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Номер извещения
31806593286
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка электроламп, светильников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-37
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Margarita.Popova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Попова Маргарита Владимировна
Место рассмотрения предложений
Калтан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электроламп
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электроламп
Начальная цена
1 012 912,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Весь объем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
27.40
27.40
Документация лота
Кол-во: 45
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 450
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 70
Кол-во: 88
Кол-во: 430
Кол-во: 42
Кол-во: 60
Кол-во: 97
Кол-во: 9
Кол-во: 53
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 24
Кол-во: 110
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 60
Кол-во: 6604
Кол-во: 140
Кол-во: 120
Кол-во: 8
Кол-во: 160
Кол-во: 480
Кол-во: 310
Кол-во: 480
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 400
Кол-во: 18
Кол-во: 6
Кол-во: 100
Кол-во: 15
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Закупка светильников
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка светильников
Начальная цена
2 206 585,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Весь объем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
27.40
27.40
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 80
Кол-во: 60
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 47
Кол-во: 8
Кол-во: 40
Кол-во: 25
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 13
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 28
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 2
Кол-во: 90
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