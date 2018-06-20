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    Главная / Торги / АТЦ БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    АТЦ БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806359Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806359

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    АТЦ БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 07:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АТЦ Свойства

    АТЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-70

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    alexeeva@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Алевтина Хилларовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:30 GMT +320.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806359Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:3020.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806359Дата и время вскрытия заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2018 08:3021.06.2018 08:3021.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806359Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 08:3021.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806359Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно требованиям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий ЭФТ 201-1117040А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтрующий топливный т/о (КАМАЗ), 740.1117040-01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтрующий топливный КАМАЗ PL420 со стаканом , PreLine-C* PL420"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Элемент фильтрующий очистки масла ЭФОМ ГрО 840-1012040-12(236)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Элемент фильтрующий маслянный LF 9009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Элемент фильтрующий грубой очистки топлива 201-1105540 (нит) для двигателя (ЯМЗ-236,238) ЭФ5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Элемент фильтрующий воздушный 721-1109560"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Элемент фильтрующий воздушный 721-1109560"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Элемент фильтр.очистки масла на УРАЛ с двиг.ЯМЗ 840-1012040-12"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Элемент маслянного фильтра ЭФМ 702 7405-1012040"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Электропомпа дополнительная Волга, Газель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Электровентилятор охлаждения радиатора 2103-1308008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Штифт накала/Датчик пламени для Webasto Thermo Top Е/С/Р¶"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Шприц автомобильный STAYER 400гр (арт 4315 - 400)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Шланг маслобензостойкий D=8мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Шланг маслобензостойкий D=22мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Шланг маслобензостойкий D=18мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Шланг маслобензостойкий D=16мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Шланг маслобензостойкий D=10мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Шланг манометра с манометром всборе (низкого давления для Трэкола)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "шайба Honda BF30 90507-921-000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Цепь для бензопилы STIHL(MS-180)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Хомут НОРМА TORRO d=8-12мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Хомут НОРМА TORRO d=80-100мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Хомут НОРМА TORRO d=60-80мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Хомут НОРМА TORRO d=40-60мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Хомут НОРМА TORRO d=25-40мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Хомут НОРМА TORRO d=16-27мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Хомут НОРМА TORRO d=12-22мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Хомут НОРМА TORRO d=10-16мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "форсунка HONDA BF50 16450-ZZ5-003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Фильтр топливный тонкой очистки ИВЕКО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Фильтр топливный тонкой очистки FF 5470"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Фильтр топливный сепоратора FS 1280 HIGER"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Фильтр топливный Меркурий 60 879885T"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Фильтр топливный Меркурий 60 879884T"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Фильтр топливный МАЗ 840-1117040 сетка 03.10 FF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Фильтр топливный грубой очистки ИВЕКО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Фильтр топливный WEBASTO (KX38) FP564"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "Фильтр топливный ST342 MANNOL Шеви-Нива,Fiat.OPEL."

    Кол-во: 11

    "Позиция 41"

    "Фильтр топливный ST342 MANNOL Шеви-Нива,Fiat.OPEL."

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Фильтр топливный ST302"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Фильтр топливный HUNDAI D4BF 31922-2В900"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Фильтр топливный Honda BF8-90 16910-ZV4-015"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Фильтр топливный FF 5052-B HIGER"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "фильтр топливного насоса HONDA BF50 16911-ZZ5-003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Фильтр топлива WDK 940/1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Фильтр тонкой очистки топлива ДВ-245 ФТ020-1117010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Фильтр патрон осушителя воздуха 432410202 (WABCO)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Фильтр охлаждения WF2075"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Фильтр осушитель воздуха 432.410.222.7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Фильтр масляный УАЗ ВАЗ-2101 УМЗ 421 4178 4218"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Фильтр масляный сменный дв.ЯМЗ-534,536 ЕВРО-4 W-11 102 67612 5340-1012075"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Фильтр масляный ИВЕКО"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Фильтр масляный Д-245/260 (DIFA5101)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Фильтр масляный 7405-1017040102"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Фильтр масляный - HYUNDAI / KIA (MOBIS) 26330-4X000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Фильтр маслянный Suzuki 16510-61А21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Фильтр маслянный Suzuki 16510-61А21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Фильтр маслянный Mercury 35-877768KOI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Фильтр маслянный Mercury 35-877768KOI"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Фильтр котла подогрева M60 WK01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Фильтр картерных газов ИВЕКО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Фильтр воздушный ЭФВ 270, ГАЗ 3110-1109013-10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Фильтр воздушный ИВЕКО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Фильтр воздушный вкладыш 41214149 ИВЕКО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Фильтр воздушный без дна (МАЗ)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 68"

