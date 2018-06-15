"Позиция 3" "Светильник головной аккумуляторный "Пульсар" с ручкой в комплекте с ЗУ"

"Позиция 26" "Светильник РКУ 01-250-001 У1, IP 54, патрон Е 40 для энергосберегающих ламп КЛЛ 105/864 105 Вт и ДРВ 250 Вт, с жаростойким стеклом, без дросселя и ЭмПРА, с Г-образным кронштейном крепления к стене, 550х250х260"

Кол-во: 6