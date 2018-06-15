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    Главная / Торги / закупка электроламп, светильников

    закупка электроламп, светильников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 11:0015.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806593286Дата и время окончания срока приема заявок Закупка светильниковКалтанПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806593286

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка электроламп, светильников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Спецификакция

    Техническое задание

    Спецификация

    Система контроля

    Договор

    Перечень закупаемой продукции

    Закупочная документация

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-37

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Margarita.Popova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Маргарита Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электроламп

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806593286Подведение итогов не позднее Закупка электролампКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электроламп

    Начальная цена

    1 012 912,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.40

    Оборудование электрическое осветительное

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Договор

    09.06.2018

    Техническое задание

    09.06.2018

    Спецификация

    09.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ КОММУТАТОРНАЯ СКЛ 11А-Л-2-220 ЗЕЛЕНАЯ"

    Кол-во: 45

    "Позиция 2"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ КОММУТАТОРНАЯ СКЛ 11А-К-2-220 КРАСНАЯ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ Е27 24LED 8ВТ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LED-T8R-PREMIUM 24BT 160-260B G13 6500K 2640ЛМ 1500ММ"

    Кол-во: 450

    "Позиция 5"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LED-T8R-PREMIUM 18BT 160-260B G13 6500K 2100ЛМ 1200ММ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Лампа светодиодная LED-T8R, 24 Bт, 160-260B, G13, 1500 мм 6500K, 2640Лм, белый холодный свет"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Лампа светодиодная LED-T8R, 18 Bт, 160-260B, G13, 1200 мм, 6500K, 2100Лм, белый холодный свет"

    Кол-во: 70

    "Позиция 8"

    "Лампа светодиодная LED-T8R, 10 Bт, 160-260B, G13, 600 мм, 4000K, 1100Лм, белый холодный свет"

    Кол-во: 88

    "Позиция 9"

    "Лампа светодиодная LED 18Вт, 220В, Е27, А60, D60*113 мм, белый холодный свет, 1500Лм, 4000К"

    Кол-во: 430

    "Позиция 10"

    "ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 60W E27"

    Кол-во: 42

    "Позиция 11"

    "ЛАМПА 26W E27 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "ЛАМПА 18W E14 4500 К ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ"

    Кол-во: 97

    "Позиция 13"

    "ЛАМПА 55W E27 Н190 D75 3300ЛМ 4500 К ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "ЛАМПА 105ВТ Е40 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 4 U"

    Кол-во: 53

    "Позиция 15"

    "ЛАМПА 100W E27 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 50ВТ 160-260В Е27 4000К 4500ЛМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ Е27 20ВТ 4500К 1800ЛМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 11ВТ G13 ДНЕВНОЙ 604 ММ ПОВОРОТНЫЙ ЦОКОЛЬ (94064 NLL-T8)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 19"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ Е27 15ВТ 1200ЛМ 4500 К"

    Кол-во: 110

    "Позиция 20"

    "ЭЛ.ЛАМПА PFILIPS 18 ВТ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "ЛАМПА 5,2 В 0,85 А ДЛЯ ФПС-4/6/ПМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "ЛАМПА ЛБ-40-1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 23"

    "ТЕПЛОИЗЛУЧАТЕЛЬ Т230-240-500 Е40"

    Кол-во: 120

    "Позиция 24"

    "ТЕПЛОИЗЛУЧАТЕЛЬ Т230-240-200-2 Е27"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "ТЕПЛОИЗЛУЧАТЕЛЬ Т220-230-150 Е27"

    Кол-во: 6604

    "Позиция 26"

    "Лампа МО 36-60, 60Вт, Е27, 36В"

    Кол-во: 140

    "Позиция 27"

    "ЛАМПА МО 12-40 Е27"

    Кол-во: 120

    "Позиция 28"

    "ЛАМПА КГ 1000 ГАЛОГЕННАЯ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Лампа ДРВ 250 Вт, 220В, Е40"

    Кол-во: 160

    "Позиция 30"

    "ЛАМПА ДРЛ-250"

    Кол-во: 480

    "Позиция 31"

    "ЛАМПА ДРЛ-125"

    Кол-во: 310

    "Позиция 32"

    "ЛАМПА Б230-240-95 Е27"

    Кол-во: 480

    "Позиция 33"

    "ЛАМПА ДС-230-240-60 Е14"

    Кол-во: 150

    "Позиция 34"

    "ЛАМПА Б230-240-75 Е27"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "ЛАМПА Ц220-230-25 Е27"

    Кол-во: 400

    "Позиция 36"

    "ЛАМПА КГ 5000 ГАЛОГЕННАЯ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 37"

    "ЛАМПА КГ 1500 ГАЛОГЕННАЯ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "ЛАМПА LED 7ВТ Е14"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "ЛАМПА СКЛ-14А-Ж-2-220"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "Лампа энергосберегающая КЛЛ 105/864, 105 Вт, 220В, Е40, D105*273 мм, СПИРАЛЬ (ELS64), белый холодный свет, 8100 Лм, 5000-8000К"

