложений
РФ, ЯНАО, Пуровский район, пгт Уренгой, 3 мкр, д. 27
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подготовка рабочей документации для оснащения инженерными системами безопасности объектов: «УКПГ-Валанжинских залежей Берегового газоконденсатного месторождения» и «УКПГ–Сеноманской залежи Берегового газоконденсатного месторождения»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806433Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка рабочей документации для оснащения инженерными системами безопасности объектов: «УКПГ-Валанжинских залежей Берегового газоконденсатного месторождения» и «УКПГ–Сеноманской залежи Берегового газоконденсатного месторождения»РФ, ЯНАО, Пуровский район, пгт Уренгой, 3 мкр, д. 27
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 12:0020.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806433Дата и время вскрытия заявок Подготовка рабочей документации для оснащения инженерными системами безопасности объектов: «УКПГ-Валанжинских залежей Берегового газоконденсатного месторождения» и «УКПГ–Сеноманской залежи Берегового газоконденсатного месторождения»РФ, ЯНАО, Пуровский район, пгт Уренгой, 3 мкр, д. 27
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 09:0004.07.2018 09:0004.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806433Подведение итогов не позднее Подготовка рабочей документации для оснащения инженерными системами безопасности объектов: «УКПГ-Валанжинских залежей Берегового газоконденсатного месторождения» и «УКПГ–Сеноманской залежи Берегового газоконденсатного месторождения»РФ, ЯНАО, Пуровский район, пгт Уренгой, 3 мкр, д. 27
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 09:0004.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806433Подведение итогов не позднее Подготовка рабочей документации для оснащения инженерными системами безопасности объектов: «УКПГ-Валанжинских залежей Берегового газоконденсатного месторождения» и «УКПГ–Сеноманской залежи Берегового газоконденсатного месторождения»РФ, ЯНАО, Пуровский район, пгт Уренгой, 3 мкр, д. 27
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка рабочей документации для оснащения инженерными системами безопасности объектов: «УКПГ-Валанжинских залежей Берегового газоконденсатного месторождения» и «УКПГ–Сеноманской залежи Берегового газоконденсатного месторождения»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ямало-Ненецкий АО, Береговое ГКМ, объекты Заказчика Производственные мощности ПоставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВАТЭК-ПУР
Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР
Адрес местонахождения
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
71.12
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
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