    "Фильтр воздушный PU3050"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Фильтр бачка насоса ГУР КАМАЗ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 70"

    "Фильт маслянный DD LF 9620+"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Трос синтетический 12 мм/12500 кг Dyneema"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "топливный шланг Honda BF20A-30A/BF25D-30D 17700-ZW9-020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "топливный насос HONDA BF50 16735-ZZ5-003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Стекло фары 341 (МАЗ, КАМАЗ), 34.3711201"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Стекло в рамке с калиткой для выхода на нос КАЗАНКА 5М-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Свечи NGK DR 7 EB"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Свечи NGK DR 7 EB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Свечи NGK DCPR7EIX"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Свечи NGK DCPR7EIX"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Свечи NGK BPZ8HS-15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Свечи NGK BPZ8HS-15"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Свеча зажигания Снегоход "Буран""

    Кол-во: 50

    "Позиция 83"

    "Сальник задней ступицы (65*90*10)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Сальник 42х68х10 хвостовика КПП УАЗ 3741-0-1701210"

    Кол-во: 40

    "Позиция 85"

    "Ролик натяжной с кроншт.ЗМЗ-406 ГАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Ролик натяжной ремня для а/м Камаз арт.740.11-1307220"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Рессора УАЗ 469 передн.8л 3151-2902012"

    Кол-во: 18

    "Позиция 88"

    "Ремкомплект помпы Honda BF20A-30A/BF25D-30D 06192-ZV7-000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Ремкомплект ПЖД-30 полный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Ремкомплект для лодок из ПВХ (Тонар)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Ремень поликлиновый 6РК-1703"

    Кол-во: 40

    "Позиция 92"

    "ремень грм Меркурий 60 г8M0065179"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Ремень генератора ЗМЗ-406 6К-1220"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Ремень генератора AVX10X1090"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Ремень вариатора PIX 33х14х1120 Снегоход "Буран""

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "Ремень вариатора PIX 33х14х1120 Снегоход "Буран""

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Ремень 900-13*10 МАЗ / привод генер. ЯМЗ 7511/"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Ремень 8,5*8*850 (SPZ-850) генеpатоpа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 99"

    "Ремень 1190 УАЗ Патриот 409дв с ГУР 0-1308020-74"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Ремень 1045-11х10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "регулятор давления HONDA BF50 16740-ZZ5-003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Прокладка впускного коллектора Honda BF20/25/30 17151-ZV7-000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Прокладка воздухозаборника Honda BF40-50 17384-ZV5-000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "прокладка HONDA BF50 16073-ZZ5-003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Поршневая группа снегохода Буран (ALMET) 100500200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Поршневая группа снегохода Буран (ALMET) 100500200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Помпа осушительная TMC 500 - 500GPH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Подшипник ступицы колеса уаз-31512"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Пильная шина 35*14"(MS180, 210, 250) STIHL 30050004809 (3005-000-4809)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Отопитель Webasto Air Top 2000 ST 12в. Бензин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Насос топливный Webasto DP2 12В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Наконечник рулевой, левый УАЗ-469 "Expert""

    Кол-во: 30

    "Позиция 113"

    "Наконечник рулевой правый УАЗ-469 "Expert""

    Кол-во: 30

    "Позиция 114"

    "Набор инструмента 1/4", 3/8", 1/2", 6 и 12 гр. 131 предмет (Licota)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Мост средний в сборе ТРЭКОЛ-39294 (39041-2300011) сб/система накачки шин с обвязкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Мост задний в сборе ТРЭКОЛ-39294 (39041-2300012) сб/система накачки шин с обвязкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Моноблок низкотемпературный Zanotti BGM34002F"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Механизм рулевого управления ШНКФ 453461.133-60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Манжета 42х75х10х15.5 УАЗ 3160-2402052-95(хвостика)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 120"

    "Лампа OSRAM H1 NBR 64150"

    Кол-во: 50

    "Позиция 121"