    Кол-во: 300

    "Позиция 41"

    "Лампа энергосберегающая 40W E27"

    Кол-во: 100

    Лот 2

    Закупка светильников

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 11:0031.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806593286Подведение итогов не позднее Закупка светильниковКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка светильников

    Начальная цена

    2 206 585,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Весь объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.40

    Оборудование электрическое осветительное

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Договор

    09.06.2018

    Техническое задание

    09.06.2018

    Спецификакция

    09.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник светодиодный ПромЛед Плазма v2.0-1075 Cree, 1075 Вт, 161250 лм, 5000 К, 180-260 В, угол рассеивания 120гр., усиленное крепление"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Взрывозащищённый светодиодный светильник типа РИЗУРИТ-лайт ip 67, 22Вт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Светильник головной аккумуляторный "Пульсар" с ручкой в комплекте с ЗУ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "Светильник светодиодный уличный 80Вт, iP65, 10000ЛМ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР КОСМОС АР2000SLED АККУМУЛЯТОРНЫЙ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "ФОНАРЬ-ПРОЖЕКТОР ФПС-4/6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ФОНАРЬ СГГ5М05 ИСПОЛНЕНИЕ I"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "ФОНАРЬ СГГ5М05 ИСПОЛНЕНИЕ II В КОМПЛЕКТЕ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО-102 (108) 36 ВТ 4000К 2900ЛМ ДЛИНОЙ 1200 ММ IP20"

    Кол-во: 47

    "Позиция 10"

    "СВЕТИЛЬНИК СПП-456 160-260 В Т8 G13 IP 65"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Фонарь-прожектор АС2000LED аккумуляторный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Фонарь налобный аккумуляторный светодиодный ACCU H 10 LED, белый холодный свет"

    Кол-во: 25

    "Позиция 13"

    "Светильник светодиодный длиной 1200 мм СПО-102 (108) 36 Вт 4000К 2900Лм, IP20 белый холодный свет"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Светильник светодиодный влагозащищенный СПП-456, 160-260В, Т8, G13, IP 65"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "СВЕТИЛЬНИК РВО-42 12М (РВО 220), ШТ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ УП-1Р-15, ШТ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 17"

    "СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ НРБ 01-60-123 30М 220V"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ PPL 595/U PRISMA 36ВТ 4000К 3000ЛМ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ LEDINAIRE PANEL RC065B 42ВТ 3200ЛМ 4000К 597*597*11 ДРАЙВЕР В КОМПЛЕКТЕ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Прожектор светодиодный матричный СДО-3-100, 100Вт, 220-240В, 6500К, 8000Лм, матричный, с драйвером, IP65"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО-3-100 100ВТ 60-260 В 6500К 8000ЛМ IP65"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ ЖКХ LL-ДПБ-11-008-1111-40Б 7ВТ 620ЛМ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ SMD 500ВТ 220В 45000ЛМ IP65 3000К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "СВЕТИЛЬНИК PHB UFO 200ВТ 5000К 20000ЛМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "СВЕТИЛЬНИК РСП 12-400-012 ПОДВЕСНОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ, шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Светильник РКУ 01-250-001 У1, IP 54, патрон Е 40 для энергосберегающих ламп КЛЛ 105/864 105 Вт и ДРВ 250 Вт, с жаростойким стеклом, без дросселя и ЭмПРА, с Г-образным кронштейном крепления к стене, 550х250х260"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Светильник светодиодный уличный 64Вт, iP65, модуль галочка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "Прожектор светодиодный LED 50 Вт, iP 65"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Фонарь-прожектор Космос АР2000LED аккумуляторный в комплекте с ЗУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Светодиодный станочный светильник "DELTA 12", 24W 5000K 1100Лм, алюминиевый корпус, рукав гибкий стальной 500 мм, крепление площадка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Светодиодный станочный светильник "DELTA 12", 24W 5000K 1100Лм, алюминиевый корпус, рукав гибкий стальной 500 мм, крепление площадка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Прожектор светодиодный LL-921 IP65 (50W, 220V, 6400К, белый)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ OLIGHT H15S WAVE"

    Кол-во: 28

    "Позиция 34"

    "Фонарь налобный аккумуляторный светодиодный типа ACCU H 10LED"

    Кол-во: 80

    "Позиция 35"

    "СВЕТИЛЬНИК СПП-456 160-260 В Т8 G13 IP 65"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ НРБ 01-60-123 30М 220V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО-102 36 ВТ 4000К 2900ЛМ ДЛИНОЙ 1200 ММ IP20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "СВЕТИЛЬНИК НПБ 1102"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Панель светодиодная LP02 40 Вт 6500К 3200ЛМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "СВЕТИЛЬНИК РСП 02В-125-111 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 41"

    "СВЕТИЛЬНИК РКУ 06-250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "СВЕТИЛЬНИК НСР-02-200"

    Кол-во: 90

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    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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