    "крышка HONDA BF50 40212-ZV5-010ZA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Кранец Easterner надувной 400х114, белый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

    "Коробка раздаточная УАЗ ТРЭКОЛ в сборе 39294-1800020-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Компрессор автомобильный Беркут R20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Комплект прокладок двигателя ЯМЗ-236 н/о, полный, артикул 236-1000001-02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 126"

    "Карбюратор ВАЗ-21083"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Гусеница кованная РМШ (34039-3209002-010)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Гусеница для снегохода «Буран» (длинная база)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Гусеница для снегохода «Буран» (длинная база)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 130"

    "Горелка WebastoТТ-Е/ТТ-С 12В бензин + штифт накаливания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Втулка рессоры УАЗ 469 полиуретан 469-0-2912028-РК"

    Кол-во: 150

    "Позиция 132"

    "Винт гребной Solas, 9,9" x 12", алюминий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Винт гребной Solas Amita, 9 1/4" x 11", алюминий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Винт гребной Solas Amita, 11,1" x 13", алюминий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Винт гребной Solas Amita, 11" x 15", алюминий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Винт Honda BF30 алюм. 3-х лопаст. 9 1/4" X 12" (58130-ZV7-000ZA)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Венец ведущего колеса ГАЗ-34039 (73-3202012-10)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Вариатор"Буран", Арктика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Вариатор"Буран", Арктика"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Вал коленчатый снегохода "Буран""

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Вал коленчатый снегохода "Буран""

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Болт крепления венца с гайкой ГАЗ-34039 (73-2302021)"

    Кол-во: 52

    "Позиция 143"

    "болт Honda BF30 болт 90120-ZV5-003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Аппарат высокого давления HAWK FX 200/15 TS с электродвигателем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Амортизатор 3151-2915006 Плаза (УАЗ)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 146"

    "Аккумулятор 6СТ-44А для "Бурана""

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "Автолампа Н7, 24В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 148"

    "Автолампа Н4 24-75/70W"

    Кол-во: 50

    "Позиция 149"

    "Автолампа АС-24-5-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 150"

    "Автолампа А-24-5-2 (W5W)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 151"

    "Автолампа А12-1,2 приборная без цоколя (производитель Германия)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 152"

    "Автолампа А 24-5-1 37"

    Кол-во: 100

    "Позиция 153"

    "Автолампа Osram HB4 12V55W 9006"

    Кол-во: 50

    "Позиция 154"

    "Автолампа Osram HB3 60W 9005"

    Кол-во: 50

    "Позиция 155"

    "Автолампа Osram H7 12V55W 64210 PX26d"

    Кол-во: 50

    "Позиция 156"

    "Автолампа Osram H11 12V55W 64211 галогенная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 157"

    "Автолампа Osram 24V 10W габаритная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 158"

    "Автолампа Narva H4 24Vх75/70W N-48892"

    Кол-во: 30

    "Позиция 159"

    "Автолампа 24v/1.2w без цоколя"

    Кол-во: 200

    "Позиция 160"

    "Автолампа 24V 70W Н1 фарная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 161"

    "Автолампа 24V 21W"

    Кол-во: 100

    "Позиция 162"

    "Автолампа 24-2 (щиток приборов с цоколем)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 163"

    "Автолампа 12v W5w б/цоколя (GE/Valeo)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 164"

    "Автолампа 12V 21/5W указателя поворотов и стоп-сигналов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 165"

    "Автолампа 12V 21/5W задние габариты и стоп сигнал"

    Кол-во: 50

    "Позиция 166"

    "NEOLINE Wide S39"

    Кол-во: 41

    "Позиция 167"

    "HONDA фильтр масляный 15400-PFB-014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "Cвечи NGK DR7EA"

    Кол-во: 6

    "Позиция 169"

    "Cвечи NGK DR7EA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Cвечи NGK BPR6ES"

    Кол-во: 8

    "Позиция 171"

    "Cвечи NGK BPMR7A"

    Кол-во: 12

    "Позиция 172"

    "Cвечи NGK BMR6A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 173"

    "Cвечи NGK BMHB7HS-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 174"

    "Cвечи NGK BMHB7HS-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 175"

    "Cвечи NGK BKR6EIX"

    Кол-во: 8

    "Позиция 176"

    "Cвечи NGK BKR6EIX"

    Кол-во: 16

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